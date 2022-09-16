Phát hiện mới về mối liên hệ tiềm năng giữa vitamin tổng hợp và cải thiện nhận thức ở người lớn tuổi

Các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Y khoa Wake Forest, phối hợp với Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston đã phân tích chức năng nhận thức ở những người lớn tuổi được chỉ định dùng chất bổ sung chiết xuất ca cao có chứa flavonoid, một loại vitamin tổng hợp hoặc giả dược mỗi ngày. Trong vòng ba năm. Không ai kể cả các nhà nghiên cứu biết mọi người hàng ngày được chỉ định làm công việc hàng ngày nào cho đến khi kết quả được tiết lộ.

Laura Baker, tác giả của nghiên cứu và là giáo sư về lão khoa tại Đại học Wake Forest ở Bắc Carolina cho biết phát hiện này không khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên mà đúng hơn là họ bị sốc.

Nhưng giáo sư nói thêm rằng cô ấy và nhóm của cô ấy chưa sẵn sàng khuyến nghị người lớn tuổi bổ sung ngay một loại vitamin tổng hợp hàng ngày vào thói quen của họ chỉ dựa trên những kết quả này.

"Chúng tôi thực sự tin rằng chiết xuất ca cao sẽ có một số lợi ích cho nhận thức dựa trên các báo cáo trước đây về lợi ích tim mạch. Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi tiết lộ lớn đó trong phân tích dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì những phát hiện của chúng tôi đã mở ra một con đường mới để tìm kiếm cho một biện pháp can thiệp đơn giản, dễ tiếp cận, an toàn, không tốn kém có thể có tiềm năng cung cấp một lớp bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức."

Các phát hiện được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Alzheimer & Dementia: Tạp chí của Hiệp hội bệnh Alzheimer vẫn chưa có tính xác thực và không thể phổ biến cho công chúng. Nghiên cứu thêm là cần thiết để xác nhận kỹ càng hơn.

Giáo sư Baker nói: “Còn quá sớm để đưa ra những khuyến nghị. Tôi cảm thấy như chúng ta cần làm điều này trong một nghiên cứu khác."

Tìm kiếm kết nối trong sức khỏe não bộ

Nghiên cứu mới bao gồm 2.262 người, từ 65 tuổi trở lên, đã tham gia nghiên cứu từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 và theo dõi trong ba năm. Những người tham gia đã hoàn thành các bài kiểm tra qua điện thoại hàng năm để đánh giá chức năng nhận thức của họ. Họ được chấm điểm khi nhớ lại các câu chuyện, thể hiện sự trôi chảy trong lời nói và các chữ số sắp xếp thứ tự, trong số các bài kiểm tra khác.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích chức năng, dựa trên điểm kiểm tra, giữa những người dùng chiết xuất ca cao hàng ngày so với giả dược, và giữa những người dùng vitamin tổng hợp hàng ngày so với giả dược.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ba năm dùng vitamin tổng hợp dường như đã làm chậm quá trình lão hóa nhận thức 1,8 năm, hoặc 60%, so với giả dược. Các nhà nghiên cứu viết: Việc bổ sung chiết xuất ca cao hàng ngày trong ba năm không ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Viện Quốc gia về Lão hóa của Viện Y tế Quốc gia cũng cho thấy rằng vitamin tổng hợp có lợi nhất cho người lớn tuổi có tiền sử bệnh tim mạch.

"Ai cũng biết rằng những người có các yếu tố nguy cơ tim mạch có thể có hàm lượng vitamin và khoáng chất trong máu thấp hơn. Vì vậy, bổ sung những vitamin và khoáng chất đó có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và nhờ đó, cải thiện sức khỏe nhận thức", Tiến sĩ Keith Vossel, giáo sư thần kinh học và giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chăm sóc bệnh Alzheimer Mary S. Easton tại Đại học California, Los Angeles cho biết có mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe tim mạch và sức khỏe não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Các yếu tố cụ thể thúc đẩy mối liên hệ này giữa một loại vitamin tổng hợp và chức năng nhận thức vẫn chưa rõ ràng và cần nghiên cứu thêm, nhưng Baker và nhóm của cô ấy cho rằng những phát hiện này có thể liên quan đến cách mà vitamin tổng hợp có thể mang lại lợi ích cho những người có thể thiếu vi chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, magiê hoặc kẽm.

Chuyên gia nói: “Khi chúng ta già đi, chúng ta có nhiều khả năng mắc các tình trạng y tế có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng. Các loại thuốc mà chúng ta dùng cho những tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng bằng cách can thiệp vào khả năng cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu này từ chế độ ăn uống."