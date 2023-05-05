Thông tin mới về dịch COVID-19 tại TP.HCM: Số ca nặng tăng, nhiều người có bệnh nền

Tin y tế 05/05/2023 05:50

TP.HCM đã có buổi báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, tình hình dịch COVID-19 những ngày lễ vừa qua. Theo đó, trung bình mỗi ngày (tính từ 29/4 đến 3/5) có 101 ca mắc mới. Con số này trước 5 ngày nghỉ lễ là 230 ca. Số ca nhập viện vì COVID-19 là 84 ca/ngày (trước lễ 90 ca/ngày). Các chỉ số cho thấy sự giảm nhẹ.

Tuy vậy, số ca nặng lại có chiều hướng tăng nhẹ, tập trung ở đối tượng người có bệnh nền, người lớn tuổi. Theo phân tích mới nhất, có đến 90,5% ca mắc COVID-19 nằm viện có bệnh nền, nhiều nhất là tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, tiếp đó là bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư, gan, mạch máu não…

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Bệnh nhân mắc bệnh nền và phải nhờ hỗ trợ hô hấp. Ảnh: Internet

Nhận định tình hình dịch bệnh những ngày sắp tới, Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho rằng sẽ có sự gia tăng do người dân đi lại nhiều, khai báo bù cho những ngày lễ vừa qua. Giám đốc HCDC cũng quán triệt tinh thần người dân không hoang mang quá mức, nhưng cũng không chủ quan lơ là trong bối cảnh hiện nay.

Hiện ngành y tế TP.HCM đã sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến số 13 nếu số ca bệnh nặng COVID-19 ở Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM tăng. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuân thủ quy tắc V2K ( vaccine, khẩu trang, khử khuẩn).

 

Theo thông tin mới nhất từ HCDC, tính từ 16 giờ ngày 3/5 đến 16 giờ ngày 4/5/2023, TP.HCM ghi nhận 105 ca mắc mới COVID-19, 81 ca nhập viện, 67 ca xuất viện, 523 ca đang điều trị, 160 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 2-5 đến 16 giờ ngày 3-5, cả nước ghi nhận 2.233 ca mắc, tăng mạnh trong 24 giờ qua.

Thông tin mới về dịch COVID-19 tại TP.HCM: Số ca nặng tăng, nhiều người có bệnh nền - Ảnh 2
Ca mắc tăng mạnh trong ngày. Ảnh: Internet

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.567.728 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.901 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 809 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.624.841 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 130 ca, tăng so với ngày hôm qua, trong đó 33 trường hợp thở máy xâm lấn.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 3-5 có không có liều vắc-xin phòng COVID-19 nào được tiêm. Đến nay nước ta đã tiêm tổng số 266.240.960 liều vắc-xin.

 

 

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Từ khóa:   dịch covid-19 tin y tế covid-19

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