Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn

Sức khỏe 05/12/2022 07:03

Xương sống của con người được cho là có đường cong tự nhiên, nhưng khi có quá nhiều tác động, một số vấn đề sức khỏe có thể xảy ra. Tư thế tốt không chỉ mang lại cho chúng ta sự ổn định và khả năng kiểm soát cơ thể cũng như cải thiện ngoại hình chung mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nội tạng và hệ thần kinh. Nhưng chúng ta thường bỏ qua cảm giác khó chịu ở lưng cho đến khi những dấu hiệu phiền toái thực sự xảy ra.

Hãy cùng tìm hiểu xem lối sống ít vận động đã ảnh hưởng đến tư thế của chúng ta như thế nào và cách chúng ta có thể cải thiện nó.

1. Tư thế lắc lư

 

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 1

Để xác định xem bạn có tư thế lắc lư hay không, hãy bắt đầu bằng cách chú ý đến xương chậu của bạn. Ở vị trí này, xương chậu của bạn nghiêng và di chuyển về phía trước từ vị trí trung lập. Bạn cũng có thể nhận thấy phần lưng trên bị cong quá mức. Cơ gân kheo của bạn có thể bị căng và bạn có thể nhận thấy sự mất cân bằng ở các bộ phận khác trên cơ thể do cần phải bù đắp cho vị trí cơ thể này.

Tại sao điều này là xấu cho bạn?

  • Việc nằm sai tư thế khiến trọng lượng cơ thể phân bố không đều, lâu ngày gây cứng khớp.
  • Do căng thẳng quá mức, dây chằng bị kéo căng khiến cột sống kém ổn định.

 

Làm thế nào bạn có thể sửa chữa nó:

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 2

 

Sửa chữa sự mất cân bằng cơ bắp . Mặc dù tốt hơn hết là bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và lên kế hoạch tập luyện phù hợp nhất với mình, nhưng bạn cũng có thể thử thực hiện một số bài tập tại nhà. Các tư thế yoga Tư thế chiến binh và các động tác duỗi phổi sẽ giúp bạn kéo căng cơ gấp hông vốn có thể là một trong những nguyên nhân gây ra vấn đề này.

Một trong những lý do khiến tư thế lắc lư là do cơ mông và cơ tứ đầu yếu. Vì vậy, bạn có thể rèn luyện các cơ này bằng các bài tập phù hợp, chẳng hạn như nửa ngồi xổm.

Kiểm soát cách bạn đứng. Cố gắng vận động tất cả các cơ để đứng thẳng.

2. Bụng chướng mông cong

 

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 3

Hyperlordosis biểu hiện bằng một đường cong quá mức ở lưng dưới. Bụng bị đẩy về phía trước và cơ mông bị đẩy ra ngoài quá mức. Phần thân giống chữ C khi bạn nhìn từ bên cạnh.

Tại sao điều này là xấu cho bạn?

  • Kiểu tư thế xấu này có thể dẫn đến hạn chế cử động và cứng cơ.
  • Đôi khi, hyperlordosis có thể là nguyên nhân gây đau lưng dưới và trượt đĩa đệm, đồng thời nó có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh tọa, gây cảm giác ngứa ran và tê chân.

Làm thế nào bạn có thể sửa chữa nó:

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 4

 

Làm cho cơ bắp cốt lõi của bạn mạnh mẽ hơn. Thực hiện các bài tập cầu hông, ngồi xổm và nâng chân.

Béo phì có thể là một trong những lý do gây ra chứng hyperlordosis, vì nó gây thêm áp lực lên lưng dưới. Trong trường hợp này, việc giảm cân có thể góp phần tích cực vào việc khắc phục tư thế này.

3. Bệnh gù lưng

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 5

 

Bệnh gù cột sống trông giống như phần lưng trên tròn khi một đường cong quá mức, có thể trông giống như một cái bướu xảy ra ở cột sống. Điều này có thể xảy ra do một người dành quá nhiều thời gian ở tư thế cong, chẳng hạn như khi ngồi và khi đầu bắt đầu ở vị trí hướng về phía trước.

Tại sao điều này là xấu cho bạn?

  • Về lâu dài, gù lưng có thể gây đau lưng và căng cơ.
  • Trong một số trường hợp, nó có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa, đồng thời khiến việc thực hiện các công việc hàng ngày trở nên khó khăn hơn.

 

Làm thế nào bạn có thể sửa chữa nó:

 

Chìa khóa thành công là gắn bó với một thói quen tập luyện. Một bác sĩ đã gợi ý thử tập các bài tập này để cải thiện tình trạng lưng của bạn.

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 6

Hãy thử các kỹ thuật cử động. Bạn sẽ cần một quả bóng massage để làm điều này một cách chính xác. Những kỹ thuật này cho phép bạn tạo áp lực lên một điểm nhất định để giảm căng thẳng và cải thiện phạm vi chuyển động của bạn.

4. Tư thế đầu hướng về phía trước

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 7

 

Tư thế đầu hướng về phía trước đã trở nên rất phổ biến với sự gia tăng của việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, như máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Trong trường hợp này, đầu di chuyển về phía trước và nằm trước vai thay vì nằm ngay phía trên vai. Tư thế này gây căng thẳng quá mức cho cơ cổ và cột sống, đồng thời làm tăng nguy cơ thoái hóa.

Tại sao điều này là xấu cho bạn?

  • Tư thế này gây khó chịu và căng cơ cổ, có thể dẫn đến đau đầu.
  • Nó cũng có thể gây căng và đau ở giữa lưng, đau ngực và cảm giác khó chịu ở cánh tay của bạn.

Làm thế nào bạn có thể sửa chữa nó:

 

Chọn một chiếc gối chỉnh hình có độ cứng phù hợp để giữ cho cổ của bạn ở vị trí trung lập và tránh uốn cong về phía trước.

Hé lộ cách khắc phục những tư thế xấu đang 'bào mòn' vóc dáng và xương khớp của bạn - Ảnh 8

Điều chỉnh nơi làm việc sao cho màn hình máy tính của bạn được đặt ngang tầm mắt và bạn có thể tựa đầu vào một chiếc gối tựa đầu khi làm việc.

Làm săn chắc và kéo căng cơ cổ và lưng trên của bạn để giảm căng thẳng và giúp bạn giữ đúng vị trí cột sống dễ dàng hơn.

Theo Brightside

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