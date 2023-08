Người cao tuổi cần chú ý khi uống các loại thuốc này kẻo rước họa vào thân

Một số loại thuốc tiểu đường: Nhóm thuốc sulfonylurea dành cho bệnh nhân bệnh tiểu đường chẳng hạn như chlorpropamide (Diabinese) và glyburide (DiaBeta, Glynase), có thể gây ra lượng đường trong máu thấp. Lúc này cơ thể sẽ gặp phải một số biểu hiện như bối rối, run rẩy, đổ mồ hôi, đói và mệt mỏi. Nếu tình trạng nghiêm trọng hoặc kéo dài, có thể gây co giật và trong một số ít trường hợp, có thể đe dọa đến tính mạng.

Thuốc chống co thắt

Nhóm thuốc này ngăn ngừa co thắt bàng quang, ruột hoặc dạ dày. Thuốc được sử dụng để điều trị bàng quang tăng hoạt, hội chứng ruột kích thích và say tàu xe. Ví dụ về thuốc chống co thắt là dicyclomine, hyoscyamine và scopolamine.

Giống như thuốc kháng histamine, nhóm thuốc này cũng có tính kháng cholinergic cao, nghĩa là thuốc cũng có thể gây khô miệng, táo bón, bí tiểu và lú lẫn. Ở những người già mắc chứng mất trí nhớ hoặc các vấn đề về tiểu tiện như phì đại tuyến tiền liệt cần đặc biệt thận trọng khi dùng các loại thuốc này.