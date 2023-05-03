TPHCM: Hàng chục trẻ sinh non trong các ngày nghỉ lễ, bác sĩ lưu ý cách để bảo vệ trẻ

Trong ba ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trẻ em sinh non.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 có tổng cộng 34 bệnh nhân, hầu hết là trẻ sinh non tháng, bệnh nặng và đang thở máy.Riêng trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua (29/4, 30/4 và 1/5), khoa Hồi sức sơ sinh đã đón thêm 12 bệnh nhi mới. Các nhân viên y tế của khoa ngoài theo dõi tình hình các bé, thực hiện y lệnh và ghi chép hồ sơ còn hỗ trợ cho nhiều phụ huynh trong việc lưu trữ sữa, làm ấm sữa trước khi cho các bé ăn, hỗ trợ các thủ tục hành chính... Anh Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ Bình Phước) kể trên Dân Trí, con gái anh mới sinh đã bệnh nặng, phải chuyển vào khoa Hồi sức sơ sinh điều trị tích cực, khiến cả nhà lo lắng. May mắn sau thời gian được các nhân viên y tế hết lòng hỗ trợ, hiện sức khỏe bé đã ổn định, được chuyển ra khoa ngoài. Kể từ khi được tận tay chăm sóc con, anh mới cảm nhận được những vất vả mà các nhân viên y tế đã trải qua, để điều trị cho con mình và các bé ở đây.

Nhiều trẻ sinh non trong dịp lễ. Ảnh: Dân Trí Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh các hoạt động nghỉ lễ, phụ huynh và gia đình cần quan tâm bảo vệ sức khỏe cho con, cho mình và người thân. Sức khỏe của trẻ luôn chịu ảnh hướng lớn từ thời tiết. Trong mùa nắng nóng, ba nhóm bệnh thường gặp ở trẻ là: các bệnh lý nhiễm trùng đường tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; bệnh hô hấp do các loại siêu vi; các bệnh viêm da, nhọt da. Phụ huynh nên lưu ý tiêm vaccine đầy đủ cho con trẻ, đây chính là biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Song song đó, gia đình nên giữ môi trường sống trong lành, nhằm hạn chế sự lây lan các bệnh lý truyền nhiễm.

Trẻ em dễ mắc các loại bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Internet Cũng theo Theo TS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi T.Ư thông tin trên VOV, vào các dịp nghỉ lễ, trẻ thường cùng gia đình về quê hoặc đi du lịch… Đây là môi trường mới, có nhiều điều lạ với trẻ, trong khi đó, người lớn đôi khi lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, khi số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng trở lại, trong đó, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là đối tượng rất dễ mắc bệnh. "Tùy vào đặc điểm thời tiết tại điểm du lịch, bố mẹ quyết định sẽ mang theo loại quần áo phù hợp cho trẻ, tiện lợi nhất là nên cho trẻ mặc quần áo cotton… Bên cạnh đó, cần tăng cường cho trẻ uống đủ nước, ăn trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Cha mẹ đặc biệt cần để mắt đến trẻ mọi lúc, mọi nơi, tránh nguy cơ đuối nước", TS Lê Ngọc Duy nhấn mạnh. Bác sĩ cũng lưu ý và khuyến cáo: "Trong suốt kỳ nghỉ, cha mẹ cần vệ sinh tay, vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên. Khi cơ thể bé có những biểu hiện bất thường như: Ho, sốt… nghi ngờ mắc COVID-19, cha mẹ nên thực hiện các quy tắc phòng tránh lây nhiễm dịch và đưa bé đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời"./.

Báo động số ca tử vong vì COVID-19: 11 trường hợp trong 3 ngày nghỉ lễ Ghi nhận bệnh nhân nhập viện hơn 4.000 người, số ca tử vong lên đến 11, bệnh nhân nặng tăng thêm là 137 ca.

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