Tăng bệnh nhân COVID-19 ở Lâm Đồng và Khánh Hòa, các ca mắc đều không có triệu chứng

Tin y tế 05/05/2023 06:35

Tại hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng, các bệnh nhân đều nhẹ và không có triệu chứng.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, số người mắc COVID-19 tại một số địa phương như Khánh Hòa, Lâm Đồng liên tục được ghi nhận trong những ngày gần đây, cùng với các giải pháp của ngành y tế thì người dân cần chủ động phòng dịch. Số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Khánh Hòa và Lâm Đồng chủ yếu đều nhẹ và không có triệu chứng.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thuận - GĐ Sở Y tế Lâm Đồng thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 444 ca mắc COVID-19. Riêng trong tuần từ 29/4 đến 4/5 ghi nhận 128 ca mắc COVID-19. Hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Lâm Đồng là 227 ca, trong đó cách ly điều trị tại cơ sở y tế 22 ca còn lại cách ly điều trị tại nhà. Địa phương đang tích cực xóa bỏ tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch của người dân đồng thời áp dụng hàng loạt biện pháp tuyên tuyền, vận động các đối tượng đi tiêm vaccine COVID-19.

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Bệnh nhân ở Lâm Đồng và Khánh Hòa tăng. Ảnh: Internet

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Khánh Hòa cũng cho biết, từ chiều 3/4 đến hết ngày 4/5, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 8 ca mắc COVID-19. Trong đó, TP. Cam Ranh 3 ca; huyện Diên Khánh 5 ca. Đến hết ngày 4/5, tổng số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị ở Khánh Hòa là 29 ca.

Theo Tiền Phong, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương vừa ghi nhận một ca mắc COVID-19 tử vong trong ngày. Ca tử vong này có bệnh lý nền liên quan đến tim mạch.

Theo đó, ca tử vong mới ghi nhận là nam giới, 28 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Thuận An chiều 27/4. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, bệnh nhân dương tính với COVID-19. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và hôm nay đã tử vong.

Tăng bệnh nhân COVID-19 ở Lâm Đồng và Khánh Hòa, các ca mắc đều không có triệu chứng - Ảnh 2
Ghi nhận các ca bệnh COVID-19 ở các địa phương, chủ động phòng chống dịch. Ảnh: Internet

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại trên địa bàn đang có 23 bệnh nhân COVID-19 nặng, đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó có một số bệnh nhân kèm bệnh lý nền phải thở oxy qua mask, oxy mũi hoặc thở máy xâm lấn.

Trước đó vào ngày 29/4, Bình Dương ghi nhận một ca mắc COVID-19 với bệnh lý đái tháo đường, suy tim đã tử vong. Bệnh nhân là nữ, 64 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 521 ca mắc COVID-19 và 2 bệnh nhân tử vong. Đáng chú ý, các bệnh nhân tử vong đều chưa tiêm đủ các liều vắc xin phòng COVID-19.

Thông tin từ VTV, ngày 4/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, 2 bệnh nhân vừa có bệnh nền, vừa nhiễm COVID-19 đã tử vong tại bệnh viện. Trong đó, có bệnh nhân mới 24 tuổi.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 29/4 đến hết 3/5), toàn tỉnh ghi nhận 143 ca mắc mới COVID-19 tại 10/11 huyện, thành phố (trừ huyện Xuân Lộc). Cụ thể: TP. Biên Hòa (72 ca), TP. Long Khánh (3 ca), các huyện: Trảng Bom (20 ca), Long Thành (17 ca), Định Quán (11 ca), Thống Nhất (6 ca), Tân Phú (5 ca), Vĩnh Cửu (3 ca), Cẩm Mỹ (2 ca), Nhơn Trạch (2 ca).

 

 

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