Người đàn ông được bác sĩ tạo hình 'lưỡi mới' bằng da cánh tay

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cắt triệt để tổn thương vùng lưỡi, sau đó lấy vạt cánh tay ngoài cùng bên để tạo hình tổn khuyết lưỡi sàn miệng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bệnh viện Quân y 103 vừa thực hiện thành công kỹ thuật tạo hình khuyết hổng lưỡi gần toàn bộ sau cắt triệt để ung thư lưỡi bằng sử dụng vạt da cánh tay ngoài có nối mạch máu vi phẫu cho bệnh nhân T.V.D. (61 tuổi). Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hùng Thắng, Chủ nhiệm khoa Khoa Hàm mặt - Tạo hình, Bệnh viện Quân y 103, tháng 12/2022, bệnh nhân phát hiện khối loét sùi vùng rìa lưỡi, không đau, thỉnh thoảng chảy máu. Bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 103 khám và được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa, độ II.

Bác sĩ thiết kế vạt cánh tay ngoài để tạo hình lưỡi cho người bệnh - Ảnh: Vietnamnet Ngày 1/2, bệnh nhân vào viện vì đau lưỡi, nói nuốt khó, gầy sút cân (4,5kg/1 tháng). Khối u vùng lưỡi - sàn miệng phải có kích thước 4×4,5cm, mật độ chắc, có điểm loét, chảy máu, có hạch di căn. Ngày 8/2, các bác sĩ đã phẫu thuật, cắt triệt để tổn thương (gồm nửa lưỡi bên tổn thương và sàn miệng), nạo vét hạch cổ. Sau đó, bác sĩ vi phẫu lấy vạt cánh tay ngoài cùng bên để tạo hình tổn khuyết lưỡi sàn miệng. Sau mổ vạt cánh tay ngoài sống tốt, vết mổ liền kỳ đầu.

Theo Zingnew, sau mổ, vạt cánh tay ngoài sống tốt, vết mổ liền kỳ đầu. Bệnh nhân tái khám sau mổ một tháng, ăn uống tốt, tăng cân (3 kg), sẹo mổ liền, không có dấu hiệu tái phát ung thư tại lưỡi sàn miệng. Tuy nhiên, người bệnh còn nói ngọng. Bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Ung bướu để tiếp tục điều trị xạ trị. Kết quả bước đầu cho thấy sử dụng vạt cánh tay ngoài phù hợp cho tạo hình tổn khuyết lưỡi mức độ lớn, ngay cả có tổn thương sàn miệng hoặc tổ chức xung quanh. Ung thư lưỡi là bệnh thường gặp ở bệnh nhân trên 40 tuổi, chủ yếu từ nguyên nhân hút thuốc lá và uống rượu. Phẫu thuật và xạ trị là phương pháp điều trị chủ yếu cho ung thư nguyên phát và hạch vùng. Trên lâm sàng, phẫu thuật là phương pháp thường được lựa chọn cho những bệnh nhân chưa có di căn xa. Tùy tính chất của tổn thương tại chỗ, cắt tổn thương bao gồm gần toàn bộ hoặc toàn bộ có kèm theo các tổ chức xung quanh. Do đó, sau phẫu thuật sẽ gây ảnh hưởng chức năng nói và nuốt của bệnh nhân. Vì vậy, những trường hợp này đặt ra yêu cầu phải tạo hình lại tổn khuyết lưỡi.

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