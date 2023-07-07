Ăn một món ăn phổ biến, 7 người trong 1 gia đình nhập viện cấp cứu vì ngộ độc

Sức khỏe 07/07/2023 10:05

Một gia đình sinh sống tại gia đình trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm do một món ăn phổ biến.

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, vào khoảng 22 giờ ngày 5-7, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận 7 trường hợp là người trong cùng 1 gia đình ở xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch). Những người này có dấu hiệu đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt, chóng mặt, nôn ói... nghi ngộ độc thực phẩm

Trong 7 người bị nhập viện có 4 người bị ngộ độc nặng. Gia đình của các bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện họ có ăn tiết canh bò tại nhà. Đến chiều ngày 6-7, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.  

Ăn một món ăn phổ biến, 7 người trong 1 gia đình nhập viện cấp cứu vì ngộ độc - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận 7 trường hợp là người trong cùng 1 gia đình ở xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ghi nhận từ Báo Gia Lai, bác sĩ cho biêt tất cả tiết canh là máu sống và đều tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm, gây tiêu chảy, tả, liên cầu khuẩn, nhiễm ấu trùng giun sán. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên bỏ thói quen ăn tiết canh hoặc thịt tái, gỏi, để phòng ngừa bệnh.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm có thể đến ở mọi khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, cho đến bảo quản, bày bán… 

Ăn một món ăn phổ biến, 7 người trong 1 gia đình nhập viện cấp cứu vì ngộ độc - Ảnh 2
 Gia đình của các bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện họ có ăn tiết canh bò tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thời tiết nắng nóng là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh so với bình thường. Mùa hè cũng làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm do rác, nước thải và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh như ruồi, nhặng, gián, muỗi...

Trong môi trường nắng nóng, nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Vi khuẩn E.coli gây bệnh đường ruột, tiêu chảy; Salmonella gây bệnh thương hàn; Shigella gây đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc đường ruột; Staphylococcus aureus gây mủ ở vết thương; Vibrio cholerae gây bệnh tả... 

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tiết canh bò món ăn độc hại

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