Trái cây tươi giúp giảm mỡ bụng và giảm cân vì chúng có hàm lượng calo thấp, lượng lớn do nước tự nhiên có trong chúng và có khả năng chống viêm nên có thể giúp giảm béo. Ellis Hunnes , chuyên gia dinh dưỡng cấp cao tại Trung tâm Y tế UCLA và là tác giả của cuốn sách mới Công thức để sống sót cho hay: "Chứng viêm làm tăng sự lắng đọng chất béo trong cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng, trong khi thực phẩm chống viêm như trái cây, có thể giúp đốt cháy chất béo ở những vùng đó."

Nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả thì những loại quả nào là tốt nhất cho bạn?

Ảnh minh họa

Hunnes, một nhà môi trường học nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho biết: "Khá nhiều loại trái cây sẽ giúp bạn giảm cân, bất kỳ loại trái cây tươi nào cũng tốt cho việc giảm cân và sức khỏe, vì hàm lượng nước và hàm lượng calo thấp của chúng". Cô ấy cũng khuyên bạn nên tránh trái cây sấy khô vì chúng chứa nhiều calo, làm mất nước trong cơ thể. Ngoài ra, các loại trái cây đã qua chế biến khác đã được làm thành nước trái cây hoặc kẹo cũng có nghĩa chúng đã bị tước bỏ các chất có thể có lợi cho sức khỏe và "chỉ còn là đường cô đặc".

Dưới đây là một số gợi ý về các loại trái cây tốt nhất để giảm mỡ bụng.

1. Táo

Nguồn ảnh: Shutterstock

Táo nổi tiếng chứa nhiều hợp chất chống ung thư nên khả năng khôi phục sự cân bằng vi sinh vật trong ruột của bạn thường bị bỏ qua. Chất xơ và polyphenol trong vỏ và ruột của táo được lên men trong ruột kết, nơi chúng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, giúp giảm viêm, nguyên nhân dẫn đến béo phì. Các nhà khoa học lưu ý rằng những người béo phì có xu hướng mất cân bằng ruột.

2. Quả mọng

Nguồn ảnh: Shutterstock

Bạn không cần phải tin rằng một số ít quả việt quất tốt cho sức khỏe hơn một ít kẹo dẻo ngọt. Nhưng hãy xem bằng chứng này cho thấy rằng trái cây được ăn như một bữa ăn nhẹ buổi chiều có thể giúp bạn không ăn quá nhiều vào bữa tối:

Trong một nghiên cứu nhỏ trên tạp chí Appetite, phụ nữ dưới 30 tuổi được cho ăn một bữa ăn nhẹ gồm các loại quả mọng trộn hoặc một bữa ăn nhẹ kẹo có chứa cùng một lượng calo với trái cây. Sáu mươi phút sau, những người phụ nữ được cho ăn một bữa tối bằng mì ống và các nhà nghiên cứu đo xem họ đã ăn bao nhiêu. Hóa ra là những phụ nữ ăn quả mọng tiêu thụ ít hơn trung bình 133 calo vào bữa tối và các nhà khoa học kết luận rằng ăn quả mọng trước bữa tối có thể là một phương pháp đơn giản để kiểm soát cân nặng.

3. Bưởi

Nguồn ảnh: Shutterstock

Một nửa quả bưởi chỉ chứa khoảng 40 calo và gần 4,5 gam pectin, một loại chất xơ hòa tan được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol. Brittany Lubeck, một nhà tư vấn dinh dưỡng cho OhSoSpotless.com cho biết: "Do các thành phần chống oxy hóa của nó, bưởi đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có liên quan đến tốc độ giảm cân cao hơn" . Tạp chí Thực phẩm Thuốc phát hiện ra rằng ăn một nửa quả bưởi tươi (khoảng 40 calo) trước bữa ăn có thể giúp giảm cân đáng kể, trung bình là khoảng 1,6 kg trong 12 tuần. Sức đề kháng insulin cũng được cải thiện khi ăn bưởi tươi.

4. Trái bơ

Nguồn ảnh: Shutterstock

Nhà tư vấn dinh dưỡng Lubeck cũng nói: "Thật dễ dàng để quên rằng bơ là một loại trái cây về mặt nấu nướng, nhưng bất kể tên gọi của chúng là gì, bơ cũng được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ giảm cân". Theo một nghiên cứu năm 2019, chất xơ và chất béo không bão hòa đơn từ việc ăn một quả bơ sẽ cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và giúp giảm cân. Ngoài ra, nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chứng minh rằng ăn một quả bơ mỗi ngày như một phần của chế độ ăn kiêng chất béo vừa phải có liên quan đến việc giảm cảm giác đói cũng như giảm cholesterol LDL, đặc biệt là LDL có mật độ nhỏ nguy hiểm nhất đối với sức khỏe tim mạch.

5. Dưa hấu

Nguồn ảnh: Shutterstock

Bổ sung nước trước bữa ăn cũng là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân và đó cũng là lý do bạn không nên bỏ qua dưa hấu. Mặc dù rất ngọt nhưng dưa hấu chủ yếu là nước, khoảng 94% là nước. Không có gì ngạc nhiên khi nó chỉ khoảng 40 calo trong dưa và là một lựa chọn tráng miệng tốt cho những người muốn giảm cân.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Nutrients liên quan đến những người thừa cân ăn 2 cốc dưa hấu tươi thái hạt lựu mỗi ngày trong bốn tuần và sau đó ăn một chiếc bánh quy ít calo tương đương với dưa hấu trong bốn tuần khác, cho thấy rằng cơn đói chỉ giảm đáng kể sau khi ăn trái cây. Ngoài ra, tỷ lệ eo-hông của các đối tượng ở tuần thứ tư của thử nghiệm ăn dưa hấu thấp hơn ở tuần thứ tư của phân đoạn ăn bánh quy của thử nghiệm.

Theo Eat this Not that