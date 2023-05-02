Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ

Tin y tế 02/05/2023 15:17

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhiều địa phương vẫn thực hiện công tác tiêm vaccine COVID-19 không nghỉ.

Theo thống kê của đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 1/5, tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là 266.224.967 mũi.

Số mũi vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày 1/5 là 404 mũi tiêm tại 2 tỉnh, trong đó 354 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 50 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Tại một số địa phương đã tổ chức và thực hiện tiêm vaccine COVID-19 xuyên kỳ nghỉ lễ. Điển hình tại TP Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng và giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, ngành y tế thành phố đã triển khai 61 điểm tiêm vaccine COVID-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1

Tiêm vaccine COVID-19 để bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm trong 3 ngày nghỉ lễ từ 29/4-1/5 là gần 3.000 mũi, trong đó ngày 29/4 tiêm gần 1.600 mũi, ngày 30/4 là hơn 800 mũi.

Đến ngày 1/5, nhóm từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt tổng số 52.096.707 mũi tiêm (81,7%) trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 148 người được tiêm.

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (63,6%); Bình Định (65,6%); Đồng Nai (54%); Tây Ninh (65,7%); Đồng Tháp (60,7%).

Tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Nghệ An (100,1%); Lâm Đồng (102,8%); Sóc Trăng (100,7%).

Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.796.864 mũi tiêm (88,8%), trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 206 người được tiêm.

Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.813.288 mũi tiêm (69,3%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Quảng Ngãi (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP Hồ Chí Minh (36,4%); Đồng Nai (43,1%).

Tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Lâm Đồng (111,3%); Sóc Trăng (103,5%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.661.752 mũi tiêm:

Mũi 1: 10.213.325 mũi tiêm (92,5%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,6%); Hải Phòng (72,7%); Đà Nẵng (68,6%); TP Hồ Chí Minh (64,9%), Bà Rịa - Vũng Tàu (77%)

- Mũi 2: 8.448.427 mũi tiêm (76,5%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (57,4%); Đà Nẵng (37,4%); Quảng Nam (50,7%); TP Hồ Chí Minh (41,7%), Bà Rịa - Vũng Tàu (53,3%)

Chiều 1-5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có báo cáo nhanh trong 2 ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ sáng 29-4 đến 7 giờ sáng 1-5) về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19. Báo cáo này được tổng hợp từ thông tin của các cơ sở y tế của 63 địa phương, y tế ngành và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, có hơn 48.000 người bệnh khám, cấp cứu, trong đó có 22.000 người điều trị nội trú, gần 2.000 ca phải chuyển viện.

Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2

Khám cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện E. Ảnh: Người Lao Động

Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 578. Số ca nặng, nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện tới sáng nay là gần 1.800.

Về khám và điều trị bệnh nhân COVID-19, trong 2 ngày nghỉ lễ, có 2.026 ca tới khám, 1.168 ca nhập viện điều trị nội trú. Số người bệnh COVID-19 ra viện là 698 người. Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 63 người bệnh.

Từ sáng 30-4 tới 1-5 có thêm 4 ca tử vong liên quan COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 tử vong trong 2 ngày nghỉ lễ lên 7 người. Hiện còn 78 ca COVID-19 nặng, nguy kịch đang điều trị.

 

Hơn 1.500 người nhập viện vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ, 47 ca nặng

Hơn 1.500 người nhập viện vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ, 47 ca nặng

Số liệu thống kê cho thấy mức độ tai nạn tăng cao chỉ trong 2 ngày nghỉ lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 27 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 28 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 29 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 33 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 40 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 43 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg