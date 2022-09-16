Những điều đặc biệt mà mọi phụ nữ nên biết trước khi dùng thuốc tránh thai

Sức khỏe 16/09/2022 14:05

Lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp chắc chắn có thể giúp tâm trí bạn thoải mái. Trường hợp cụ thể được nhiều chị em dùng là thuốc tránh thai.

Nhìn lại, sự xuất hiện của viên thuốc vào năm 1961 đã dẫn đến một "cuộc cách mạng", phụ nữ cảm thấy được giải phóng và biết cách kiểm soát nhiều hơn. Nếu bạn cũng đang có kế hoạch bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai, bạn sẽ cần lưu ý một số điều sau. Đ

Cơ thể khác nhau, phản ứng khác nhau

Những điều đặc biệt mà mọi phụ nữ nên biết trước khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể phụ nữ phản ứng theo một cách khác nhau. Uống đúng loại thuốc tránh thai là một trò chơi thử có đúng sai đấy nhé. Cơ thể của bạn có thể phản ứng tốt với thuốc dạng viên kết hợp hơn dạng thuốc viên nhỏ hoặc ngược lại. Hãy nói chuyện với bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất khi chọn loại thuốc nhé.

Thay đổi tâm trạng và lo lắng

Tiến hành biện pháp kiểm soát sinh sản có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của một người. Sau khi bắt đầu dùng thuốc tránh thai, người ta có thể bị đau nửa đầu, buồn nôn và các triệu chứng khác như vậy.

Việc sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết tố, đặc biệt là ở thanh thiếu niên, có liên quan đến việc sử dụng thuốc chống trầm cảm sau đó và chẩn đoán trầm cảm đầu tiên. Điều này cho thấy rằng trầm cảm là một tác dụng phụ tiềm ẩn của việc sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết tố.

Ngừng dùng thuốc

Những điều đặc biệt mà mọi phụ nữ nên biết trước khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể ngừng uống thuốc đột ngột không? Nếu bạn cảm thấy muốn bỏ thuốc tránh thai, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Nhưng hãy nhớ rằng cơ thể bạn có thể mất một thời gian để đối phó với sự thay đổi.

 

Ngoài việc sử dụng thuốc tránh thai như một biện pháp tránh thai, chúng cũng được kê đơn trong điều trị buồng trứng đa nang PCOS, mụn trứng cá, lạc nội mạc tử cung, v.v. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn có một cuộc đối thoại cởi mở với bác sĩ và nói trước với họ về các loại thuốc bạn đang dùng.

Theo Femina

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