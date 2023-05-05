Người phụ nữ mắc lupus ban đỏ hệ thống gần như tàn phế, được các bác sĩ phẫu thuật đi đứng trở lại sau 2 ngày

Người phụ nữ U40 Phát hiện bệnh lupus ban đỏ hệ thống từ năm 2019, đến nay, chị gần như tàn phế, không thể đi lại được.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật thay khớp háng toàn phần đồng thời 2 bên thành công cho nữ bệnh nhân 40 tuổi đến từ Hải Phòng bị tàn phế do bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Chị N.T.H phát hiện bệnh lupus ban đỏ hệ thống từ năm 2019. Tuy nhiên từ 4 tháng nay chị xuất hiện tình trạng đau khớp háng 2 bên. Biểu hiện ngày càng nặng và tăng dần, chị H. bị hạn chế vận động cả 2 chân, khớp háng 2 bên viêm dính, người bệnh đau không đi lại được, đến mức không thể ngồi được bằng xe lăn và thường xuyên phải nằm di chuyển bằng giường cáng.

Bệnh nhân không thể vận động do lupus ban đỏ hệ thống. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Chị đã được các bác sĩ thăm khám lâm sàng và chụp chiếu kỹ lưỡng, chẩn đoán viêm dính, thoái hóa khớp háng hai bên. Bệnh nhân đã được phẫu thuật thay khớp háng toàn phần đồng thời 2 bên với kỹ thuật ít xâm lấn, vết mổ chỉ từ 4-5cm (đường mổ rất ngắn), gây tê tủy sống và giảm đau ngoài màng cứng, giúp giảm đau, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và chăm sóc hậu phẫu dễ dàng hơn. Ca phẫu thuật đã thành công sau 1 giờ đồng hồ. Sau 1 ngày phẫu thuật bệnh nhân đã có thể ngồi dậy được, sau 2 ngày phẫu thuật bệnh nhân có thể tập đi sớm với sự hỗ trợ của nạng/khung trợ đỡ và được xuất viện sau 1 tuần để tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng tích cực.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho nữ bệnh nhân mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống đau tới mức không ngồi được xe lăn. Ảnh: Lao Động Theo báo Lao Động, Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn ảnh hưởng đến hơn 5 triệu người trên toàn thế giới, mỗi năm có thêm 16.000 trường hợp mắc mới được phát hiện. Đây là một căn bệnh nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, hay gặp ở phụ nữ trẻ tuổi, hiện nay vẫn chưa có cách đặc trị. Bệnh có biểu hiện ở nhiều cơ quan bao gồm đau khớp, viêm khớp, hội chứng Raynaud, phát ban, viêm màng phổi hoặc viêm màng ngoài tim, tổn thương thận hoặc tổn thương hệ thống thần kinh trung ương và thiếu tế bào máu tự miễn. Tình trạng viêm khớp rất thường gặp ở những người bị bệnh Lupus với triệu chứng đau, sưng nóng, hạn chế vận động các khớp. Việc phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo đồng thời cả 2 bên giúp người bệnh giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tim, phổi, gan, thận, giúp vận động sớm, rút ngắn thời gian phục hồi và nằm viện, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và quỹ bảo hiểm y tế.

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