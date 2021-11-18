Những lợi ích đầy bất ngờ từ việc tập Yoga

Yoga ban đầu có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng hiện nay đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng tại sao yoga lại là một môn thể thao được yêu thích như vậy? Điều gì làm cho nó trở nên tuyệt vời đến như vậy?

Yoga là một môn thể thao tốt cho những người bị đau nhức xương khớp. Có rất nhiều tư thế yoga như: Tư thế cây cầu, tư thế núi, tư thế chiến binh, tư thế chào mặt trời... Động tác rất nhẹ nhàng có thể giúp giảm căng cơ vùng cơ, kéo căng cơ và tăng độ dẻo dai cho khớp.

Yoga cũng là môn thể thao hoàn hảo cho những người có vấn đề về đầu gối hoặc khớp. Hầu hết, các tư thế yoga cũng làm tăng lưu lượng máu và lưu lượng oxy, nên cơ bắp của bạn cũng ít bị chuột rút hơn.

Tốt cho hệ tim mạch

Thực hành Yoga hàng ngày cũng giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy yoga giúp giảm căng thẳng, lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt, sự căng thẳng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta và có thể dẫn đến huyết áp cao, viêm nhiễm và nhiều bệnh khác.

Do đó, tập yoga có thể giúp bạn tăng cường tim và sức khỏe tổng thể của bạn.

Thư giãn và có giấc ngủ sâu

Yoga không chỉ tốt cho cơ thể mà còn tốt cho tinh thần của bạn. Yoga không chỉ là một cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng và thư giãn mà còn có thể giải quyết các vấn đề về giấc ngủ. Thậm chí, có một môn yoga đặc biệt gọi là “Ying Yoga” thực sự có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về giấc ngủ.

Theo nghiên cứu, 55% những người tập yoga thường xuyên cho biết rằng nó giúp họ ngủ ngon hơn. Bên cạnh sự tập trung vào các động tác, yoga còn tập trung mạnh vào hơi thở và hoạt động với các kỹ thuật thở khác nhau. Với sự trợ giúp của các kỹ thuật thở này, mức độ căng thẳng của bạn có thể được giảm bớt và bạn đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon.

Nạp thêm năng lượng

Yoga cũng là một cách tuyệt vời để bạn nạp đầy năng lượng và có động lực làm việc hơn. Yoga giúp tăng lượng oxy trong máu của bạn và điều này tạo ra nhiều năng lượng hơn.

Một loại yoga tuyệt vời để tăng mức năng lượng của một người là "Kundalini yoga". Hình thức yoga này bao gồm các bài tập thở, ca hát và nhiều tư thế yoga tràn đầy sinh lực. Kundalini là một linh lực nằm ở phần cột sống. Thông qua các bài tập cụ thể, năng lượng Kundalini sẽ được "kích hoạt".