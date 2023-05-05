Bé trai 14 tuổi tổn thương gan, thận do sốc nhiệt sau khi tập chạy buổi sáng

Sức khỏe 05/05/2023 14:55

Khoảng 8h sáng, sau khi tập chạy quanh sân bóng 30 phút, nam sinh có biểu hiện vã mồ hôi, chuột rút, nhức đầu rồi ngất xỉu.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin Bệnh viện vừa điều trị cho bé trai TTK, 14 tuổi, bị sốc nhiệt mùa nắng nóng dẫn đến ngất xỉu, phải đặt nội khí quản.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện, bệnh nhi nhập viện chiều 4/5. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhi tập chạy quanh sân bóng đá của trường 10 vòng trong 30 phút, mỗi vòng trung bình 400m. Sau khi chạy xong, bệnh nhi có biểu hiện mệt, vã mồ hôi, vọp bẻ chân (chuột rút), nhức đầu, sau đó ngất xỉu.

Bệnh nhi được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, thở yếu, sốt 410C, SpO2 70%, mạch nhẹ 165 lần/phút, huyết áp 80/50mmHg. Bệnh nhi được các BS xử trí đặt nội khí quản giúp thở truyền dịch chống sốc, chụp CT scan não không ghi nhận tổn thương.

Bé trai 14 tuổi tổn thương gan, thận do sốc nhiệt sau khi tập chạy buổi sáng - Ảnh 1
Kết quả xét nghiệm ghi nhận tổn thương gan, thận, toan chuyển hóa, lactate máu tăng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, dù được cấp cứu kịp thời nhưng tình trạng trẻ diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để kiểm tra theo dõi. Tại đây, ghi nhận trẻ còn lơ mơ, tự thở qua nội khí quản, sốt 39 độ C, mạch 126 lần/phút, huyết áp 110/80mmHg, da khô nóng, được chẩn đoán sốc nhiệt trên trẻ vận động gắng sức trong môi trường nắng nóng.

Bác sĩ đã chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, xquang phổi, CT scan não kiểm tra cho trẻ. Kết quả ghi nhận trẻ có tổn thương gan, thận, toan chuyển hóa, lactate máu tăng. Trẻ được tiếp tục truyền dịch, lau mát bằng nước thường kết hợp với quạt để tăng cường thải nhiệt, điều chỉnh điện giải, đường huyết, truyền bicarbonate.

Kết quả sau 6 giờ điều trị tình trạng trẻ cải thiện, còn sốt 38 độ C, tỉnh táo tự thở khá, nên được cai máy thở thở oxy, và được tiếp tục điều trị hỗ trợ gan, thận, và theo dõi tình trạng huyết động.

Qua trường hợp này, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý đến quý phụ huynh vào mùa nắng nóng cho con em mặc đồ vải mỏng, ngắn tay, màu nhạt tránh hấp thu nhiệt. Đồng thời, nên cho trẻ uống nhiều nước, tránh chơi vận động mạnh dưới trời nắng nóng, cho trẻ đội nón rộng vành khi đi ngoài trời nắng để tránh tình trạng sốc nhiệt, hạn chế ra ngoài trời từ 11-16h.

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