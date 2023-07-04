Hầu như nhà nào cũng lắp máy hút mùi nhưng một số người già quen tiết kiệm lại lo tốn điện nên nấu nướng không muốn bật.

Chất béo không bão hòa bắt đầu phân hủy ở 130°C, dần dần hình thành các chất có thể gây ung thư như benzopyrene và dinitrophenol (DNP);

Tuy nhiên, tính chất của dầu ăn sẽ thay đổi ở nhiệt độ cao và có thể tạo ra một lượng lớn các chất có hại, chẳng hạn như:

Acrolein sẽ được sản xuất ở 150°C, sẽ gây kích ứng mắt, mũi, họng và các bộ phận khác, dẫn đến khô mắt , khô họng, tức ngực, chóng mặt và nôn mửa;

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Nhiệt độ cao hơn 200℃ sẽ sinh ra các chất có độc tính cao như nitơ oxit, hít phải quá nhiều trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, có thể gây viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, khí thũng...

Thống kê cho thấy những người tiếp xúc với khói bếp trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 2 đến 3 lần người bình thường.

Vì thế nên bật máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu ăn và đợi vài phút mới tắt sau khi nấu.

Tiết kiệm tiền: Không vứt bỏ trái cây và rau củ khi bị hư

Rau củ quả thối có thể sinh ra "chất gây ung thư".

Đậu phộng, ngô, táo... nhiều loại thực phẩm mua về nhà sẽ bị ôi thiu. Lúc này, để tiết kiệm món ăn, nhiều người chọn cách cắt bỏ những phần ôi thiu, mốc meo rồi ăn tiếp, nhưng điều này có thực sự an toàn?

Hãy coi chừng rằng một số lượng lớn "chất gây ung thư" đã được sản xuất trong đó.

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Ví dụ, các loại thực phẩm giàu tinh bột như đậu phộng và ngô sau khi bị hư hỏng, Aspergillus flavus có thể phát triển, ăn lâu dài có thể gây ra sự thay đổi DNA và gây ra ung thư gan, trong khi thối trái cây như táo và chuối chủ yếu là do Alternaria, Penicillium expanses,… Nhiễm vi sinh vật có thể gây rối loạn chuyển hóa, phù thận ở trường hợp nhẹ, tổn thương dây thần kinh, hô hấp và hệ tiết niệu ở trường hợp nặng, thậm chí dẫn đến ung thư gan.

Quan trọng hơn, khả năng gây nguy hiểm của những mầm bệnh này thường lớn hơn mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi độ thối đạt đến một mức độ nhất định, toàn bộ quả có thể bị “độc”.

Tiết kiệm tiền: Ăn rau để qua đêm

Nhiều người có thói quen ăn rau để qua đêm. Thực tế, kiểu “tiết kiệm” này cũng dễ khiến cơ thể “làm khổ”.

Một mặt, để rau qua đêm không những mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn dễ sinh sôi vi khuẩn, đối với những người chức năng đường tiêu hóa yếu, ăn xong dễ bị tiêu chảy, khi vào dạ dày sẽ phản ứng với protein tạo ra chất nitrosamine gây ung thư. Sử dụng lâu dài có thể gây đột biến tế bào và gây ung thư dạ dày.

Các món ăn chưa hoàn thành nên được đậy kín và cho vào tủ lạnh kịp thời, ăn trong vòng 27 giờ, nhưng nên nấu và ăn ngay, thức ăn thừa phải được hâm nóng ở nhiệt độ cao trước khi ăn.

Lười tập thể dục

Nhiều người thường ngồi làm việc trong thời gian dài hoặc ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra ngoài thì đi ô tô chứ không bao giờ đi bộ.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ít vận động có nguy cơ mắc ung thư ruột tăng khoảng 44%. Ngồi lâu sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu kém, trực tiếp dẫn đến nhu động ruột chậm lại, các chất chuyển hóa độc hại vận chuyển xuống và đào thải ra ngoài cơ thể lâu hơn, làm tăng nguy cơ viêm ruột, ung thư ruột.

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Người ít vận động dễ bị béo bụng. Nếu lượng mỡ tích tụ nhiều trong gan sẽ từ từ tiến triển thành gan nhiễm mỡ, không những ảnh hưởng đến chức năng giải độc của gan, làm tăng thêm nguy cơ xơ gan, ung thư gan… mà còn dễ gây khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm và tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Lười ăn sáng khiến cơ thể thiếu năng lượng

Bữa sáng là bữa ăn vô cùng quan trọng trong ngày, khoảng 30% năng lượng cơ thể con người cần hàng ngày đến từ bữa sáng. Tuy nhiên, nhiều sinh viên, nhân viên văn phòng thường bỏ bữa sáng để ngủ nướng nhiều hơn vào các ngày trong tuần, thậm chí vào cuối tuần, họ thường ngủ nướng đến trưa. Lâu dần, cơ thể sẽ "kháng cự".

Trước hết, bỏ bữa sáng lâu ngày sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, dễ mắc các triệu chứng hạ đường huyết

Thứ hai, hệ thống nội tiết như tuyến giáp sẽ mất cân bằng, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như táo bón, viêm dạ dày, sỏi mật.

Sau một cuộc khảo sát dài hạn với 7.000 người của Đại học Erlangen ở Đức, người ta thấy rằng 40% người dân thường bỏ bữa sáng và tuổi thọ của họ giảm trung bình 2,5 năm so với những người khác.

Lười khám sức khỏe sẽ bỏ lỡ thời điểm phát hiện ung thư sớm nhất

1/3 bệnh ung thư thực sự có thể chữa được, miễn là bạn phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều người còn thiếu ý thức tầm soát sớm, lười đến bệnh viện, lười khám sức khỏe, bỏ qua các dấu hiệu ung thư trên cơ thể, bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Lấy ung thư đại trực tràng làm ví dụ, tỷ lệ sống trung bình 5 năm của ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu cao tới 90%, trong khi tỷ lệ sống sót của ung thư đại trực tràng tiến triển chỉ là 14%. Vì vậy, việc hình thành ý thức khám sức khỏe định kỳ là vô cùng quan trọng, nhất là đối với nhóm nguy cơ cao, chúng ta phải quan tâm đến tầm soát ung thư, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị sớm.