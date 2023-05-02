Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Thảo, chuyên khoa sản, phụ khoa thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, sau khi tiến hành thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng, phải sử dụng kháng sinh điều trị. Sau 3 ngày nằm viện, cô gái được cho về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trước khi về, bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân cách chăm sóc vùng kín, tránh mặc đồ chật, đặc biệt không sử dụng các dung dịch vệ sinh vùng kín không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Báo Dân Trí theo lời kể của bệnh nhân cho hay, trước đó để chuẩn bị cho chuyến du lịch biển, cô gái lên mạng đặt mua một loại sáp được quảng cáo có công dụng tẩy lông. Nhận được hàng, M. đun nóng sáp cho hóa lỏng rồi bôi lên vùng kín. Đến khi sáp khô, cô gái tiến hành lột ra như hướng dẫn thì da vùng kín có dấu hiệu bị tổn thương. 48 giờ sau, khi vết thương chảy dịch vàng và bắt đầu phát sốt, M. mới vào viện "cầu cứu".

Theo Vinmec, lông mu là nơi trú ngụ của rất nhiều loại vi khuẩn, vì thế việc loại bỏ lông mu có thể đem lại những lợi ích sau đây:

Cô gái phải nằm điều trị 3 ngày sau khi tự mua sáp về tẩy lông vùng bikini. Ảnh: Dân Trí

Ngăn ngừa sự trú ngụ của vi khuẩn: Lông mu sẽ là nơi lý tưởng để nhiều loại vi khuẩn sinh sôi và phát triển, nhất là vào mùa hè, ngày đèn đỏ, vệ sinh không đúng cách. Nếu không được xử lý, chị em phụ nữ sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Một số dấu hiệu cho thấy sự tấn công của vi khuẩn vào vùng lông bikini như: ngứa rát, sưng đỏ,...

Đem lại sự tự tin khi diện đồ bikini: Vi-ô-lông ở vùng nhạy cảm khiến nữ giới ái ngại trong việc mặc đồ bơi. Do đó, triệt lông vùng kín là điều cần thiết.

Tăng hưng phấn trong khi giao hợp: Nhiều nghiên cứu chỉ ra, vùng lông mu được cắt tỉa hoặc tẩy sạch sẽ giúp nữ giữ quyến rũ hơn trong “chuyện ấy”.

Rủi ro khi tẩy lông vùng kín. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng như bất kỳ phương pháp tẩy lông nào, tẩy lông mu có thể xảy ra một số tác dụng phụ hoặc gây tổn thương nếu bạn không xử lý đúng cách. Một số tác dụng phụ có thể xảy ra như:

- Ngứa

- Lông mọc ngược hoặc da sần sùi do cạo râu

- Mẩn đỏ và kích ứng nếu bạn có làn da nhạy cảm

- Phản ứng dị ứng với kem hoặc gel

- Phản ứng của hệ thống miễn dịch như nổi mề đay

- Sưng hoặc viêm

- Hình thành vết cắt hoặc vết xước từ lưỡi dao hoặc dải sáp

- Nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập vào vết cắt hở

- Viêm nang lông

- Nguy cơ cao nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs)

Nếu bạn gặp bất cứ một triệu chứng nào trên đây thì cần đi thăm khám bác sĩ để được xử lý kịp thời.

Theo các chuyên gia, không có phương pháp tẩy lông tại nhà nào là hoàn toàn không gây đau đớn. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, tốt nhất nên tránh tẩy lông, nhổ lông, thậm chí tẩy lông bằng tia laser hoặc điện phân. Vì chúng có thể gây tổn thương da lâu dài. Cắt tỉa hoặc cạo lông đúng cách là những lựa chọn tốt nhất cho những ai có làn da nhạy cảm.