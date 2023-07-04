Rước bệnh vào thân khi thường xuyên ráy tai ở quán cắt tóc, gội đầu

Sức khỏe 04/07/2023 10:00

Nhiều người vẫn vô tư, không lường trước được hiểm họa cho sức khỏe nên thường xuyên đi ráy tai ở quán cắt tóc, gội đầu.

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, anh Nguyễn Văn Trường, 32 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội đến khám tại Bệnh viện An Việt vì bị ngứa tai, tai chảy dịch. Anh Trường kể mỗi lần ngứa tai anh lại thích gãi gãi thật nhiều cho dễ chịu. Chính điều đó gây xước ống tai khiến tình trạng viêm nhiễm ở ống tai càng tăng. Khi khám, bác sĩ khám nghi ngờ viêm tai và nấm ống tai.

Anh Trường cho biết mỗi lần đi cắt tóc anh lại yêu cầu thợ cắt tóc lấy ráy tai cho mình. Cảm giác dễ chịu, giảm stress nên anh coi đây là thói quen bình thường. Khi nghe bác sĩ nói đây là nguyên nhân dẫn đến nhiễm nấm tai, anh mới lo lắng.  

Rước bệnh vào thân khi thường xuyên ráy tai ở quán cắt tóc, gội đầu - Ảnh 1
Viêm tai do sử dụng dịch vụ ráy tai ngoài tiệm hớt tóc - Ảnh minh họa: Internet

 Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết vào mùa hè nóng ẩm, số người đến khám về các bệnh lý tai tăng lên trong đó có nấm ống tai, tai ngoài.

Ống tai ngoài có những đặc điểm đặc biệt như thường xuyên bị ẩm ướt, da ống tai mỏng. Trong khi đó, đây lại là nơi dễ bị những tác động gây cọ xát như dụng cụ ngoáy tai, lấy ráy tai bằng kim loại hoặc bông gòn, que tăm hoặc thậm chí que tăm… điều này tạo thuận lợi để vi khuẩn hoặc nấm mọc và phát triển. 

PGS An thường xuyên gặp các trường hợp bệnh nhân bị nấm tai, mà thủ phạm là thói quen lấy ráy tai mất vệ sinh, đặc biệt là lấy ráy tai ở trong các tiệm cắt tóc, gội đầu. Bởi dụng cụ ráy tai lấy cho nhiều người, không vệ sinh sạch sẽ. 

Rước bệnh vào thân khi thường xuyên ráy tai ở quán cắt tóc, gội đầu - Ảnh 2
Viêm ống tai ngoài do nấm - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu gây viêm ống tai ngoài do nấm ? 

Biểu hiện lâm sàng của nấm ống tai ngoài rất đa dạng, có thể bệnh nhân không có triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ qua nội soi tai. Một số trường hợp có thể gặp các triệu chứng, bao gồm:

- Ngứa tai;

- Chảy dịch tai: thường có mùi hôi, đục;

- Đau tai: tăng hơn khi kích thích như kéo vành tai hoặc ấn vào nắp bình tai; có thể gây đau khớp thái dương hàm;

- Ù tai: cảm giác đầy tai;

- Giảm thính lực: khi mảng nấm bít tắc ống tai.

Rước bệnh vào thân khi thường xuyên ráy tai ở quán cắt tóc, gội đầu - Ảnh 3
Viêm ống tai ngoài do nấm gây đau và giảm thính lực - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân nhiễm nấm ống tai ngoài ? 

ThS.BS.CKI Hồ Văn Hữu, khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết, vi nấm Aspergillus và Candida là 2 tác nhân thường gây bệnh nấm ống tai ngoài. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào và có thể bị một hoặc cả 2 bên tai cùng lúc.

Khi có các tác động làm thay đổi môi trường ống tai, có thể dẫn tới nhiễm nấm ống tai ngoài, chẳng hạn:

- Bệnh nhân có nút ráy tai;

- Viêm tai giữa thủng nhĩ mạn tính với triệu chứng chảy dịch tai kéo dài;

- Bệnh nhân sau phẫu thuật có tạo hình thành ống tai;

- Sử dụng thuốc nhỏ tai diệt khuẩn kéo dài;

- Bệnh nhân xạ trị vùng đầu cổ;

- Tổn thương ống tai do chấn thương hoặc thói quen móc ngoáy vệ sinh tai hoặc sử dụng tai nghe, máy trợ thính;

- Người hay chơi các môn thể thao dưới nước;

- Người mắc các bệnh về da có liên quan tới tai ngoài hoặc bệnh lý về nấm ở cơ quan khác;

- Bệnh nhân suy giảm miễn dịch làm thay đổi hệ khuẩn thường trú tại ống tai, tạo cơ hội cho nấm phát triển.

Chết vì thói quen tiết kiệm và lười biếng

Chết vì thói quen tiết kiệm và lười biếng

Ngoài gen, một số thói quen sinh hoạt, ăn uống không tốt có thể gây ung thư, đặc biệt căn bệnh này liên quan mật thiết đến tiết kiệm và lười biếng.

Xem thêm
Từ khóa:   viêm tai vệ sinh tai sai cách viêm nấm ống tai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 37 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 37 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm