Người cao tuổi cần chú ý khi uống các loại thuốc này kẻo rước họa vào thân

Sống khỏe 21/06/2023 06:10

Người cao tuổi ắt hẳn có nhiều bệnh tật và cần sử dụng thuốc nhưng cần chú ý với những loại thuốc sau để cơ thể luôn được khỏe mạnh.

Từ tuổi 60 trở đi, sức đề kháng suy giảm, cơ thể sẽ mắc một số bệnh cấp hoặc mạn tính. Một người có thể chồng chéo lên 4-5 bệnh. Không phải vì trông có vẻ bình thường mà không âm ỉ giảm dự trữ và ổn định nội môi. Chính vì vậy cần lưu ý khi dùng một số thuốc cho người cao tuổi sau:

Người cao tuổi cần chú ý khi uống các loại thuốc này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thuốc tiểu đường

Một số loại thuốc tiểu đường: Nhóm thuốc sulfonylurea dành cho bệnh nhân bệnh tiểu đường chẳng hạn như chlorpropamide (Diabinese) và glyburide (DiaBeta, Glynase), có thể gây ra lượng đường trong máu thấp. Lúc này cơ thể sẽ gặp phải một số biểu hiện như bối rối, run rẩy, đổ mồ hôi, đói và mệt mỏi. Nếu tình trạng nghiêm trọng hoặc kéo dài, có thể gây co giật và trong một số ít trường hợp, có thể đe dọa đến tính mạng.

Thuốc chống co thắt

Nhóm thuốc này ngăn ngừa co thắt bàng quang, ruột hoặc dạ dày. Thuốc được sử dụng để điều trị bàng quang tăng hoạt, hội chứng ruột kích thích và say tàu xe. Ví dụ về thuốc chống co thắt là dicyclomine, hyoscyamine và scopolamine. 

Giống như thuốc kháng histamine, nhóm thuốc này cũng có tính kháng cholinergic cao, nghĩa là thuốc cũng có thể gây khô miệng, táo bón, bí tiểu và lú lẫn. Ở những người già mắc chứng mất trí nhớ hoặc các vấn đề về tiểu tiện như phì đại tuyến tiền liệt cần đặc biệt thận trọng khi dùng các loại thuốc này.

Các thuốc trị tăng huyết áp

Tất cả các loại thuốc trị tăng huyết áp đều có nhiều tác dụng phụ như phù, ho, chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa, đau bụng, đau cơ khớp, dị cảm, rối loạn thị giác, bất lực, bệnh thận, lú lẫn, choáng váng... Đa số người già thường bị tăng huyết áp, cần chọn thuốc nào đáp ứng và phù hợp với từng người ít tác dụng phụ nhất.

Người cao tuổi cần chú ý khi uống các loại thuốc này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc ngủ

Các loại thuốc trị mất ngủ như zolpidem và eszopiclone thường được dùng để điều trị chứng mất ngủ. Tương tự như các thuốc benzodiazepin, thuốc làm tăng nguy cơ mê sảng, té ngã, gãy xương khi sử dụng cho người lớn tuổi. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy rằng thuốc chỉ mang lại hiệu quả cải thiện tối thiểu cho giấc ngủ. 

Nếu người cao tuổi đang dùng hoặc đang cân nhắc dùng một loại thuốc trong danh sách trên, cần trao đổi với bác sĩ về những tác dụng phụ có thể xảy ra của thuốc. Sự hợp tác cẩn thận, chặt chẽ giữa bệnh nhân, gia đình, dược sĩ và bác sĩ là cần thiết để xây dựng một chế độ dùng thuốc an toàn và hiệu quả nhất có thể.

Thuốc chống trầm cảm ba vòng

Thuốc chống trầm cảm ba vòng: Thuốc chống trầm cảm ba vòng là những chất hóa học chủ yếu được dùng điều trị bệnh trầm cảm. Nếu bạn dùng thuốc ba vòng, chẳng hạn như amitriptyline và imipramine, thì hãy nhớ rằng loại thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ như táo bón, nhịp tim không đều, mờ mắt, nhầm lẫn, rối loạn trí nhớ và khô miệng. Đàn ông có thể gặp vấn đề với việc đi tiểu.

Người cao tuổi cần chú ý khi uống các loại thuốc này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các thuốc chống viêm, hạ sốt, giảm đau không steroid (NAIDS)

Kích ứng tiêu hóa có thể gây xuất huyết, ảnh hưởng chức năng gan, thận, máu, dị ứng da có khi nghiêm trọng, chóng mặt, choáng váng (dễ gây ngã), nhìn mờ, rối loạn thần kinh, mất ngủ...

Không nên dùng các thuốc trên đây cho người già, nếu thật cần thiết khi dùng phải cẩn thận, tránh làm tăng tốc độ lão hóa, cần cân nhắc cẩn thận giữa tác dụng không mong muốn và hiệu quả chữa bệnh ở người cao tuổi.

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