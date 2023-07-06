Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm

Sức khỏe 06/07/2023 13:00

Một căn bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới ước tính cướp đi gần 850 nghìn cuộc đời mỗi năm, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, Coco Lee - danh ca Mỹ gốc Hoa, chủ nhân bản hit "A Love Before Time" đã qua đời ở tuổi 48, sau thời gian chiến đấu với bệnh trầm cảm. Theo hai chị gái của bà là Nancy và Carol, Coco đã mắc bệnh nhiều năm, diễn biến xấu trong vài tháng qua. Dù có sự giúp đỡ của các chuyên gia, bà vẫn không thể vượt qua. 

Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm - Ảnh 1
oco Lee đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, được nhiều đàn em coi là tấm gương phấn đấu, tuy nhiên cuộc đời cô lại lắm trái ngang 
Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm - Ảnh 2
Nữ Diva châu Á qua đời vào ngày 5/6/2023 trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè, đòng nghiệp và hàng nghìn người hâm mộ 

Coco Lee không phải người nổi tiếng đầu tiên bị căn bệnh trầm cảm ngấm ngầm ăn mòn và cướp đi mạng sống. Năm 2019, ngành giải trí Hàn Quốc mất đi hai nữ ca sĩ là Goo Hara và Sulli, đều ở độ tuổi ngoài 20 cũng vì căn bệnh này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng khuyết tật trên toàn thế giới. Bệnh có thể làm suy yếu các mối quan hệ, khiến làm việc và duy trì sức khỏe trở nên khó khăn. Trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể tự tử. Trên thực tế, trầm cảm góp phần gây ra gần 40.000 vụ tự tử ở Mỹ mỗi năm. Nó có thể ảnh hưởng đến người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em. 

Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm - Ảnh 3
Hình ảnh Coco Lee trong bệnh viện hồi tháng 2 vừa qua 

Trên toàn cầu, WHO ước tính năm 2019, cứ 8 người lại có một người sống chung với rối loạn tâm thần, trong đó rối loạn lo âu và trầm cảm là phổ biến nhất. Đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng cấp tính, mạn tính và phá hủy sức khỏe tâm thần của hàng triệu người. 

Trầm cảm là gì ? 

Trầm cảm là bệnh rối loạn cảm xúc. Dấu hiệu của bệnh trầm cảm đặc trưng bởi cảm giác buồn bã, chán nản, mất động lực trong thời gian dài. Người bệnh gặp ảnh hưởng cả cảm xúc, hành vi, tư duy tiêu cực, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề với cả thể chất và tinh thần. 

Dấu hiệu nhận biết người trầm cảm ? 

Nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh trầm cảm là rất quan trọng bởi sẽ giúp người bệnh được can thiệp điều trị sớm, hạn chế được hậu quả do bệnh gây ra với cả sức khỏe, tinh thần hay tính mạng. Dưới đây là những dấu hiệu sớm của bệnh trầm cảm nói chung:

Suy nhược cơ thể

Trầm cảm khiến trạng thái tinh thần của người bệnh rơi vào tiêu cực với một loạt cảm xúc xấu như: đau khổ, chán nản, vô vọng, khóc lóc nhiều nhưng không rõ lý do. Bản thân người bệnh cũng nhạy cảm hơn, dễ buồn chán khi cảm thấy mình không được quan tâm, bị bỏ rơi. 

Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm - Ảnh 4
Tất cả những vấn đề tinh thần dẫn đến tình trạng mệt mỏi cơ thể, suy nhược kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Hoảng hốt

Người mắc bệnh trầm cảm khó kiểm soát cảm xúc của bản thân và thường cảm thấy hoảng hốt bất thường với cả những điều xảy ra hàng ngày. Khi rơi vào trạng thái này, người bệnh rất khó lấy lại bình tĩnh, cách tốt nhất là cần tránh những tình huống gây kích thích tinh thần lớn.

Căng thẳng

Dấu hiệu căng thẳng thường xuyên có thể là do trầm cảm, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này. Loại căng thẳng này không thể điều trị bằng thuốc an thần, tuy nhiên có thể hiệu quả với các thuốc khác ít tính phụ thuộc hơn.  

Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm - Ảnh 5
Dấu hiệu căng thẳng thường xuyên có thể là do trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác bị ám ảnh

Người mắc chứng trầm cảm thường hay bị ám ảnh về một số việc hoặc hành động cụ thể, có thể là nguyên nhân gây ra nỗi sợ, cú sốc tâm lý nào đó. Đôi khi nỗi ám ảnh này gây ra cảm giác tội lỗi cho người bệnh, cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý.

Rối loạn giấc ngủ

Chứng trầm cảm khiến giấc ngủ bị rối loạn, người bệnh rất khó đi vào giấc ngủ, thường hay bị thức giấc vào giữa đêm và khó ngủ lại được. Một số người thì thường xuyên gặp phải ác mộng khiến họ tỉnh giấc và thiếu ngủ.

Mất tập trung

Mất tập trung cũng là triệu chứng thường gặp ở người bị bệnh trầm cảm mà không ít người bỏ qua. Người bệnh rất khó để tập trung làm một việc gì đó, cảm thấy trí nhớ kém đi nhiều, không thể sắp xếp suy nghĩ một cách logic. 

Một Diva châu Á qua đời ở tuổi 48, mắc phải căn bệnh 'giết chết' hàng trăm người mỗi năm - Ảnh 6
Mất tập trung cũng là triệu chứng thường gặp ở người bị bệnh trầm cảm  - Ảnh minh họa: Internet

 Vấn đề về tình dục

Trầm cảm ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống tình dục của người bệnh, họ cảm thấy không còn hứng thú, cảm giác trong chuyện này và đây có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. 

Ngoài các dấu hiệu trên, người mắc bệnh trầm cảm còn có thể gặp những rối loạn khác như: tâm trạng buồn bã, thay đổi khẩu vị, chán ăn hoặc ăn rất nhiều, tăng hoặc giảm cân nhanh, giảm hứng thú hoạt động, tự trách bản thân, mệt mỏi, thiếu sinh lực, suy nghĩ, hành động chậm, dễ nghĩ đến cái chết và tự tử,…

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