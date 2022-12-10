Người tuổi thọ ngắn thường có 4 biểu hiện này khi đi bộ, ai không có thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh!

Sức khỏe 10/12/2022 12:54

Nếu bạn thấy cơ thể mình xuất hiện 1 trong 4 dấu hiệu này khi đi bộ thì hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay nhé!

4 dấu hiệu khi đi bộ cảnh báo cơ thể bạn không khỏe

Cảm thấy tức ngực, khó thở khi đi bộ: Đi bộ là một hoạt động bình thường của mỗi con người. Nhất là khi bạn đi bộ dù chỉ một quãng đường ngắn nhưng vẫn luôn cảm thấy tức ngực, lúc này chúng ta phải cảnh giác với bệnh tim, trong đó thường gặp nhất là những cơn đau thắt ngực do bệnh mạch vành tim dễ gây ra khi sinh hoạt. Hơn nữa đây cũng là một dấu hiệu đặc trưng của những người mắc bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn, lao phổi... Lúc này, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

Thường bị chóng mặt, nhức đầu khi đi bộ: Nếu bạn đi bộ và luôn cảm thấy khó chịu, bởi những cơn hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu trong lúc đi bộ thì bạn nên cảnh giác với các bệnh lý nội sọ. Đặc biệt, những hiện tượng này nó có thể dẫn tới xuất huyết não, nhồi máu não và đột quỵ vô cùng nguy hiểm. Do cơ thể thiếu máu não và thiếu oxy nên sẽ gây ra hiện tượng chóng mặt, nhức đầu khi đi bộ.

Người tuổi thọ ngắn thường có 4 biểu hiện này khi đi bộ, ai không có thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường cảm thấy đau bụng khi đi bộ: Nếu như khi bạn đi bộ luôn có cảm giác đau bụng, chướng bụng, một số bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa sẽ thấy đau bụng, chướng bụng khi nhu động tiêu hóa tăng lên khi đi bộ.

Thường bị đau nhức các khớp khi đi bộ: Trong các môn thể thao thì đi bộ tuy là một môn thể dục nhẹ nhàng nhưng cần có sự phối hợp của các khớp xương toàn thân, đặc biệt là khớp gối và cột sống thắt lưng, nếu cảm thấy đau nhức xương khớp khi đi bộ, bạn phải cảnh giác với bệnh khớp.

Người tuổi thọ ngắn thường có 4 biểu hiện này khi đi bộ, ai không có thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia cảnh báo thói quen tốt giúp khỏe mạnh sống thọ

Ngủ đủ giấc mỗi đêm: Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nhiều lý do - giấc ngủ báo hiệu cơ thể bạn giải phóng hormon và các hợp chất giúp quản lý cơn thèm ăn, duy trì hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện trí nhớ. Trung bình mỗi người trưởng thành cần ngủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày để có một sức khỏe dẻo dai ít bệnh tật.

Ăn sáng đầy đủ: Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vì nó cung cấp năng lượng cho cả ngày làm việc và học tập. Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực và eo hẹp về thời gian, nhiều người bỏ qua bữa sáng mà không biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc do đầu óc thiếu minh mẫn.

Uống đủ lượng nước: Nước chiếm khoảng 60-70% cơ thể chúng ta, vì vậy bạn phải luôn bổ sung thêm nước. Khi ra mồ hôi thì cơ thể bạn sẽ mất rất nhiều nước, do đó bạn cần phải uống nước để bù lại. Lượng nước mà bạn cần uống có thể được tính dựa theo cân nặng của bạn. Nếu bạn đang tập thể dục, bạn sẽ cần phải tăng lượng nước uống để cân bằng với lượng mồ hôi mà cơ thể bạn toát ra.

Người tuổi thọ ngắn thường có 4 biểu hiện này khi đi bộ, ai không có thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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