Như vậy, kể từ sau đại dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương đã có 2 trường hợp tử vong do COVID-19. Các bệnh nhân tử vong đều chưa tiêm đủ các liều vaccine ngừa COVID-19 theo quy định.

Cụ thể, theo thông tin từ VOV, bệnh nhân test nhanh dương tính với COVID-19 và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thuận An vào ngày 27/4. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Sau 6 ngày tích cực điều trị, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong vào ngày 3/5. Được biết, bệnh nhân là nam, 28 tuổi, ngụ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 521 ca mắc COVID-19 và 2 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh đang có 23 bệnh nhân nặng được điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó có một số bệnh nhân mắc COVID-19 trên bệnh nền đang thở oxy qua mặt nạ, qua mũi, hoặc thở máy xâm lấn.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương dự báo, sau những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, có khả năng xuất hiện "làn sóng" dịch bệnh COVID-19 mới do người dân đi nhiều nơi và chủ quan, lơ là phòng dịch. Sở Y tế đã tham mưu, trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.201 ca mắc mới, trong ngày có 541 bệnh nhân khỏi; hiện còn 121 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 31 ca thở máy xâm lấn.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.565.495 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.878 ca nhiễm).

Ngày 3/5: Có 1.201 ca COVID-19 mới, 33 bệnh nhân thở máy. Ảnh: Internet

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 541 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.624.032 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 121 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 80 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 31 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 02/5 có 15.993 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.240.960 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.613.660 liều: Mũi 1 là 70.908.444 liều; Mũi 2 là 68.452.267 liều; Mũi bổ sung là 14.343.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.101.446 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.807.608 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.661.757 liều: Mũi 1 là 10.213.330 liều; Mũi 2 là 8.448.427 liều.