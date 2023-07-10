Bác sĩ cấp cứu nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới.

Theo thông tin ghi nhận từ Sức Khỏe & Đời Sống, sáng 8/7/2023, tin từ BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết, bà N. nhập viện trong tình trạng đau ngực sau xương ức dữ dội, vã mồ hôi, huyết áp 60/40 mmHg, mạch chậm 30 lần/phút.

Êkíp Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch chụp mạch vành, BVĐK Trung ương Quảng Nam nhận thấy, mạch vành của bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch vành phải, bệnh tiện lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu tại Khoa Cấp cứu, dùng thuốc vận mạch, liều tải thuốc mạch vành sau đó chuyển lên phòng DSA.

Để cứu sống bệnh nhân trong thời gian khẩn cấp, các bác sĩ tiến hành đặt 03 stent RCA thông lại dòng chảy động mạch vành phải cho bệnh nhân. Sau can thiệp bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng huyết đông ổn định, triệu chứng đau ngực đã giảm. Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực, hồi phục khá tốt.

Bác sĩ cấp cứu nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh tim mạch có xu hướng ngày càng trẻ hóa và là một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu.

Vì vậy, người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể thao và nên thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện bệnh lý về tim mạch từ giai đoạn đầu.

Nguyên nhân nhồi máu cơ tim ?

Bệnh mạch vành thường được phát hiện ở độ tuổi trung niên nhưng thực chất bệnh đã được hình thành và phát triển từ khi chúng ta còn rất trẻ.

Stress, ô nhiễm môi trường, tiếp xúc với khói thuốc lá, thực phẩm nhiễm hóa chất… sẽ tác động tiêu cực đến nhiều phản ứng sinh hóa trong cơ thể, làm sản sinh các gốc tự do. Khi tuổi càng cao, các chất chống oxy hóa nội sinh bị thiếu hụt, gốc tự do trở nên dư thừa và gây tổn hại đến mọi cơ quan trong cơ thể.

Bệnh mạch vành thường được phát hiện ở độ tuổi trung niên nhưng thực chất bệnh đã được hình thành và phát triển từ khi chúng ta còn rất trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, động mạch vành là một trong những “đích” tấn công của gốc tự do. Tại vị trí mạch máu bị tổn thương, cholesterol sẽ lắng đọng và hình thành nên mảng xơ vữa động mạch.

Theo thời gian, mảng xơ vữa phát triển lớn dần lên, dưới áp lực của dòng máu cùng phản ứng viêm mạnh mẽ, mảng xơ vữa nứt vỡ và tại đó hình thành nên cục máu đông làm bít tắc hoàn toàn mạch máu, hậu quả là nhồi máu cơ tim xảy ra.