Hãy chú ý những gia vị có sẵn trong bếp tưởng ít đường nhưng lại là thủ phạm khiến bạn tăng cân vù vù, đường huyết lên không kiểm soát, cái cuối cùng sẽ khiến bạn bất ngờ

Sức khỏe 16/06/2023 07:23

Món ăn của Việt Nam thường được cho là đậm đà bởi sự hòa quyện của nhiều loại gia vị khiến chúng trở nên thơm ngon. Tuy vậy nếu dùng quá nhiều 3 loại sau sẽ khiến bạn hấp thu một lượng lớn đường dẫn tới tăng cân nhanh chóng.

Ngày nay, con người ngày càng chú trọng hơn đến việc giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, nhiều người có những thói quen ăn uống và sinh hoạt không tốt dẫn đến các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường. Đặc biệt những người mắc bệnh tiểu đường trong những năm gần đây tăng khá cao. Đường huyết tăng cao trong thời gian dài, không những dẫn đế suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.

Có thể nhiều người lo sợ tình trạng đường huyết cao nên sẽ chú ý đến việc ăn ít đường trong khẩu phần ăn hàng ngày, tuy nhiên lại không chú ý đến các loại gia vị. Bác sĩ nhắc nhở: Trên thực tế, thường xuyên ăn một số loại gia vị tưởng chừng như ít ngọt cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến lượng đường trong máu cao.

Dưới đây là 3 loại gia vị tưởng ít đường nhưng chính là thủ phạm chính khiến cân nặng bạn mất kiểm soát mà bạn không hề chú ý.

Các loại nước sốt (sốt cà chua, sốt mayonaise, sốt thịt nướng,...)

Cà chua rất giàu lycopene và vitamin C, có tác dụng chống oxy hóa và rất tốt cho sức khỏe, bệnh nhân tiểu đường cũng có thể yên tâm ăn. Tuy nhiên, tương cà không phù hợp với người bệnh tiểu đường bởi loại gia vị này cũng chứa nhiều đường trong quá trình sản xuất để tạo vị chua chua ngọt ngọt. Từ đó cũng sẽ dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, vì vậy bạn cũng nên hạn chế tiêu thụ loại gia vị này.

Mayonnaise cứ nghĩ là được làm từ trứng nhưng hầu hết chúng được làm từ dầu đậu nành, được chiết xuất từ đậu nành biến đổi gen. Cứ 2 thìa canh sốt mayonnaise chứa khoảng 200gr calo từ 11g fat (tương đương gần nửa chén dầu ăn). Dầu đậu nành có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường hơn các loại dầu khác. Vì vậy nếu không muốn béo phì hay tiểu đường thì bạn nên hạn chế ăn mayonnaise.

Bởi mayonaise có chứa chất béo nên khi ăn chúng ta thấy ngon miệng hơn hẳn. Tuy nhiên, chị em muốn giảm cân nên cân nhắc các loại nước sốt ít năng lượng hơn như sốt chanh dây, sốt dầu giấm, sốt sữa chua,... hoặc nếu ăn với mayonaise thì hãy cân nhắc bớt các chất béo khác có trong khẩu phần ăn hôm đó

Hãy chú ý những gia vị có sẵn trong bếp tưởng ít đường nhưng lại là thủ phạm khiến bạn tăng cân vù vù, đường huyết lên không kiểm soát, cái cuối cùng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng dùng để phết bánh mì, bánh hấp, giúp món ăn ngon hơn, tuy gọi là bơ đậu phộng nhưng không có nhiều đậu phộng, thay vào đó là rất nhiều đường và các loại gia vị, lượng chất béo cũng cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây đông máu và tăng đường huyết, dễ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não. Do đó khuyên những người có đường huyết cao không nên ăn.

Ngoài ra, bột ngọt (mì chính) cũng nên ăn ít. Vì thành phần chính của bột ngọt là natri glutamat nên nếu đun quá 120 độ C sẽ sinh ra chất độc hại, sau khi ăn vào khó đào thải ra khỏi cơ thể, nếu kết hợp với kẽm sẽ ảnh hưởng sự ổn định của lượng đường trong máu. Vì vậy khi xào nấu các bạn nên cho bột ngọt vào trước khi bắc nồi ra khỏi bếp, sau khi cho bột ngọt thì cho càng ít muối càng tốt.

Các gia vị nêm nếm tạo độ mặn

Có thể bạn không biết, ăn mặn sẽ khiến cơ thể tích nước gây tăng cân và khó giảm cân sau đó. Tích nước ở đây không phải là chứng phù mà chỉ là sự mất cân bằng Natri và Kali. Hiện tượng tích nước không gây hại cho sức khỏe ngoại trừ vấn đề thẩm mỹ. 

Natri (trong muối) được các tế bào hấp thụ và mang nước vào trong. Khi nạp 1 lượng muối lớn vào cơ thể khiến các tế bào tạm thời giữ lại nước cho tới khi cần sự hồi phục. Đó là lí do khi ta ăn mặn thường khát nước, và nếu không cấp đủ nước, nó sẽ phản ứng lại bằng việc tăng lượng nước giữ lại.

Chúng ta không thể loại bỏ muối mặn ra khỏi việc ăn uống được, bởi trong muối có nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, nếu so sánh muối với hạt nêm, nước mắm,... thì muối trắng vẫn là gia vị ít chất dẫn vị và ít calo nhất. Lưu ý rằng những người đổ mồ hôi và lao động nhiều thì nhu cầu nạp muối vào cơ thể sẽ nhiều hơn người bình thường, dao động trong mức 3,5-4g muối/ngày còn người mắc chứng béo phì chỉ nên nạp 1,5g muối/ngày.

Hãy chú ý những gia vị có sẵn trong bếp tưởng ít đường nhưng lại là thủ phạm khiến bạn tăng cân vù vù, đường huyết lên không kiểm soát, cái cuối cùng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thói quen nấu ăn để có một cân nặng lý tưởng

Chế biến món ăn có cả chất bột đường và chất béo:

Để có sức khỏe bạn vẫn cần có chất béo và tinh bột trong chế độ ăn. Tuy nhiên, việc kết hợp chúng trong một bữa ăn không phải là ý tưởng tốt bởi mục tiêu giảm cân của bạn sẽ phải xem xét lại nếu bạn chế biến món salad khoai lang nhưng lại phủ đầy dầu ô liu lên nó.

Nếu bạn cần ăn một loại thực phẩm giàu tinh bột, ngũ cốc, các loại đậu hoặc bất cứ sản phẩm nào tương tự, hãy chú ý không sử dụng nhiều hơn 2 hoặc 3 muỗng cà phê chất béo.

Luôn sử dụng các loại dầu đậu nành, hạt cải và các loại dầu thực vật khác để chiên rán

Các loại dầu thực vật có giá thành rẻ nên hay được lựa chọn, tuy nhiên các loại dầu này có tính axit tự nhiên và khi được đun nóng ở nhiệt độ cao kết hợp với các thực phẩm đắt tiền lại khiến bạn tăng cân nhanh chóng cho dù các nhà sản xuất đều khẳng định không có vấn đề gì.

Dầu thực vật không phải là tốt đối với thực phẩm chiên rán và đun nóng ở nhiệt độ cao. Dầu dừa và dầu ô liu là lựa chọn tốt nếu được sử dụng trong giới hạn cho phép.

Hãy chú ý những gia vị có sẵn trong bếp tưởng ít đường nhưng lại là thủ phạm khiến bạn tăng cân vù vù, đường huyết lên không kiểm soát, cái cuối cùng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Cắt giảm quá nhiều năng lượng

Mục tiêu giảm cân của bạn không thành nếu bạn cắt giảm quá nhiều calo trong chế độ ăn uống. Nếu cơ thể của bạn bắt đầu cảm thấy rằng nó không có đủ năng lượng, lập tức nó thiết lập “chế độ tự bảo quản” và cố gắng duy trì các chất béo trong cơ thể càng lâu càng tốt. Đó là hiện tượng tích mỡ tự nhiên khiến cho bạn không hiểu sao đã cắt giảm tối đa khẩu phần mà vẫn mập thay vì nhịn hoặc cắt giảm quá nhiều, hãy nấu một bữa ăn cân bằng giữa chất béo, rau và không chất bột đường.

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