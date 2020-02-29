Nguyên nhân và cách điều trị mắt mờ như có màng che 

Nếu như việc bạn bị mắt mờ như có màng che chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, đó là tình trạng dị ứng mắt, khô mắt hoặc mắt tiếp xúc với ánh sáng mạnh trong thời gian dài. Bạn chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, thay đổi lại lối sống và cách làm việc thì mắt sẽ sớm hồi phục trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng bệnh trên mắt ngày càng có dấu hiệu nặng hơn, thời gian bệnh dài thì đó có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh sau:

Đôi mắt được ví như “cửa sổ tâm hồn” giúp bạn sinh hoạt, lao động, làm việc hàng ngày. Tuy nhiên, khi mắt gặp vấn đề mắt mờ như có màng che sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe của người bệnh mà còn gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh này qua bài viết dưới đây.

- Khô mắt: là bệnh lý xảy ra khi niêm mạc bị khô do rối loạn quá trình sản xuất và điều tiết nước mắt, gây nên những ảnh hưởng đến khả năng nhìn của mắt.

Một số bệnh về mắt là nguyên nhân gây nên hiện tượng mắt mờ có màng che bao gồm:

- Đục thủy tinh thể: Bệnh nhân có thể có những dấu hiệu như có chấm đen cản trở tầm nhìn, nhìn chói sáng, nhìn 1 hình thành ra nhiều hình, mắt có lớp màng mờ…

- Cận thị: là một bệnh lý về mắt, thường gặp ở lứa tuổi học đường. Người mắc bệnh sẽ dần mất đi khả năng nhìn xa, chỉ quan sát nhìn thấy những vật ở khoảng cách gần.

- Tăng nhãn áp: khi áp lực trong mắt quá cao sẽ làm cho thị lực của mắt bị giảm sút. Bệnh có thể gây ra giảm thị lực, mù mắt nếu như không được điều trị kịp thời.

- Viêm mắt: Những bệnh lý như viêm giác mạc, viêm kết mạc, viêm bờ mi,… gây mờ mắt, ngứa, cộm, chảy nước mắt, mắt lúc mờ lúc rõ,…

Các bệnh lý về mắt gây nên mắt mờ như có màng che - Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh khác

Những bệnh lý liên quan đến thần kinh như Alzheimer, Parkinson sẽ gây nên hiện tượng mắt mờ như có màng che. Ngoài ra, nó còn có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh mãn tính khác như: huyết áp, đột quỵ, tụt đường huyết…

Bên cạnh đó, những người bị bệnh lý tiểu đường sẽ xuất hiện tình trạng bệnh võng mạc tiểu đường do những biến chứng nghiêm trọng của căn bệnh tiểu đường gây ra cho mắt. Chúng gây tổn thương các mạch máu nuôi dưỡng võng mạc, làm cho thị lực của người bệnh giảm sút, khó quan sát mọi vật hoặc mắt nhìn chữ bị nhòe.

Biến chứng tiểu đường làm mắt mờ như có màng che - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị khi bị mắt mờ như có màng che

Để điều trị hiệu quả dấu hiệu trên, bạn cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa về mắt để được thăm khám, kiểm tra. Các bác sĩ sẽ tìm rõ nguyên nhân của căn bệnh gây nên dấu hiệu này để từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cũng như cách điều trị mắt bị mờ.

Kiểm tra mắt tìm nguyên nhân gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nguyên nhân gây bệnh do các bệnh thần kinh hoặc sức khỏe giảm sút gây nên mờ mắt, giảm thị lực thì bạn có thể áp dụng cách trị mờ mắt tại nhà bằng việc nghỉ ngơi nhiều hơn, sử dụng thuốc nhỏ mắt, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Bệnh tăng nhãn áp: bác sĩ sẽ kê đơn thuốc hạ nhãn áp cho người bệnh hoặc chỉ định phẫu thuật để duy trì áp lực nội nhãn ở trạng thái bình thường.

Bệnh đục thủy tinh thể: ở giai đoạn đầu người bệnh sẽ được sử dụng thuốc bổ mắt chứa chất chống oxy hóa mạnh. Đến khi mắt quá mờ thì sẽ được mổ đến tiến hành thay thủy tinh thể mới.

Cận thị: người bệnh phải đeo kính và bổ sung thêm thuốc bổ mắt.

Viêm mắt: người bệnh sẽ phải uống kháng sinh kết hợp với các loại thuốc nhỏ mắt để làm giảm hẳn những nguyên nhân của bệnh.

Với những người bị bệnh lý mãn tính thì bác sĩ sẽ kê các loại thuốc để điều trị bệnh lý này. Từ đó, làm giảm những biến chứng của bệnh gây ra cho mắt. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể kê thêm các loại thuốc nhỏ mắt nhằm cải thiện thị lực.

Với những người bị biến chứng của tiểu đường thì sẽ được bác sĩ cho sử dụng thuốc kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể được chỉ định dùng thuốc chống viêm…

Điều trị mắt bị mờ như có màng che - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp phòng ngừa mắt bị mờ như có màng che

Bạn cần xây dựng một lối sống khoa học, điều độ để tránh gây ra những dấu hiệu ảnh hưởng đến mắt:

Khám mắt định kỳ tại các cơ sở, bệnh viện chuyên khoa mắt

Vệ sinh sạch sẽ mắt hàng ngày bằng nước sạch hoặc thuốc nhỏ mắt

Đeo kính bảo vệ mắt khi di chuyển trên đường hoặc tiếp xúc với ánh sáng mạnh

Ngủ đủ giấc, không thức khuya, không ngồi lâu bên máy tính, làm việc trong môi trường đủ ánh sáng…

Bổ sung đầy đủ dưỡng chất, các loại rau chứa nhiều vitamin A để nâng cao thị lực

Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, không hút thuốc lá,...

Bảo vệ mắt khi tiếp xúc ánh sáng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng mắt mờ như có màng che cũng như cách điều trị hiệu quả. Mong rằng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để bạn đọc hiểu rõ về dấu hiệu gây bệnh ở mắt từ đó có giải pháp điều trị và phòng ngừa thích hợp, giữ cho đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh.