Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, vào khoảng 22 giờ ngày 5-7, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận 7 trường hợp là người trong cùng 1 gia đình ở xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch). Những người này có dấu hiệu đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt, chóng mặt, nôn ói... nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong 7 người bị nhập viện có 4 người bị ngộ độc nặng. Gia đình của các bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện họ có ăn tiết canh bò tại nhà. Đến chiều ngày 6-7, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.