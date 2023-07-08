Công dụng của quả và hạt bàng đối với sức khỏe ?

Một số nơi người dân dùng vỏ Bàng để sắc nước uống để chữa lị, tiêu chảy và rửa, vệ sinh các vết thương, vết loét ngoài da. Lá dùng để sắc nước uống chữa cảm sốt, làm ra mồ hôi. Giã nát lá tươi hoặc xào nóng để chườm và đắp vào các nơi đau nhức trên đau nhức. Hạt dùng để điều trị tiêu chảy, ép hạt dùng ép lấy dầu, dùng ăn hoặc dùng trong công nghiệp.

Cả thịt và hạt của quả bàng đều chứa canxi giúp giảm đáng kể lượng cholesterol trong cơ thể. Ăn quả bàng thường xuyên giúp tăng lượng cholesterol tốt và giảm mức cholesterol xấu.

- Giảm viêm

Hạt của quả bàng chứa axit béo thiết yếu là axit linoleic. Axit béo này giúp giảm viêm khắp cơ thể. Ngoài ra, axit béo này cũng hỗ trợ việc giảm lượng cholesterol xấu, giúp cải thiện da và mái tóc khỏe mạnh hơn.

Trái bàng giúp giảm viêm - Ảnh minh họa: Internet

- Thúc đẩy xương chắc khỏe

Quả bàng giàu phốt pho, vitamin và các khoáng chất khác tốt cho sức khỏe. Phốt pho được biết đến là một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương và sửa chữa các tế bào trong cơ thể. Vì thế ăn quả bàng thường xuyên là một cách giúp xương và răng chắc khỏe hơn.

- Cải thiện hệ miễn dịch, chống oxy hóa

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt của quả bàng có chứa kẽm và mangan - là hai thành phần thiết yếu giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động bình thường của cơ thể. Đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate.

Vitamin E trong quả bàng cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại sự tấn công của các gốc tự do gây hại cho cơ thể và loại bỏ chúng trước khi chúng gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.

- Giàu vitamin và khoáng chất giảm nguy cơ bệnh tật

Cũng giống như các loại hạt khác thì hạt của quả bàng rất giàu chất xơ, magie và chất béo không bão hòa đơn giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh như tiểu đường, bệnh tim mạch, ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Sự hiện diện của kali trong quả bàng giúp điều hòa và kiểm soát huyết áp hiệu quả.

- Hỗ trợ giảm khuyết tật thai kì

Axit folate trong hạt của quả bàng giúp giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh bẩm sinh trong thai kì. Ngoài ra, khoáng chất này cũng giúp kích thích hình thành mô khỏe mạnh và tăng trưởng tế bào.

Trái bàng trở thành món ăn phổ biến cho nhiều bạn trẻ - Ảnh minh họa: Internet

- Giảm cân

Chất béo không bão hòa đơn và lượng chất xơ dồi dào trong quả bàng dễ dàng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn - điều này hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

- Tăng cường sức khỏe não bộ

Hạt của quả bàng chứa hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho não như L-carnitine và riboflavin giúp tăng cường đáng kể hoạt động của não bộ, tăng cường hình thành noron thần kinh mới và giảm nguy cơ hình thành Alzheimer do lão hóa.

Lá bàng có tác dụng gì đối với cơ thể ?

Trị bệnh phụ khoa

Theo phân tích của y học hiện đại, lá bàng tươi vốn chứa hàm lượng cao Tanin. Đây là một dạng hợp chất sở hữu đặc tính chống oxy hóa, giúp kháng khuẩn, kìm hãm hoạt động của nhiều loại vi khuẩn, nấm phụ khoa.

Sử dụng lá bàng đúng cách có thể giúp chị em giảm triệu chứng ngứa rát tại vùng kín. Đồng thời, điều tiết dịch âm đạo, ngăn chặn bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa thường gặp.

Sử dụng lá bàng đúng cách có thể giúp chị em giảm triệu chứng ngứa rát tại vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Trị viêm da cơ địa

Ngoài Tanin, trong thành phần của lá bàng còn chứa cả Phytosterol, Flavonoid. Chúng nằm trong nhóm hợp chất chống viêm, kích thích sản sinh tế bào, đẩy nhanh tốc độ làm lành vết thương.

Lá bàng từ lâu thường được sử dụng như một bài thuốc trị viêm da. Hợp chất chống oxy hóa trong loại lá này có tác dụng kháng khuẩn, kích thích tế bào da sản sinh mới, làm giảm phần nào triệu chứng ngứa rát, nổi mề đay.

Trị chứng viêm họng

Một số thành phần nổi bật như Tanin, Phytosterol,... tìm thấy trong lá bàng có khả năng ngăn chặn hoạt động của yếu tố gây viêm họng. Trong đó, Phytosterol sẽ tác động làm giảm lượng axit uric, hạn chế tình trạng viêm sưng trong khoang miệng.

Nếu triệu chứng viêm họng mới xuất hiện, bạn có thể xông hơi lá bàng. Cách điều trị mặc dù đơn giản nhưng lại khá hiệu quả, giảm nhanh tình trạng đau rát họng.

Lá bàng giúp trị được viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa sâu răng

Bên cạnh tác dụng trị viêm họng, viêm da cơ địa, lá bàng cũng hỗ trợ điều trị sâu răng khá hiệu quả. Bởi hợp chất như Tanin, Flavonoid, Phytosterol,.. Có tác dụng kháng khuẩn, giảm đau nhanh.

Thành phần trong lá bàng dễ tương tác cùng enzyme tồn tại trong nước bọt. Từ đó tạo thành lớp màng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào răng miệng, giảm đau răng an toàn.

Bên cạnh đó, lá bàng còn tập trung một số hoạt chất duy trì men răng, khử mùi, giúp hơi thở thơm tho hơn.

Trị nhiệt miệng

Chất chống oxy hóa tìm thấy trong lá bàng phát huy giá tốt tác dụng chống viêm, làm lành tổn thương răng miệng. Chúng tham gia trực tiếp vào quá trình ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn, virus gây tổn thương niêm mạc miệng.

Nếu tình trạng nhiệt miệng vì ở mức độ nhẹ, bạn hãy thử sử dụng lá bàng đun sôi dùng nước. Sau đó dùng nước súc miệng hàng ngày.