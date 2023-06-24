Những món ăn người Việt ưa chuộng tưởng ngon nhưng là thủ phạm đang 'bào mòn' não mỗi ngày

Muối không chỉ gây hại cho gan, mà muối còn tàn phá cơ thể nặng nề vì có thể gây ra ảnh hưởng tới sức khỏe và nhiều căn bệnh như: tim mạch hay huyết áp. Đặc biệt, việc ăn mặn quá độ còn hình thành nên các nếp nhăn trên da. Sau khi ăn quá nhiều muối, các ion natri nhiều lên cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng của da và điều này khiến mất nước của các tế bào đặc biệt ảnh hưởng tới tế bào da nghiêm trọng.

Người Việt rất thích ăn các món ăn kho, nấu và những món ăn này thường cho nhiều muối, ăn rất đưa cơm. Tuy nhiên, một trong những thực phẩm gây hại cho gan ngoài rượu bia, đồ ngọt là muối. Muối được biết đến là một trong những tác nhân thúc đẩy và kích hoạt các yếu tố gây ảnh hưởng xấu tới làn da.

Có thể bạn không biết, việc lạm dụng muối trong thực phẩm còn khiến da khô, da bị mất tính đàn hồi và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ăn mặn còn khiến da bị phù nề, kém sức sống. Nên ăn quá nhiều muối là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng và dẫn tới các bệnh lý nguy hiểm như huyết áp cao, tăng gánh nặng cho tim mạch và thận.

Thành phần chính của các loại đồ uống có đường là xi-rô ngô hàm lượng cao fructose (HFCS), trong đó 55% fructose và 45% glucose. Đáng nói, nếu chúng ta nạp một lượng lớn fructose vào cơ thể có thể gây béo phì, huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường và rối loạn chức năng động mạch, thậm chí còn tác động tiêu cực đến não bộ.

Một nghiên cứu trên chuột cho thấy chế độ ăn nhiều đường làm tăng chứng viêm não và suy giảm trí nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Sinh viên ăn mì gói thường xuyên để tiết kiệm

Mì ăn liền hay còn gọi là mì gói thực sự là một món ăn tiện lợi và khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tác hại của mì gói đối với sức khỏe.

Có thể bạn chưa biết, chất mỡ trong mì tôm thường được thêm chất chống oxy hóa nhưng chỉ đem lại hiệu quả làm chậm tốc độ oxy hóa. Do đó, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Vì vậy, việc dung nạp quá nhiều chất oxy hóa cũng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ nội tiết và làm thúc đẩy lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mì gói còn có rất ít chất dinh dưỡng mà cơ thể cần thiết. vì vậy, bạn không nên vì tính tiện lợi của sản phẩm này mà ăn thường xuyên vì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp hay xơ vữa động mạch và đột quỵ cao hơn bình thường.

Những thực thực phẩm người Việt ưa chuộng có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng nghiêm trọng. Vì vậy, cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng các loại thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe.

Những thói quen khiến não bộ mau 'lão hóa'

Ít hoạt động thể chất

Trung bình người trưởng thành ngồi khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày và thời gian ngồi trên ghế này có ảnh hưởng đến não bộ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Plos One (Mỹ) cho thấy ngồi quá nhiều có liên quan đến những thay đổi về khả năng ghi nhớ của não.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh quét MRI để xem xét thùy thái dương trung gian (MTL), một vùng não tạo ra những ký ức mới ở những người 45-75 tuổi. Sau đó, họ so sánh kết quả quét với số giờ trung bình mỗi ngày mà mọi người ngồi. Những người ngồi lâu nhất có vùng thùy thái dương trung gian mỏng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà nghiên cứu, thùy thái dương trung gian mỏng đi có thể là dấu hiệu báo trước của sự suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Tồi tệ hơn, ngay cả khi bạn hoạt động thể chất nhiều hơn, độ dày của thùy thái dương trung gian cũng không thể hồi phục do tác hại ngồi nhiều trong thời gian dài.

Người lười tập thể dục cũng có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và huyết áp cao. Tất cả đều có thể dẫn đến căn bệnh Alzheimer. Bạn nên vận động sau 15-30 phút ngồi, có thể đặt hẹn giờ liên tục trên điện thoại và thực hiện theo lời nhắc. Bạn có thể tập thể dục thường xuyên, ít nhất 3 ngày một tuần bắt đầu bằng những bài tập đơn giản.

Sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều

Ngày nay, đặc biệt là sau tác động của đại dịch COVID-19, cách thức làm việc và sinh hoạt của con người đang dần chuyển biến từ gặp gỡ trực tiếp sang tương tác trên các phương tiện kỹ thuật số.

Có thể thấy con người đang dành nhiều thời gian hoạt động trực tuyến hơn bao giờ hết.

Theo các chuyên gia, thời gian sử dụng màn hình quá nhiều có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trí tuệ cũng như cảm xúc, đồng thời cản trở bạn có một giấc ngủ ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt ra giới hạn dùng thiết bị điện tử rõ ràng nhằm ngăn ngừa phát triển thói quen gây suy giảm trí nhớ là vô cùng cần thiết. Mục đích không phải là tránh hoàn toàn sử dụng, vì điều này không thực tế trong cuộc sống hiện đại, bạn chỉ cần lưu ý tránh để chúng chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của bạn.

Có thói quen ngủ không điều độ

Ngủ không đủ giấc, một vấn đề nhức nhối đối với nhiều người bận rộn, có thể là một trong những nguyên nhân gây teo não. Khi không có một giấc ngủ lành mạnh, cách não xử lý thông tin, củng cố ký ức, tạo kết nối và loại bỏ độc tố sẽ bị ảnh hưởng.

Thiếu ngủ sẽ làm chậm quá trình suy nghĩ, làm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung, khả năng phán đoán và ra quyết định, đồng thời cản trở quá trình học tập, theo nghiên cứu trên tạp chí Sleep. Cải thiện thói quen ngủ của là một cách quan trọng để cải thiện sức khỏe não bộ. Ngủ ngon từ 7-8 tiếng mỗi đêm là điều kiện cần thiết để kích thích các kết nối và sự phát triển của não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu thường xuyên bị trằn trọc, hãy tránh uống rượu, caffeine và sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Ngoài ra, bạn có thể đi ngủ sớm hơn bình thường một tiếng để giảm thức khuya, cho não và cơ thể bạn thêm thời gian để ngủ đủ giấc.

Nếu thức dậy giữa đêm, bạn có thể dành thời gian thư giãn như đọc sách nhưng cần tránh xem TV, các thiết bị điện tử vì những thứ này có thể gây kích thích, khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ trở lại.