Số liệu thống kê cho thấy mức độ tai nạn tăng cao chỉ trong 2 ngày nghỉ lễ.
- Cảnh báo: Cứ 6 người trưởng thành có 1 người vô sinh
- Mua sáp tẩy lông vùng kín trên mạng, cô gái 19 tuổi 'gặp họa' phải nhập viện cấp cứu
Theo VietNamNet, từ 7h sáng 30/4 đến sáng 1/5, có hơn 48.000 người bệnh khám, cấp cứu, trong đó có 22.000 người điều trị nội trú, gần 2.000 ca phải chuyển viện.
Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 578. Số ca nặng, nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện tới sáng nay là gần 1.800.
Tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ, có 786 người bệnh tử vong. Trong số này, có 34 người bệnh tử vong vì tai nạn giao thông, đa số tử vong trên đường đến viện (22 ca), số còn lại tiên lượng tử vong xin về và tử vong tại viện.
Chỉ trong 24 giờ từ 7h sáng ngày 30/4 tới 7h sáng 1/5, có tới hơn 1.500 người bệnh nhập viện vì tai nạn giao thông, 330 ca nặng phải chuyển viện, 19 ca tử vong, 47 ca nặng, nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện.
Toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.
Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám COVID-19 là 2.026 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 1.168 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 ra viện là 698 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 63 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 tử vong là 7 người bệnh.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19 phục vụ nhân dân trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Các địa phương cần tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và các biện pháp khác, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, chợ, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.