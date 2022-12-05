Dưới đây là một số chế độ ăn kiêng tốt nhất hàng đầu năm 2022, dựa trên các yếu tố như tính bền vững, mức độ hạn chế, dinh dưỡng, kết quả hiệu quả và tác động tổng thể đến sức khỏe .

Nếu bạn cũng sẵn sàng cho thử thách này, thì việc chọn chế độ ăn kiêng giảm cân và kế hoạch tập luyện phù hợp sẽ là bước đầu tiên của bạn. Đối với chế độ ăn kiêng, có một số kỹ thuật đã được thử nghiệm theo thời gian cho thấy kết quả giảm cân đã được chứng minh. Hãy tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ của bạn và xem những gì phù hợp nhất với bạn nhé.

Một chế độ ăn kiêng siêu thời thượng nhưng đã được thử nghiệm theo thời gian, keto được một số nghiên cứu chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm cân. Về cơ bản, đây là chế độ ăn ít carb và nhiều chất béo cho phép bạn giảm cân và cũng có thể có lợi cho bệnh tiểu đường, ung thư, động kinh và bệnh Alzheimer.

Chế độ ăn Keto cũng liên quan đến rất nhiều protein có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn, tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp đạt được khối lượng cơ nạc. Một số loại thực phẩm phổ biến được tiêu thụ trong chế độ ăn keto bao gồm thịt, cá béo, trứng, bơ, kem, pho mát, quả hạch, hạt, dầu tốt cho sức khỏe và rau ít carb.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Bạn muốn một cách bổ dưỡng và ngon miệng để giảm cân? Lựa chọn chế độ ăn Địa Trung Hải hiệu quả cao và được chuyên gia khuyên dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Nó liên quan đến việc ăn trái cây tươi, rau xanh tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cá, quả hạch, các loại đậu và dầu ô liu. Nó cũng bao gồm tiêu thụ vừa phải sữa, thịt và gia cầm.

Đường tinh chế và thực phẩm chế biến được loại bỏ trong chế độ ăn kiêng này, điều này có thể giúp bạn giảm cân đáng kể. Chế độ ăn kiêng này cũng rất an toàn và lành mạnh cho cơ thể của bạn. Nó cũng thúc đẩy sức khỏe của tim và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn là một cách hiệu quả khác để quản lý chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt là để giảm cân. Trọng tâm của chế độ ăn kiêng này không phải là những gì bạn ăn, mà là khi bạn ăn. Vì vậy, các hạn chế nhiều hơn về khoảng thời gian mà bạn phải quản lý việc ăn hầu hết các bữa ăn của mình và nhịn ăn trong thời gian còn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chắc chắn rằng bạn đã tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia dinh dưỡng vì việc nhịn ăn trong nhiều giờ có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Các phương pháp nhịn ăn gián đoạn phổ biến bao gồm:

Phương pháp 16/8: Bỏ bữa sáng và chỉ ăn hai bữa trưa và tối. Bạn phải đảm bảo rằng bữa tối hôm nay và bữa trưa ngày mai cách nhau 16 tiếng. 8 đề cập đến số giờ trong cửa sổ ăn uống của bạn.

Phương pháp 24 giờ: Trong phương pháp này, nhịn ăn được thực hiện trong 24 giờ, một hoặc hai lần một tuần.

Chế độ ăn kiêng 5:2: Trong 5 ngày trong tuần, bạn ăn theo cách bạn thường làm. 2 ngày tiếp theo, bạn hạn chế lượng calo nạp vào chỉ 500–600 calo mỗi ngày.

Chế độ ăn thuần chay

Một chế độ ăn kiêng đang phát triển phổ biến khác, chế độ ăn thuần chay đi trước một bước so với chế độ ăn chay. Vì vậy, bạn không chỉ loại bỏ thịt và trứng mà còn loại bỏ bất kỳ loại sản phẩm động vật nào như sữa và các sản phẩm từ sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn thuần chay bao gồm mọi thứ có nguồn gốc từ thực vật và mặc dù nó nghe có vẻ quá hạn chế đối với người không ăn chay, nhưng khi chế độ ăn thuần chay tăng lên, thì sự sẵn có của các loại sữa và thịt thay thế từ thực vật cũng vậy. Ăn thuần chay cũng có thể giúp bạn giảm được một lượng cân nặng đáng kể.

Chế độ ăn thịt

Gần như ngược lại với chế độ ăn thuần chay, nhưng cũng có hiệu quả trong việc giảm cân, chế độ ăn thịt khuyến nghị chỉ tiêu thụ các sản phẩm từ động vật. Chế độ ăn kiêng này hơi quá hạn chế nhưng có thể thú vị đối với những người thích ăn thịt đỏ, trứng nguyên quả, thịt gà và sữa ít đường. Nó hạn chế tất cả các loại carbs khác, bao gồm cả trái cây và rau quả.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc giảm cân, chế độ ăn kiêng này còn tuyên bố cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm.

Vì chế độ ăn này ít chất xơ nên bạn có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa như táo bón. Nếu bạn có bệnh sẵn như huyết áp cao, cholesterol cao, đột quỵ hoặc các bệnh tim mạch khác, bạn không nên thử chế độ ăn kiêng này.

Theo Times of India