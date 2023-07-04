Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, toàn thân sốt cao, cánh tay phải sưng đỏ, ngứa ngáy, khi gãi nổi lên các mụn phồng rộp chứa mủ dịch bạch huyết, tay nếp ngấn to và dồn ú cộm lên đau đớn. Tình trạng này gây hạn chế vận động, người bệnh luôn dùng dây vải chun bó treo tay lên.

Theo thông tin ghi nhận từ Zing News, TS.BS Tống Thanh Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), mới đây cho biết chuyên gia này vừa điều trị cho một phụ nữ mắc bệnh tay voi 25 năm.

Theo TS Tống Hải, người bệnh bị phù tay voi giai đoạn 4, biến chứng nặng dẫn đến viêm nhiễm mô da. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể viêm nhiễm toàn bộ hệ thống bạch huyết, mô mềm dưới da, có thể không hồi phục, phải cắt bỏ tay. Tình trạng nặng hơn có thể khiến người phụ nữ có nguy cơ nhiễm khuẩn máu, suy đa tạng…

Tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trong một tuần đầu, bệnh nhân được điều trị tích cực kháng sinh chống viêm liều cao và thay băng chăm sóc tay viêm, chích mủ các nốt phỏng viêm mủ. Sau khi người phụ nữ hạ sốt và khoẻ hơn, bà được bác sĩ tư vấn phải mổ gấp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thông từ bạch mạch sang tĩnh mạch, để dưỡng chất trở về tuần hoàn chung qua đường tĩnh mạch ở cổ tay.

Ca mổ kết thúc sau 4 giờ. Sau vài ngày, tay bệnh nhân gần như đã trở về trạng thái cũ, vận động linh hoạt, tốt hơn. Trước phẫu thuật, bắp tay phải của bà Nga có đường kính 40,5 cm, bắp tay trái là 25,5 cm. 5 ngày sau ca mổ, bắp tay phải rút xuống còn 36,5 cm và sẽ giảm nhiều hơn.

Điều trị bệnh phù tay voi cho người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện của bệnh phù tay voi ?

Triệu chứng phổ biến nhất của phù tay voi là sưng dần ở một hoặc cả hai cánh tay từ bả vai đến các ngón tay. Lúc đầu, vị trí phù tay voi sẽ sưng, mềm. Theo thời gian, nó có thể trở nên dày đặc và xơ cứng hơn, làm cho làn da của người bệnh nổi hạt. Bệnh nhân có thể bị đau, nặng nề cánh tay, chân hoặc phạm vi chuyển động hạn chế ở chi bị ảnh hưởng, điều này có thể khiến bạn khó tập thể dục hoặc thực hiện các hoạt động khác.

Hình ảnh một bệnh nhân bị phù tay voi - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh phù tay voi thường diễn biến theo bốn giai đoạn. Ở hai giai đoạn 0 và I, bệnh chưa biểu hiện rõ rệt. Người bệnh chưa phù tay hoặc rất nhẹ. Tay sưng kín đáo.

Ở giai đoạn II, khi các mô đã xơ hóa, phù đã thể hiện rõ rệt ra cánh tay, vùng da phù ấn vào có vết lõm, không trở lại trạng thái ban đầu, bệnh không thể hồi phục tự nhiên. Tình trạng nhiễm khuẩn da thường gặp ở giai đoạn này do bị giảm miễn dịch để đáp ứng với vi khuẩn và mảnh vụn dị vật.

Giai đoạn cuối, bệnh đã tiến triển đến mức thay đổi da vĩnh viễn. Rất khó để nắm lấy da của khu vực bị ảnh hưởng bằng hai ngón tay vì da sưng căng cứng. Các mô đã xơ hóa nặng nề, tăng thể tích dẫn đến những biến đổi ở da như tạo nhú sần sùi, nang hóa, có đường dò và dày sừng. Các nếp gấp da sâu hơn ở cổ tay.

Phù bạch mạch nếu can thiệp ở giai đoạn không muộn quá vẫn có thể điều trị dứt điểm được. Tuỳ vào giai đoạn bệnh, tổn thương của hệ thống bạch huyết, phương pháp điều trị mà tỷ lệ thành công có thể đạt 80-90%.

Bác sĩ Phùng thông tin, việc điều trị phù bạch mạch bao gồm sự kết hợp ngoại khoa (phẫu thuật) và nội khoa hỗ trợ. Về phẫu thuật hiện tại chủ yếu áp dụng phương pháp nối bạch mạch - tĩnh mạch hoặc ghép hạch nhằm tái lập sự lưu thông mạch bạch huyết. Về can thiệp nội khoa hỗ trợ bao gồm các biện pháp như chăm sóc da móng, massage dẫn lưu bạch huyết, băng ép nén, thể dục liệu pháp (liệu pháp chống sung huyết hoàn toàn). Nội khoa áp dụng trong giai đoạn còn rất sớm hoặc hỗ trợ điều trị sau phẫu thuật.

Phù bạch mạch nếu can thiệp ở giai đoạn không muộn quá vẫn có thể điều trị dứt điểm được - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh phù tay voi ?

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Phùng, giảng viên Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ ĐH Y Dược TP HCM, Đơn vị phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Bình Dân, cho biết để phòng ngừa phù bạch mạch, biện pháp chủ yếu là tầm soát để phát hiện ung thư sớm. Khi đó có thể sẽ giảm được các can thiệp ảnh hưởng đến hệ thống bạch huyết như nạo hạch, xạ trị. Nếu sau điều trị ung thư vú, biểu hiện sưng ở cánh tay hoặc chân không biến mất, bệnh nhân nên tới các cơ sở chuyên khoa để thăm khám.