Tình hình tiêm vắc xin COVID-19 mới nhất trong ngày nghỉ lễ thứ 4

Tin y tế 03/05/2023 10:29

Nhiều địa phương đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong suốt thời gian nghỉ lễ. Tình hình dịch bệnh gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo việc tiêm phòng.

Thống kê của đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế về tình hình tiêm vaccine COVID-19 cho thấy, trong ngày nghỉ lễ thứ 4 của kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày đã có 15.993 mũi vaccine COVID-19 được tiêm tại 2 tỉnh, trong đó 15.988 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 5 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Đây là ngày có số lượng vaccine tiêm nhiều nhất tính đến thời điểm này trong 4 ngày nghỉ lễ. Tổng số vaccine đã tiêm trong 4 ngày nghỉ lễ là hơn 19.000 mũi.

Tại một số địa phương đã tổ chức và thực hiện tiêm vaccine COVID-19 xuyên kỳ nghỉ lễ. Điển hình tại TP Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng và giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, ngành y tế thành phố đã triển khai 61 điểm tiêm vaccine COVID-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên.

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Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đến nay, tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là 266.240.960.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm mũi 3: Tổng số có 52.101.446 mũi tiêm (81,8%) trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 4.739 người được tiêm

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (63,6%); Bình Định (65,8%); Đồng Nai (54%); Tây Ninh (65,7%); Đồng Tháp (60,7%).

Tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Nghệ An (100,1%); Lâm Đồng (102,8%); Sóc Trăng (100,7%).

- Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.807.608 mũi tiêm (88,9%), trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 10.744 người được tiêm

Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.813.288 mũi tiêm (69,3%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Quảng Ngãi (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP Hồ Chí Minh (36,4%); Đồng Nai (43,1%).

Tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Lâm Đồng (111,3%); Sóc Trăng (103,5%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.661.757 mũi tiêm:

- Mũi 1: 10.213.330 mũi tiêm (92,5%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,6%); Hải Phòng (72,7%); Đà Nẵng (68,6%); TP Hồ Chí Minh (64,9%), Bà Rịa - Vũng Tàu (77%)

- Mũi 2: 8.448.427 mũi tiêm (76,5%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (57,4%); Đà Nẵng (37,4%); Quảng Nam (50,7%); TP Hồ Chí Minh (41,8%), Bà Rịa - Vũng Tàu (53,4%)

Trong 3 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước có gần 1.800 ca Covid-19 phải nhập viện, 11 ca tử vong. Báo cáo được tổng hợp từ 63 sở y tế, các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và y tế ngành trên toàn quốc từ 7h ngày 1/5 đến 7h ngày 2/5 và tổng hợp sau 3 ngày nghỉ lễ (từ 7h sáng 29/4 đến 7h sáng 2/5).

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Nhiều người có bệnh nền, nguy cơ cao cần tiêm phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ trước đó, Bác sĩ Nguyễn Thị Trúc Chi - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) - cho biết từ sáng đến trưa ngày 1-5 có 50 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại bệnh viện.

Trong đó số người tiêm mũi nhắc lại lần 2 nhiều nhất, kế đến là mũi nhắc lại lần 3 và mũi nhắc lại lần 1. Độ tuổi tiêm nhiều nhất là từ 18 đến 49 tuổi, ngoài ra có 4 người trên 65 tuổi.

"Người dân dần quên hẳn việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Khi thời điểm này ghi nhận có nhiều người mắc COVID-19 thì người dân mới nhớ đã lâu quá chưa tiêm vắc xin lại", bác sĩ Chi chia sẻ.

Bác sĩ Chi cho biết thêm, trong quá trình thăm khám và sàng lọc, nhiều người dân chia sẻ họ lo ngại nhiễm COVID-19 khi số ca mắc mới tăng trở lại, trong khi đó khoảng cách mũi cuối cùng trước đó cho đến nay đã rất lâu.

Chủ tịch UBND TP.HCM nêu rõ, trong tháng 5 cần tập trung các nhiệm vụ lớn, trong đó triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống covid-19.topic'>dịch COVID-19; tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ; tăng cường thực hiện đồng bộ, hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và lao động; triển khai hiệu quả giải pháp bảo đảm an sinh xã hội...

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