Những dấu hiệu mà thận đang kêu cứu, dù gặp một triệu chứng cũng cần đặc biệt lưu tâm

Sức khỏe 16/09/2022 22:10

Các cơ quan chính của cơ thể như thận cần được chăm sóc thường xuyên. Có một số dấu hiệu cảnh báo về một quả thận không khỏe mạnh mà không bao giờ được bỏ qua bất kể chúng là triệu chứng lướt qua hay nghiêm trọng. Người ta phải luôn cảnh giác về những dấu hiệu và thay đổi nhỏ của cơ thể, để bất kỳ loại bệnh nào cũng không có khả năng tiến triển sang giai đoạn nặng. Nên chẩn đoán và điều trị các triệu chứng ngay lập tức.

 

Những dấu hiệu mà thận đang kêu cứu, dù gặp một triệu chứng cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thận là cơ quan có chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải và chất độc ra khỏi cơ thể. Cơ quan hình hạt đậu này có kích thước bằng nắm tay và nằm ngay dưới khung xương sườn ở mỗi bên của cột sống.

Toàn bộ máu của cơ thể đi qua thận khoảng 40 lần một ngày.

Với rất nhiều chức năng sinh học quan trọng đi vào bên trong thận, điều quan trọng là phải phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu trục trặc nào để kiểm tra bệnh hoặc nhiễm trùng ở giai đoạn sớm:

Bạn bơ phờ hơn thường xuyên

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hơn thường xuyên trong những ngày gần đây, đó có thể là do chất độc tích tụ trong cơ thể do thận hoạt động không bình thường. Độc tố sẽ ảnh hưởng đến các chức năng sinh học khác của cơ thể bạn và sự hiện diện của các tạp chất trong máu có thể gây ra một số biến chứng khác.

Bạn ngủ không đủ giấc

Mặc dù có một số lý do đằng sau điều này, nhưng bệnh thận cũng có thể là một lý do chính. Ngưng thở khi ngủ hoặc không thể ngủ đủ giấc có liên quan nhiều đến các bệnh về thận.

Da khô, bong tróc và ngứa

Nếu tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài hơn mà không có bất kỳ giải thích nào khác, hãy đến gặp bác sĩ và xét nghiệm thận. Trong khi loại bỏ các chất độc ra khỏi máu, thận cũng thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Việc tích tụ các chất độc sẽ làm xáo trộn lượng khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác trong cơ thể, sau đó gây hại cho da và xương.

Bàn chân sưng

Một quả thận không khỏe mạnh sẽ không thể loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể hoàn toàn do đó các chất độc này sẽ tích tụ trong cơ thể và thể hiện sự hiện diện của chúng.

Tương tự như vậy, khi lượng natri dư thừa không được loại bỏ khỏi cơ thể, nó sẽ tích tụ ở bàn chân, mắt cá chân và chân khiến chúng sưng lên. Có thể có một số lý do khác khiến bàn chân bị sưng, nhưng bạn nên liên hệ với bác sĩ trong trường hợp vết sưng vẫn tiếp tục kéo dài hơn.

Bọng xung quanh mắt

Những dấu hiệu mà thận đang kêu cứu, dù gặp một triệu chứng cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nhận thấy sưng tấy quanh mắt gây cảm giác có bọng mắt, hãy đi kiểm tra thận. Trong khi sự lắng đọng natri khiến chân phù nề thì protein bị loại bỏ trong nước tiểu do thận bị trục trặc, mắt sẽ phồng lên.

Đau cơ

Đau cơ không thể chịu đựng được cũng có thể do lượng chất độc thải ra cao và lượng khoáng chất không cần thiết trong cơ thể khi thận không thể xử lý hết chúng.

Đau nhức cơ không nên được xử lý nhẹ và cần đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp vì nó có thể là triệu chứng của một số bệnh tiềm ẩn.

Không có khả năng thở đúng cách

Khi có vấn đề ở thận, bệnh nhân không thể thở bình thường có thể là do thiếu hormone gọi là erythropoietin.

Về việc thiếu erythropoietin, các chuyên gia cho biết "Các hormone báo hiệu cơ thể bạn tạo ra các tế bào hồng cầu. Nếu không có nó, bạn có thể bị thiếu máu và cảm thấy khó thở. Một nguyên nhân khác là do tích tụ chất lỏng. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nằm xuống có thể khiến bạn cảm thấy như đang chết đuối. "

Thay đổi tần suất đi tiểu

Những dấu hiệu mà thận đang kêu cứu, dù gặp một triệu chứng cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đoán bệnh thận dựa trên sự thay đổi số lần đi tiểu. Nếu số lần đi tiểu của bạn tăng hoặc giảm so với tần suất bình thường trong vài ngày gần đây, đừng trì hoãn và hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Một cuộc thăm khám bác sĩ kịp thời có thể giúp bạn thoát khỏi một cuộc thăm khám lớn hơn trong tương lai.

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh thận?

Kiểm tra sức khỏe thường xuyên là cách tốt nhất để phát hiện bất kỳ bệnh nào trong giai đoạn đầu của nó.

Liên quan đến bệnh thận, Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo nên quản lý các tình trạng tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao, có thể dẫn đến bệnh thận mãn tính.

Hơn nữa, bạn cũng phải thực hiện những thay đổi lối sống cần thiết. Thực hiện lối sống lành mạnh, ngừng hút thuốc, kiểm soát việc uống rượu, tập thể dục thường xuyên và không dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Những điều này có khả năng ảnh hưởng đến các yếu tố nguy cơ của bạn.

Làm thế nào để chăm sóc thận?

Những dấu hiệu mà thận đang kêu cứu, dù gặp một triệu chứng cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo thận của bạn vẫn khỏe mạnh và hoạt động tốt, bạn cần kiểm soát lượng đường trong máu, huyết áp và cân nặng.

Tránh uống quá nhiều rượu và hút thuốc và nên uống nhiều nước.

Đừng bao giờ bỏ qua các dấu hiệu dù nhỏ như đau ở một vùng cụ thể và / hoặc thay đổi tần suất đi tiểu. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức và không cho bệnh có phạm vi tiến triển nhé.

Theo Times of India

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