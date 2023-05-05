Người phụ nữ nguy kịch, ngừng thở sau khi ăn bánh gio

Sức khỏe 05/05/2023 13:11

Đang ăn bánh gio thì người phụ nữ đột ngột lên cơn khó thở dữ dội, người tím tái, gia đình đã thực hiện sơ cứu nhưng không có kết quả.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, ê-kíp trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc) tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị hóc bánh gio.

Người bệnh là nữ, khoảng 50 tuổi vào cấp cứu tại viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, (thang điểm Glasgow chỉ còn 3 điểm), ngừng thở, mất mạch bẹn, mạch cảnh.

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho biết người bệnh có tiền sử rối loạn ý thức. Khoảng 15 phút trước khi vào viện người bệnh đang ăn bánh gio thì đột ngột lên cơn khó thở dữ dội, tím tái, nghi hóc bánh, gia đình đã thực hiện các biện pháp lấy dị vật nhưng không có kết quả.

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Nữ bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng thở sau khi ăn bánh gio - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VTV News, tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm soát đường thở cho bệnh nhân. Kiểm tra đường thở bằng đèn soi đặt ống nội khí quản, phát hiện 2 miếng bánh bít kín đường thở, tiến hành gắp dị vật khai thông đường thở.

Song song với quá trình đó, các bác sĩ thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc vận mạch cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh.

Sau những nỗ lực của ê-kíp, bệnh nhân có tim trở lại, tiếp tục được an thần, thở máy, duy trì vẫn mạch, theo dõi sát sao toàn trạng tại Khoa Cấp cứu.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, BSCKI. Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc bệnh viện khuyến cáo, người có ý thức không tỉnh táo, người có rối loạn phản xạ nuốt, trẻ nhỏ, người cao tuổi… cần hết sức thận trọng trong quá trình ăn uống.

Khi có người bị hóc dị vật, gia đình cần ngay lập tức thực hiện cấp cứu đường thở bằng biện pháp Heimlich - dùng tay của người cứu hộ gây ra một áp lực mạnh dưới cơ hoành để đẩy dị vật gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên, nhằm tạo ra một cơn ho nhân tạo bằng cách ấn vào cơ hoành, buộc không khí đi ra khỏi phổi, tràn lên qua cổ họng và nhờ đó đẩy mạnh dị vật bị mắc kẹt ra ngoài.

Đồng thời cần gọi xe cấp cứu 115 nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để được xử trí hợp lý, chính xác.

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