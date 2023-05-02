Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ

Số mũi vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày 1/5 là 404 mũi tiêm tại 2 tỉnh, trong đó 354 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 50 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Theo thống kê của đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 1/5, tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là 266.224.967 mũi.

Tiêm vaccine COVID-19 để bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tại một số địa phương đã tổ chức và thực hiện tiêm vaccine COVID-19 xuyên kỳ nghỉ lễ. Điển hình tại TP Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng và giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, ngành y tế thành phố đã triển khai 61 điểm tiêm vaccine COVID-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm trong 3 ngày nghỉ lễ từ 29/4-1/5 là gần 3.000 mũi, trong đó ngày 29/4 tiêm gần 1.600 mũi, ngày 30/4 là hơn 800 mũi.

Đến ngày 1/5, nhóm từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt tổng số 52.096.707 mũi tiêm (81,7%) trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 148 người được tiêm.

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (63,6%); Bình Định (65,6%); Đồng Nai (54%); Tây Ninh (65,7%); Đồng Tháp (60,7%).

Tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Nghệ An (100,1%); Lâm Đồng (102,8%); Sóc Trăng (100,7%).

Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.796.864 mũi tiêm (88,8%), trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 206 người được tiêm.

Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.813.288 mũi tiêm (69,3%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Quảng Ngãi (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP Hồ Chí Minh (36,4%); Đồng Nai (43,1%).

Tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Lâm Đồng (111,3%); Sóc Trăng (103,5%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.661.752 mũi tiêm:

Mũi 1: 10.213.325 mũi tiêm (92,5%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,6%); Hải Phòng (72,7%); Đà Nẵng (68,6%); TP Hồ Chí Minh (64,9%), Bà Rịa - Vũng Tàu (77%)

- Mũi 2: 8.448.427 mũi tiêm (76,5%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (57,4%); Đà Nẵng (37,4%); Quảng Nam (50,7%); TP Hồ Chí Minh (41,7%), Bà Rịa - Vũng Tàu (53,3%)

Chiều 1-5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có báo cáo nhanh trong 2 ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ sáng 29-4 đến 7 giờ sáng 1-5) về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19. Báo cáo này được tổng hợp từ thông tin của các cơ sở y tế của 63 địa phương, y tế ngành và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, có hơn 48.000 người bệnh khám, cấp cứu, trong đó có 22.000 người điều trị nội trú, gần 2.000 ca phải chuyển viện.

Khám cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện E. Ảnh: Người Lao Động

Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 578. Số ca nặng, nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện tới sáng nay là gần 1.800.

Về khám và điều trị bệnh nhân COVID-19, trong 2 ngày nghỉ lễ, có 2.026 ca tới khám, 1.168 ca nhập viện điều trị nội trú. Số người bệnh COVID-19 ra viện là 698 người. Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 63 người bệnh.

Từ sáng 30-4 tới 1-5 có thêm 4 ca tử vong liên quan COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 tử vong trong 2 ngày nghỉ lễ lên 7 người. Hiện còn 78 ca COVID-19 nặng, nguy kịch đang điều trị.