Cảnh báo 5 dấu hiệu mắc bệnh ung thư hiểm nghèo khiến hơn 20.000 người Việt Nam mất mỗi năm

Sức khỏe 15/06/2023 18:34

Dù là những dấu hiệu nhỏ nhưng bạn cần chú ý 5 điều sau đây có thể là tín hiệu cho căn bệnh nguy hiểm.

Ung thư gan là một trong 3 căn bệnh phổ biến nhất ở Việt Nam. Bệnh chưa có phương pháp điều trị triệt để nhưng nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách bệnh vẫn có thể thuyên giảm và mức độ trở nặng sẽ thấp hơn.

Dưới đây là 5 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu dễ nhầm với bệnh lý khác mà bạn cần lưu ý để tầm soát bệnh sớm.

Vàng da

Vàng da, vàng mắt là biểu hiện lâm sàng của tình trạng suy giảm chức năng gan và đây cũng chính là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan.

Nguyên nhân của tình trạng này là do chức năng gan suy giảm, gây tích tụ bilirubin trong cơ thể, vàng da hoặc lòng trắng của mắt. Nếu xuất hiện triệu chứng này, bệnh nhân cần đi khám sức khỏe ngay lập tức để xác định nguyên nhân.

Cảnh báo 5 dấu hiệu mắc bệnh ung thư hiểm nghèo khiến hơn 20.000 người Việt Nam mất mỗi năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chảy máu bất thường

Nếu bạn thấy các triệu chứng chảy máu bất thường trên cơ thể đặc biệt là chảy máu nướu răng, chảy máu mũi,... rất có thể bạn đã mắc các bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan.

Hầu hết bệnh nhân bị ung thư gan đều bị chảy máu lợi (nướu) thường xuyên và xuất huyết dưới da một cách bất thường.

Điều này là do gan bị tấn công bởi các tế bào ung thư, dẫn đến chức năng đông máu bất thường, đặc biệt xảy ra đối với những bệnh nhân bị ung thư gan và xơ gan.

Bụng chướng, đầy hơi

Chất lỏng tích tụ trong bụng được gọi là cổ chướng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư gan. Ban đầu bạn có thể cảm thấy như đầy hơi. Theo thời gian, chất lỏng tích tụ trong bụng có thể đẩy lên phổi gây khó thở.

Ngoài ra đau vùng thương vị cũng là một điểm cần lưu ý, đây là khu vực nằm trên rốn và dưới mũi xương ức. Cơn đau ở vùng này có thể âm ỉ hoặc quằn quại, nhói ra phía sau lưng.

Đau vùng thượng vị thường là dấu hiệu của một số bệnh thường gặp như rối loạn tiêu hoá ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đây có khi còn là biểu hiện của ung thư gan. Sức ép của các tế bào ung thư lớn lên trong gan có khả năng trở thành tác nhân khiến người bệnh gan thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này.

Cảnh báo 5 dấu hiệu mắc bệnh ung thư hiểm nghèo khiến hơn 20.000 người Việt Nam mất mỗi năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Da xuất hiện nhiều mụn

Mọc mụn giai đoạn dậy thì là hiện tượng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, mụn mọc nhiều ở người trưởng thành thường là do rối loạn nội tiết gây ra, nên càng khó phân biệt với các bệnh lý về gan như ung thư gan.

Khi tế bào ung thư gan hình thành, việc thanh lọc độc tố của gan bị suy giảm, các chất độc bị tích tụ càng nhiều, mụn trứng cá cũng xuất hiện nhiều trên mặt, thậm chí có thể gây ra mất cân bằng nội tiết và hormone.

Trên đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu. Nếu cơ thể bạn có những dấu hiệu này hãy đi bệnh viện kiếm tra sức khỏe ngay nhé.

Cảnh báo 5 dấu hiệu mắc bệnh ung thư hiểm nghèo khiến hơn 20.000 người Việt Nam mất mỗi năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chán ăn thời gian dài

Nếu cơ thể bắt đầu giảm cân mà không rõ nguyên nhân, cần xem xét sự xuất hiện của khối u ác tính, đây cũng là một biểu hiện quan trọng của ung thư gan.

Bệnh nhân ung thư gan sẽ có cảm giác không thèm ăn. Điều này là do chức năng gan bị suy giảm, thức ăn trong cơ thể không thể được tiêu hóa và hấp thu tốt.

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Có một số thói quen nếu ta biết chọn thời điểm thực hiện sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cơ thể, ngược lại nếu thực hện sai thời điểm sẽ khiến sức khỏe giảm sút, làm việc kém hiệu quả.

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