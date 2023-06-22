Glycotoxin ngoài việc gây béo phì, còn là một trong những thủ phạm gây ra nếp nhăn. Vì vậy, nếu muốn duy trì vóc dáng thon gọn, trông trẻ trung hơn hay đơn giản là muốn khỏe mạnh, bạn nên tránh xa những thực phẩm có hàm lượng cao loại chất này.

Nhiều người muốn thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho sức khỏe hoặc muốn giảm cân mà không biết đến thuật ngữ glycotoxin thì sẽ khó thành công.

Thói quen ăn cơm nguội đã tồn tại từ lâu trong các gia đình Việt Nam, có gia đình ăn cơm nguội để từ hôm trước tới hôm sau, còn có gia đình thì “gom” cơm nguội lại rồi hâm nóng, chiên lên ăn, nhiều người nghĩ rằng việc này quá bình thường, ăn cơm như vậy bao năm qua không có vấn đề gì. Tuy nhiên, PGS Nguyễn Duy Thịnh đưa ra lời khuyên trên báo Lao Động: chúng ta không nên ăn cơm nguội, nên từ bỏ thói quen này.

Cơm là thực phẩm giàu dưỡng chất, tinh bột, đường nên rất dễ nhiễm khuẩn mà cụ thể là khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian dài, những bào tử vi khuẩn trong cơm sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường cho vi khuẩn Bacillus cereus sinh sôi, phát triển. Khi nhiễm khuẩn, cơm nguội có thể gây ra chứng rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp.

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Uống trà trong và sau bữa ăn

Đây là sai lầm khi ăn cơm và là thói quen của số đông người Việt.

Nhiều người cho rằng uống trà trong và sau khi ăn cơm vừa ăn luôn tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn, dễ tiêu hóa... tuy nhiên điều này lại là một sai lầm.

Nước trà sẽ khiến cho các chất protein trong thức ăn bị kết tủa lại, làm co niêm mạc dạ dày, loãng dịch vị và gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể đặc biệt là việc hấp thụ sắt.

Ăn cơm chan canh

Thói quen ăn cơm chan canh rất phổ biến trong bữa cơm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây là thói quen xấu.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong bữa cơm cần hạn chế dùng các loại nước canh hay nước lọc, nước ngọt.

Bởi khi ăn cơm dù uống bất kỳ loại nước nào cũng đều làm cho quy trình tiêu hóa bị ảnh hưởng vì nó làm tăng kích thích của dạ dày. Khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày sẽ khiến cho quá trình tiêu hóa chậm lại.

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Ăn gạo trắng, nhìn đẹp mắt

Các loại gạo trông rất trắng và đẹp mắt do quá trình xay sát kỹ nên đã làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như các vitamin nhóm B nhất là vitamin B1, chất xơ…

Do vậy chúng ta nên chọn các loại gạo không xay sát quá kỹ cho bữa ăn hàng ngày. Gạo lứt là gạo không bị xay sát kỹ, vẫn còn lớp cám gạo bên ngoài hạt gạo, có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ trong việc kiểm soát đường huyết, để hỗ trợ dự phòng và điều trị bệnh đái tháo đường.

Ăn thức ăn trước, ăn cơm sau

Đây là hiện tượng thường thấy ở trẻ nhỏ, trẻ thường thích ăn thức ăn trước sau đó mới ăn cơm và các bậc phụ huynh cũng đồng ý với điều đó để con ăn được nhiều thế nhưng cách ăn này lại gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe lâu dài của bé.

Trẻ ăn thức ăn trước sau đó mới ăn cơm dễ dẫn đến tình trạng chán cơm, thiếu tinh bột gây suy dinh dưỡng . Nguy hiểm hơn đó là khi ăn thức ăn trước chất đạm trong thức ăn sẽ chuyển ngay thành axit uric bám vào các khớp xương và hình thành nên bệnh Gout về lâu dài.

Chính vì thế các bậc phụ huynh hãy cho bé ăn cơm hợp lý, nên ăn cơm và thức ăn cùng nhau để việc hấp thu dinh dưỡng được tốt nhất.

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Các chất có trong đồ chiên nướng tưởng tốt nhưng lại nghèo dinh dưỡng

Ăn thực phẩm chứa glycotoxin không chỉ tăng cân, mà còn già hơn

Bác sĩ gia đình người Hàn Quốc Lee Jin-bok cho biết glycotoxin (AGEs) dùng để chỉ các sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation, là "chất độc" được tạo ra bởi sự kết hợp giữa đường và protein, đường và chất béo.

Bác sĩ Lee Jin-bok giải thích rằng không giống như các chất còn sót lại khác sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể thông qua bài tiết, AGEs còn sót lại sau khi thức ăn được phân hủy sẽ tích tụ trong các tế bào của cơ thể con người.

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Chất độc này ảnh hưởng rất mạnh đến cấp độ tế bào và phân tử, gần như mọi loại tế bào và nhiều loại phân tử trong cơ thể đều bị ảnh hưởng của AGEs. Điều này cũng kéo theo một loạt vấn đề sức khỏe bao gồm loãng xương, tăng mỡ máu, xơ cứng động mạch,... Trong trường hợp AGEs di chuyển lên não, chất này còn gây tổn thương thần kinh.

Đặc biệt, quá trình glycation gây thiệt hại cho da từ bên trong nên tác hại của nó biểu hiện rõ rệt nhất là ở trên da, khiến da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ngoài ra còn làm tăng nguy cơ béo phì.

Nguy hiểm hơn nữa là khi vào cơ quan nào, AGE sẽ tạo ra chất trung gian hóa học như axit amin thơm, amin dị vòng, từ đó gây đột biến tế bào và ung thư.

Hàm lượng glucotoxin liên quan đến cách chế biến và thời gian bảo quản

Sự hình thành của AGEs có liên quan đến cách chế biến thực phẩm, đặc biệt là đồ chiên và đồ nướng. Những món ăn này tuy ngon nhưng cũng chứa nhiều glycotoxin hơn. Bác sĩ Lee Jin-bok khuyên mọi người thay vì nấu theo cách chiên và nướng, nên chọn phương pháp luộc hoặc hấp sẽ ít tạo ra AGEs.

Bác sĩ Lee Jin-bok lấy ví dụ với 90g thịt gà, nếu luộc thì lượng AGEs sinh ra trong một giờ là 1000ku (đơn vị đo lượng AGEs) nhưng nếu chiên trong 3 phút sẽ tăng vọt lên 6600ku.

Ngoài ra, thịt đã qua chế biến không chỉ có hàm lượng AGEs tương đối cao mà còn có nhiều chất hóa học khác nhau được thêm vào, chẳng hạn như xúc xích, lạp sườn còn chứa nitrosamine, là chất có thể gây ung thư, vì vậy bạn phải cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Và nếu bạn muốn giảm lượng AGEs hấp thụ, bác sĩ Lee Jin-bok cũng khuyên bạn nên ăn nhiều rau tươi hơn vì chúng giàu chất chống oxy hóa, có thể giảm thiểu tác hại của AGEs tới cơ thể.

Ngoài ra, có một loại đồ uống quen thuộc với nhiều người là cà phê cũng ẩn chứa AGEs. Theo bác sĩ gia đình người Hàn Quốc Kim Hye-yeon (김혜연, phiên âm), cà phê túi lọc có hàm lượng AGEs tương đối thấp, chỉ 4ku mỗi 250ml, nhưng nếu nó được giữ trong bình giữ nhiệt trong hơn 1 giờ, sẽ tăng lên 34ku.

Bác sĩ Kim Hye-yeon cũng gợi ý mọi người cách để xác định thực phẩm nào có hàm lượng glyctoxin nhiều hay ít đó là dựa vào điều sau: Hải sản có hàm lượng AGEs thấp hơn các loại thịt khác và thực phẩm càng chế biến phức tạp thì hàm lượng AGEs càng cao.