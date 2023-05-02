Kết quả giải trình gen mới nhất về COVID-19: Không thay đổi về các biến chủng

Kết hợp với đặc điểm lâm sàng của những người bệnh điều trị trong giai đoạn này cho thấy hầu hết người bệnh vẫn có các triệu chứng bệnh không đặc hiệu như: sốt, ho, viêm long đường hô hấp trên, đau mỏi người…

Thông tin từ Bộ Y tế, qua giải trình tự gen 72 mẫu từ người mắc COVID-19 trong tháng 2, tháng 3, tháng 4 năm 2023 cho kết quả hầu hết các mẫu phân lập được chủng XBB như các biến thể XBB.1.5, XBB.1.9, XBB.1.11.1, XBB.1.16, XBB.2.3.

Ở nhóm bệnh nhân này, khi được can thiệp, điều trị phù hợp thì có tới 76,2% người bệnh phục hồi hoàn toàn.

Ngoài ra, phân tích thông tin của 25 trường hợp người bệnh nặng, nguy kịch (có tình trạng suy hô hấp cần can thiệp oxy hỗ trợ như thở máy, oxy kính), 90% các bệnh nhân nặng đều mắc các bệnh lý nền nặng trước đó như tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường, tai biến mạch máu não, bệnh lý ác tính.

Ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã gửi 10 mẫu bệnh phẩm gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gen tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hà Nội lấy mẫu ca mắc COVID-19 giải trình tự gen tìm biến thể mới của SARS-CoV-2 Ảnh: Internet

Theo đó, 10 mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 tại 6 quận, huyện, thị xã: Hoàng Mai, Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai được gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện giải trình tự gen.

Kết quả giám sát các biến thể của SARS-CoV-2 của đơn vị thử nghiệm lâm sàng thuộc Đại học Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, tại khu vực phía Bắc lưu hành nhiều loại biến chủng phụ của Omicron như BA.2, BA.4, BA.5, BN, BL, BE. BF, XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9, XBB.1.11, XBB.2.3. Đặc biệt, biến thể XBB.1.5 XBB.1.9, XBB.1.16 được ghi nhận từ tháng 3/2023 và đang có xu hướng gia tăng theo xu hướng chung của toàn cầu.

Kết quả giải trình tự gene 22 mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội từ ngày 4 đến 12/4 (gồm 14 mẫu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 8 mẫu cộng đồng) ghi nhận 100% mẫu thuộc chủng Omicron; trong đó 10 mẫu XBB.1.5 (chiếm 45,5%), 5 mẫu XBB.1.11.1 (chiếm 22,7%), 5 mẫu XBB.1.9.1 (chiếm 22,7%), 1 mẫu XBL (chiếm 4,55%), 1 mẫu XBB.2.3 (chiếm 4,55%).

Các biến chủng qua giải trình tự gene tại Hà Nội cũng tương đồng như thế giới. Hiện đã ghi nhận biến chủng XBB1.5 và XBB 1.9.1. Đây là những biến thể đang được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) theo dõi sát do tăng khả năng lây truyền và né tránh hệ miễn dịch. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về sự gia tăng độc lực. Các triệu chứng bệnh đa số là nhẹ hoặc không triệu chứng nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng cũ.

CDC nhận định trong thời gian tới thành phố có thể gia tăng số ca mắc mới COVID-19 vì theo đánh giá của CDC Hà Nội, hiện tình hình dịch COVID--19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường, virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm. Vì thế CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát. CDC Hà Nội yêu cầu, các đơn vị trong ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trên thế giới và Việt Nam để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.