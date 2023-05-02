Bà C. có bệnh nền suy tim và đái tháo đường. Đến khoảng 16h30 chiều 28/4, nữ bệnh nhân tử vong tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện tỉnh Bình Dương vì tình trạng quá nặng.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, bệnh nhân là bà D.T.K.C. (64 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), nhập viện ngày 24/4 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương với triệu chứng mệt, khó thở. Đến ngày 26/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, bệnh nhân mới tiêm chủng một mũi vaccine Pfizer ngừa Covid-19.

Sau khi có bệnh nhân mắc Covid-19 nhiều bệnh nền, tử vong khi tiêm chưa đủ mũi vaccine, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 2K+V (khẩu trang, khử khuẩn và tiêm vaccine), không được chủ quan lơ là.

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, trong cùng ngày, Bình Dương ghi nhận 53 ca mắc Covid-19 mới. 5 trường hợp F0 mới nhập viện đều có bệnh nền. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Bình Dương có tổng cộng 390 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 1 ca tử vong.

UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 2447 của Bộ Y tế ban hành, đặc biệt tại các địa điểm công cộng và nơi tập trung đông người vào dịp Lễ 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, tình hình dịch bệnh rất khó lường, nguy cơ dịch bùng phát rất cao. Ảnh: Internet

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đề nghị người dân nên đến các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19.

Thống kê đến nay toàn tỉnh Bình Dương đã tiêm được hơn 7,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong đó có hơn 2,8 triệu liều tiêm mũi 1, hơn 2,4 triệu liều tiêm mũi 2, hơn 1,8 triệu liều tiêm mũi 3 và hơn 409.000 liều tiêm mũi 4.

Ngoài ra, trước đó ngày 18-4, Sở Y tế phát đi thông báo tăng cường công tác thu dung, điều trị ca mắc COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa cao su Dầu Tiếng, Bệnh viện Quân y 4 - Quân đoàn 4, trung tâm y tế các huyện, thị, các bệnh viện ngoài công lập, phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh lên phương án thu dung, điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, tình hình dịch bệnh rất khó lường, nguy cơ dịch bùng phát rất cao.

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị hệ thống các bệnh viện rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người mắc COVID-19 theo nguyên tắc "4 tại chỗ".

Phân công số giường bệnh điều trị bệnh, bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi có chỉ định nhập viện; dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với phương án thu dung, điều trị bệnh nhân trong tình huống ứng phó nếu có diễn biến phức tạp của dịch.