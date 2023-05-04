Số lượng người nhập viện và tử vong liên quan đến tai nạn giao thông được thống kê sau 4 ngày nghỉ lễ lên đến hàng nghìn người.
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Theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, sau 4 ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29.4 đến 7 giờ ngày 3.5), tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 270.031 người bệnh.
Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 99.747 người bệnh. Số người bệnh ra viện là 72.977 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 8.247 người bệnh.
Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.241 trường hợp.
Về tình hình khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay, tổng hợp 4 ngày nghỉ đến sáng 3.5, số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi là 5.725 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 1.385 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 2.469 người bệnh.
Cũng theo thông tin trên Zing News, số ca tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 82 người.
Trong đó, 28 người tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, 34 người tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và 20 người được gia đình xin về do tiên lượng tử vong.
Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 đến khám tại các cơ sở y tế là 4.618 người. Trong đó, 2.477 người nhập viện điều trị nội trú, 176 người chuyển viện, 1.684 người ra viện.
Số bệnh nhân Covid-19 tử vong, bao gồm cả trường hợp tiên lượng tử vong xin về, là 17 người.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu phục vụ nhân dân, đặc biệt đối tượng người bệnh tai nạn giao thông, thu dung điều trị Covid-19.
Tình hình tai nạn giao thông không có diễn biến đặc biệt. Diễn biến dịch Covid-19 cũng đang được chủ động theo dõi sát sao để tham mưu chiến lược phòng chống kịp thời.