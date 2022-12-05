Khoai tây là một loại thực phẩm ít chất béo, chứa chất chống oxy hóa và các nguyên tố vi lượng. Kali trong khoai tây làm giảm huyết áp cao và bảo vệ tim. Nấu hoặc nướng khoai tây còn nguyên vỏ là cách tốt nhất để ăn chúng vì để nguyên vỏ sẽ bảo vệ khoai tây khỏi bị mất chất dinh dưỡng .

Huyết áp cao là tình trạng bệnh phổ biến ở người trung niên và cao tuổi, nhưng huyết áp cao không cần phải quá đáng báo động. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp phù hợp để giúp ổn định huyết áp. Dưới đây là một số thực phẩm có thể giúp ích cho người bệnh cao huyết áp.

Tất nhiên, ăn thực phẩm chế biến từ khoai tây, chẳng hạn như khoai tây chiên và khoai tây chiên, có tác dụng ngược lại. Vì khoai tây chiên và khoai tây chiên được nấu trong dầu nên ăn chúng sẽ làm tăng lượng chất béo bên trong cơ thể con người. Thông thường, chúng cũng chứa một lượng muối cao ảnh hưởng xấu đến huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Rau bina cũng giúp hạ huyết áp. Rau bina rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng khác nhau, cũng như giàu kali. Một lý do lớn khiến bệnh nhân bị tăng huyết áp là có quá nhiều natri hoặc quá ít kali trong cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau bina để bổ sung kali có thể giúp cơ thể điều hòa huyết áp.

Rau cần tây

Cần tây rất giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột và giảm táo bón. Nó cũng chứa chất phytochemical được gọi là phthalides. Các phthalide chứa trong cần tây làm tăng lưu lượng máu do đó làm giảm huyết áp, điều này sẽ ngăn ngừa hoặc trì hoãn một loạt các vấn đề về tim mạch và mạch máu não do huyết áp cao gây ra.

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Táo không chỉ chứa các chất như axit malic, vitamin, cellulose mà còn rất giàu kali có thể giúp cơ thể giảm huyết áp cao và bài tiết natri trong cơ thể. Chúng cũng chứa nhiều flavonoid, chẳng hạn như quercetin và rutin. Rutin chứa trong táo rất hữu ích cho việc điều chỉnh huyết áp và ngăn ngừa hoặc trì hoãn một loạt các vấn đề về tim mạch và mạch máu não do huyết áp cao gây ra. Để có lợi ích tối đa, hãy ăn táo cả vỏ. Đây là nơi chứa hầu hết các flavonoid.

Bông cải xanh

Bông cải xanh còn có tác dụng điều hòa huyết áp rất tốt vì bông cải xanh rất giàu kali, canxi, magie. Ăn bông cải xanh cũng có thể giúp mọi người giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não và đột quỵ.

Khoai lang

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang cũng là một loại thực phẩm có thể giúp cơ thể hạ huyết áp do rất giàu kali.

Theo Nspirement