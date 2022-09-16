Bạn đã bao giờ cảm thấy ù tai bởi tiếng ồn chưa? Biện pháp cải thiện thính lực này sẽ là "đồng minh" tuyệt vời của bạn

Có nhiều điều bạn có thể làm để tránh mất thính lực do tiếng ồn và giữ cho tình trạng mất thính lực vì tuổi tác không trở nên tồi tệ hơn.

Khi bạn lớn lên, các tế bào lông nhỏ trong tai trong của bạn bắt đầu bị phá vỡ và không thể tiếp nhận các rung động âm thanh nhất định như trước đây. Ngoài ra, tiếng ồn quá lớn có thể làm hỏng các tế bào lông bên trong tai, dẫn đến mất thính lực sớm.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa và cải thiện tình trạng mất thính lực do tiếng ồn là tránh xa những tiếng ồn lớn càng nhiều càng tốt. Bạn có thể tự hỏi, "Bao nhiêu gọi là quá nhiều tiếng ồn?" Đối với một số người, độ lớn của tiếng ồn có thể là chủ quan, nhưng có nhiều cách khách quan để mô tả nó để mọi người dễ hiểu.

Nói chung, tiếng ồn có thể đủ lớn để làm hỏng thính giác của bạn nếu:

Bạn cần phải cao giọng để nói với người khác hoặc để người khác nghe thấy bạn.

Bạn cảm thấy khó khăn để nghe những gì mọi người xung quanh bạn đang nói.

Tai của bạn bị đau.

Sau đó, thính giác của bạn bị yếu hoặc tai bạn bắt đầu ù đi.

Cách duy nhất để đo mức độ tiếng ồn là tính bằng decibel (dB). Con số này càng cao, tiếng ồn càng lớn. Âm thanh đo được trên 85 dB có thể gây hại cho tai của bạn, đặc biệt nếu bạn tiếp xúc với âm thanh đó trong thời gian dài.

Ví dụ :

Ai đó thì thầm = 30 dB

2 người đang trò chuyện = 60 dB

Lưu lượng = 85 dB

Máy cắt cỏ = 90 dB

Tàu điện ngầm = 100 dB

Với công nghệ mà chúng ta có hiệ nay, rất dễ dàng để đo mức độ tiếng ồn. Bạn có thể cài đặt một ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình, hiệu chỉnh nó cho phù hợp và nhận được kết quả chính xác về mức độ tiếp xúc với tiếng ồn của bạn.

2. Hãy thận trọng khi nghe nhạc

Phát nhạc lớn qua tai nghe hoặc tai nghe của bạn có thể là một trong những điều nguy hiểm nhất mà bạn có thể làm cho sức khỏe thính giác của mình. Điều này là do khi bạn đeo tai nghe, bạn cũng đang cố gắng tắt bất kỳ âm thanh bên ngoài nào khiến bạn có âm lượng nhạc ở mức cao nhất. Hãy nhớ rằng giảm âm lượng nhạc, dù chỉ một chút, cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe của bạn.

Để tránh làm hỏng thính giác của bạn, sau đây là một số mẹo để bạn xem xét:

Chọn tai nghe chống ồn thay vì tăng âm lượng để át âm thanh bên ngoài.

Điều chỉnh âm lượng đến mức bạn có thể nghe nhạc thoải mái, nhưng KHÔNG cao hơn.

Tránh phát nhạc của bạn ở mức hơn 60% âm lượng tối đa.

KHÔNG sử dụng tai nghe hơn 1 giờ mỗi lần. Thỉnh thoảng hãy cố gắng nghỉ giải lao ít nhất 10 phút để cho tai được thở và bảo vệ chúng khỏi bị nhiễm trùng.

3. Bảo vệ tai của bạn trong các sự kiện ồn ào

Khi chúng ta tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong một thời gian dài, chúng ta sẽ dần dần bắt đầu mất thính giác mà không hề nhận ra. Điều này là do tác hại của việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn thường từ từ, vì vậy sẽ không thể nhận thấy được cho đến khi các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn cũng có thể gây ra chứng ù tai sau đó có thể dẫn đến mất thính lực ở cả hai tai.

Điều quan trọng là phải bảo vệ đôi tai của bạn khỏi tiếng ồn đặc biệt lớn có thể được tìm thấy tại các buổi hòa nhạc, quán bar, câu lạc bộ đêm, làm đường, biểu diễn hài kịch, sự kiện thể thao,v..v..

Dưới đây là một số mẹo để xem xét:

Tránh xa nguồn ồn lớn.

Nghỉ ngơi sau khi nghe tiếng ồn sau mỗi 15 phút.

Cho tai của bạn khoảng 18 giờ để phục hồi sau khi tiếp xúc với tiếng ồn quá mức.

Cân nhắc việc đeo nút tai. Bạn có thể mua "nút tai chống ồn" có thể tái sử dụng để giảm âm lượng của âm nhạc mà không làm biến dạng âm lượng.

4. Tập thêm một số bài tập tim mạch

Tăng cường thính giác của bạn bằng các bài tập thể dục. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi mức độ sức khỏe tim mạch ngày càng tăng thì mức độ nhạy cảm của thính giác cũng tăng lên. Có một mối liên hệ giữa hệ thống tim mạch và khả năng hoạt động của các cơ quan và mô trong tai trong.

Bằng cách tập thể dục, bạn tăng cường lưu thông máu đến xương và cơ tai. Khi lưu lượng máu được tạo điều kiện thông qua tập thể dục, các chất dinh dưỡng như chất chống oxy hóa và protein bảo vệ chống sốc nhiệt sẽ đi khắp hệ thống của bạn và cải thiện thính giác của bạn.

Khi bạn chọn tập thể dục để ngăn ngừa mất thính lực , bạn cần thực hiện các chuyển động cơ lớn như đi bộ, đi xe đạp và bơi lội ít nhất 20-30 phút mỗi lần, 5 ngày một tuần.

Hãy thử các bài tập aerobic. Chúng có thể chuyển hướng dòng chảy của máu từ các bộ phận ít hoạt động trao đổi chất của cơ thể (tức là các cơ quan và mô của tai trong) sang các bộ phận hoạt động chuyển hóa nhiều hơn của cơ thể (tức là các cơ xương tham gia vào hoạt động tập thể dục).

5. Thực hành các bài tập cải thiện thính giác của bạn

Bộ não con người đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xử lý thông tin âm thanh mà tai chúng ta nhận được. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Đại học Pennsylvania chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa mất thính giác và các tình trạng tâm thần như lo lắng và trầm cảm.

Nghiên cứu cho thấy rằng mất thính lực có thể dẫn đến teo chất xám ở các vùng thính giác của não, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Do đó, một số bài tập trí não như giải câu đố và chơi trò chơi âm thanh có thể giúp não của bạn hoạt bát hơn.

6. Thay đổi chế độ ăn uống của bạn

Kết hợp thực phẩm vào chế độ ăn uống của bạn có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tốt và chức năng bình thường của tai. Đảm bảo rằng chế độ ăn uống của bạn ít chất béo động vật bão hòa và carbohydrate tinh chế. Thực phẩm béo có thể làm giảm lượng máu cung cấp đến tai (do tích tụ cholesterol) và các bộ phận khác của cơ thể.

Cố gắng ăn cá nước lạnh, như cá hồi và cá trích, kết hợp các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt vào thói quen ăn uống hàng ngày của bạn. Quan trọng nhất, hãy đảm bảo bao gồm các loại rau và trái cây tươi trong bữa ăn.

7. Giữ ống tai ngoài của bạn sạch sẽ

Đôi khi ráy tai có thể làm tắc ống tai ngoài. Đây là một nguyên nhân rất phổ biến gây mất thính giác dẫn truyền. Nói chung, ráy tai có đặc tính kháng khuẩn bảo vệ và tương đối tốt cho sức khỏe khi bạn lấy đi một lượng nhỏ. Hầu hết thời gian, ống tai có khả năng tự làm sạch, tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng bị tắc hoặc bị va đập ống tai có thể gây mất thính lực một phần.

Hãy chắc chắn đến gặp bác sĩ nếu bạn có sự thay đổi đột ngột về những gì bạn có thể nghe được hay không, đó có thể là triệu chứng của các vấn đề y tế nghiêm trọng khác.

Theo Brightside