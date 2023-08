Các biến chứng sau phẫu thuật là chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương hàm vĩnh viễn. Ngoài ra, người bệnh có thể bị tổn thương các cấu trúc lân cận như tuyến nước bọt mang tai, dây thần kinh số 7 (gây liệt nửa mặt, xệ bên mặt, khó đánh răng, khó ăn, chảy nước dãi). Với trường hợp ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, bác sĩ nhận định không phải do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, mà bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục.

Có nhiều nguyên nhân gây viêm khớp thái dương hàm, trong đó nguyên nhân hàng đầu là các bệnh lý về xương khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp. Lý do phổ biến khác là chấn thương vùng hàm mặt do tai nạn giao thông, bị ngã khi lao động hoặc va đập khi chơi thể thao. Ngoài ra, thói quen há miệng quá lớn, nhai cắn một bên nhiều hoặc khớp cắn lệch do răng mọc không đều.

Hình ảnh minh họa cho bệnh viêm khớp xương hàm - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu nhận biết bệnh viêm khớp xương hàm?

Đau ở vùng trước nắp tai, đau vùng má, thái dương, đau đầu, khó há miệng, tiếng lục cục khớp khi há miệng hoặc thậm chí không há miệng được do trật khớp. Một số bệnh nhân có thể có các dấu hiệu đau vai gáy, đau tai, đau mắt và có thể đi khám nhầm ở các chuyên khoa này. Các triệu chứng này gặp với các mức độ đau khác nhau, ở các mức độ đau vừa và nặng sẽ ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Một số lưu ý cho người bị viêm khớp xương hàm ?

Người mắc bệnh viêm khớp thái dương hàm cần tuân thủ theo các phương pháp điều trị của bác sĩ,… Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng cần có một chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi điều độ để nhanh chóng cải thiện bệnh. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng dành cho người bệnh:

Lựa chọn thực phẩm phù hợp

Đây là căn bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đóng mở hàm và nhai của người bệnh. Chính vì thế, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh. Nếu chọn những thực phẩm khô cứng, bệnh nhân sẽ rất khó nhai và dễ bị đau khi nhai.

Thực phẩm phù hợp, hạn chế ăn thực phẩm cứng thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau bằng túi chườm

Khi khớp thái dương hàm bị viêm, bệnh nhân phải chịu những cơn đau vô cùng khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người bệnh. Bạn có thể áp dụng một cách giảm đau khá hiệu quả và nhanh chóng là dùng túi chườm hoặc miệng dán giảm đau. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả tức thì, muốn đạt được hiệu quả lâu dài, bệnh nhân cần được can thiệp điều trị.

Mát xa

Ngoài việc cải thiện tình trạng căng thẳng, mỏi mệt, mát xa cũng là một phương pháp khá hiệu quả trong việc cải thiện triệu chứng bệnh viêm khớp thái dương hàm. Thời gian mát xa không cần quá lâu nhưng nên thực hiện lâu dài để mang đến tác dụng tối đa. Bạn chỉ cần thực hiện mát xa khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày.

Thường xuyên mát xa hàm và mặt để thư giản cơ - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ

Nhiều trường hợp bệnh nhân được điều trị bằng thuốc. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ, chẳng hạn như uống đúng giờ, đúng liều lượng, đúng loại thuốc,… để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Với những trường hợp bệnh nhân cần đeo tấm nhựa gây ra những cản trở nhất định trong quá trình sinh hoạt, bạn cũng không nên tác động đến nó và tuyệt đối tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để tránh nguy cơ bị lệch hàm và khiến bệnh phát triển nghiêm trọng hơn.

Thăm khám định kỳ

Người bệnh cần thường xuyên đến bệnh viện để thăm khám, theo dõi bệnh. Qua những buổi thăm khám này, bác sĩ sẽ đánh giá được hiệu quả của thuốc điều trị, tác dụng phụ của thuốc. Trong trường hợp phát hiện hàm không thể đóng hay mở ra thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sĩ xử trí kịp thời và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

Thực hiện thăm khám thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy có thể nói rằng, bệnh viêm khớp thái dương hàm tuy không trực tiếp ảnh hưởng, đe dọa tính mạng của người bệnh nhưng có thể khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn khi nhai, nói và làm giảm chất lượng sống của người bệnh. Do đó, bệnh nhân không nên chủ quan mà cần điều trị bệnh sớm.