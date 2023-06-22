Thực hư việc uống rượu bia là nguyên nhân gây tật ngủ ngáy?

Sức khỏe 22/06/2023 06:49

Uống rượu bia trước khi ngủ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngủ ngáy và cách điều trị tật ngủ ngáy tại nhà.

Uống rượu bia có gây ngủ ngáy?

Uống rượu trước khi ngủ có thể khiến cơ ở cổ họng giãn ra và chùng xuống, trong khi đường hô hấp trên đóng lại, cản trở lưu thông khí, gây ngáy ngủ.

Ngủ ngáy là âm thanh phát ra trong khi ngủ do sự rung động của các mô mềm ở vòm họng khi có luồng không khí đi qua. Âm thanh dao động từ rất nhỏ, hầu như không nghe thấy cho đến tiếng ồn đủ lớn để ảnh hưởng người xung quanh.

Thực hư việc uống rượu bia là nguyên nhân gây tật ngủ ngáy? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đây tình trạng khá phổ biến, xảy ra ở khoảng 57% nam giới và 40% nữ giới. Ngủ ngáy có thể vô hại nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe cần điều trị, trong đó có hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tiếng ngáy càng to, mức độ hẹp đường thở càng lớn.

Rượu bia có tác động tiêu cực đến chứng ngủ ngáy và chứng ngưng thở khi ngủ. Theo bác sĩ Ngân, ngoài góp phần làm tăng chỉ số khối cơ thể - một trong những yếu tố nguy cơ gây ngủ ngáy, uống rượu bia khiến nhịp thở chậm hơn, hơi thở nông hơn, làm giảm khả năng thở. Các chất độc hại từ rượu bia làm rối loạn và ức chế hoạt động của hệ thống thần kinh trung ương, khiến cơ vùng cổ họng bị giãn ra so với mức bình thường. Mô và cơ xung quanh cổ họng giãn ra hoàn toàn, sẽ chùng xuống làm cho đường dẫn khí vốn đã hẹp rồi sẽ hẹp thêm, gây cản trở lưu thông dòng khí ra vào hầu họng. Điều này có thể gây rung các mô mềm khi có luồng khí đi qua, dẫn đến ngáy ngủ.

Nguy hại tiềm ẩn từ tật ngủ ngáy

Nếu tình trạng này kéo dài nhiều ngày thì dễ đẩy cơ thể vào trạng thái thiếu ngủ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần, làm suy yếu hệ miễn dịch, gây tăng cân và các vấn đề tim mạch.

Cách tốt nhất để ngủ ngon và đảm bảo sức khỏe là không nên uống rượu bia trong vòng vài giờ trước khi ngủ. Nếu phải tham gia các buổi tiệc thì hãy chọn loại thức uống có nồng độ cồn thấp.

Thực hư việc uống rượu bia là nguyên nhân gây tật ngủ ngáy? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tối hôm đó đã lỡ uống quá nhiều thì hãy tranh thủ uống nhiều nước ngay sau đó để tránh cơ thể bị mất nước do tác dụng lợi tiểu của rượu bia. Sáng hôm sau khi thức dậy thì hãy uống ngay một ly nước để bù nước.

Ngoài ra, cần tránh uống các loại thuốc giảm đau không kê đơn sau khi uống rượu bia vì có thể gây một số tác động bất lợi đến sức khỏe. Chẳng hạn, thuốc kháng viêm ibuprofen nếu uống chung với rượu bia sẽ gây kích ứng đáng kể cho đường tiêu hóa. Không những vậy, nguy cơ tổn thương gan sẽ cao hơn nếu uống rượu bia chung với các loại thuốc có thành phần paracetamol. Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi đã uống rượu vào buổi tối thì cũng nên tránh uống thuốc ngủ.

Một vài mẹo trị tật ngủ ngáy tại nhà

Thay đổi tư thế khi ngủ

Tư thế nằm ngửa khi ngủ có xu hướng làm cho các cơ vùng họng giãn hơn. Điều này làm cho lưỡi chèn vào họng gây thiếu không khí. Vì vậy, bạn hãy thử thay đổi tư thế ngủ sang nằm nghiêng để cải thiện chứng ngủ ngáy.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thay đổi từ tư thế ngủ nằm ngửa sang nằm nghiêng là cách chữa ngáy có thể cải thiện đáng kể chứng ngáy khi ngủ. Đặc biệt ở các bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Để việc nằm nghiêng khi ngủ đạt hiệu quả, bạn có thể cần sự hỗ trợ của các loại đệm, áo khoác hơi, vòng cổ điện tử hoặc thắt lưng điện tử có tính năng rung nhẹ khi nằm ngửa…

Thực hư việc uống rượu bia là nguyên nhân gây tật ngủ ngáy? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tránh ăn quá no

Ăn no gần giờ đi ngủ dễ gây ngáy vì quá trình tiêu hóa cũng làm giãn cơ họng và lưỡi. Nếu phải ăn muộn, chúng ta nên tránh dùng các sản phẩm từ sữa nhiều chất béo, chẳng hạn như kem trước khi ngủ.

Thực hiện bài tập cho lưỡi

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngáy ngủ là khi lưỡi trượt trong họng. Bạn có thể tập luyện các bài tập như hút lưỡi (để vòm miệng hút lưỡi cho đến khi không còn khoảng trống hay không khí ở giữa); trượt lưỡi (đặt đầu lưỡi ở phía sau răng cửa và trượt tất cả về phía cổ họng) hay thảm lưỡi (đặt lưỡi vào mặt sau của hàm dưới, sau đó đặt lưỡi xuống đáy miệng như một tấm thảm trong khi giữ nó tiếp xúc với răng)… hàng ngày để cải thiện dần chứng ngủ ngáy. Các bài tập này thường mất vài tuần luyện tập mới có thể phát huy tác dụng.

Thực hư việc uống rượu bia là nguyên nhân gây tật ngủ ngáy? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tạo độ ẩm không khí phòng ngủ

Máy tạo độ ẩm có thể giúp bạn ngủ ngon hơn bằng cách giữ ẩm cho mũi và họng. Giấc ngủ ngon có thể hạn chế chứng ngáy ngủ do mệt mỏi.

 Không hút thuốc lá

Hút thuốc có thể thúc đẩy ngáy vì gây sưng tấy và kích thích đường thở. Vì vậy, bỏ hút thuốc lá sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng ngủ ngáy ở những người nghiện thuốc lá.

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