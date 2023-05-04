Hơn 5.700 người nhập viện, 82 ca tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Tin y tế 04/05/2023 05:00

Số lượng người nhập viện và tử vong liên quan đến tai nạn giao thông được thống kê sau 4 ngày nghỉ lễ lên đến hàng nghìn người.

Theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, sau 4 ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29.4 đến 7 giờ ngày 3.5), tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 270.031 người bệnh.

Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 99.747 người bệnh. Số người bệnh ra viện là 72.977 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 8.247 người bệnh.

Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.241 trường hợp.

Hơn 5.700 người nhập viện, 82 ca tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1
Hình ảnh một vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Hà Nội. Ảnh: Lao Động

Về tình hình khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay, tổng hợp 4 ngày nghỉ đến sáng 3.5, số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi là 5.725 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 1.385 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 2.469 người bệnh.

Cũng theo thông tin trên Zing News, số ca tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 82 người.

Trong đó, 28 người tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, 34 người tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và 20 người được gia đình xin về do tiên lượng tử vong.

Hơn 5.700 người nhập viện, 82 ca tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 2
Nhiều ca bệnh nhập viện trong lễ. Ảnh: Internet

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 đến khám tại các cơ sở y tế là 4.618 người. Trong đó, 2.477 người nhập viện điều trị nội trú, 176 người chuyển viện, 1.684 người ra viện.

Số bệnh nhân Covid-19 tử vong, bao gồm cả trường hợp tiên lượng tử vong xin về, là 17 người.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu phục vụ nhân dân, đặc biệt đối tượng người bệnh tai nạn giao thông, thu dung điều trị Covid-19.

Tình hình tai nạn giao thông không có diễn biến đặc biệt. Diễn biến dịch Covid-19 cũng đang được chủ động theo dõi sát sao để tham mưu chiến lược phòng chống kịp thời.

Nóng: Ngày 3/5, có 1.201 ca COVID-19 mới, 33 bệnh nhân thở máy

Nóng: Ngày 3/5, có 1.201 ca COVID-19 mới, 33 bệnh nhân thở máy

Ngày 3/5: Có 1.201 ca COVID-19 mới, 33 bệnh nhân thở máy.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin covid-19 tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 25 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 26 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 27 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 31 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 38 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 41 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg