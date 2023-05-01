Báo cáo nhanh về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19 dịp nghỉ lễ từ 7 giờ ngày 30/04/2023 - 7 giờ ngày 01/05/2023 và tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tổng số người bệnh đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 01/05/2023 là 187.047 người bệnh.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ, đến sáng 1/5/2023, tổng số người bệnh khám do tai nạn giao thông là 3.190 trường hợp. Số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi là 3.011 người. Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông là 34 trường hợp.

Gần 800 trường hợp tử vong trong 2 ngày nghỉ lễ, có 34 ca do tai nạn giao thông. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19 phục vụ nhân dân trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 786 người bệnh.

Về tình hình tai nạn giao thông, tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám do tai nạn giao thông là 3.190 trường hợp. Số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi là 3.011 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 701 trường hợp. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 1.086 trường hợp.

Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 34 trường hợp. Trong đó tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 8 người bệnh, Tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh là 22 người bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 4 người bệnh

Theo Báo Kinh tế đô thị, so với với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, TNGT trong ngày 1/5/2023 tăng 2 tiêu chí. Trong đó, tăng 9 vụ TNGT và tăng 12 người bị thương, còn số người bị thương giảm 3 người.

Tổng số người bệnh COVID-19 đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 01/05/2023 là 3.937 trường hợp. Ảnh: Internet

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 9.778 trường hợp; ra quyết định xử phạt 21 tỷ 87 triệu đồng; tước 2.157 GPLX các loại; tạm giữ 186 ôtô, 4.418 môtô và 28 phương tiện khác.

Trong đó, xử lý 3.576 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.175 trường hợp vi phạm tốc độ, 52 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 11 trường hợp phương tiện quá khổ giới hạn, 4 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, 8 trường hợp vi phạm có sử dụng ma tuý, 144 trường hợp chở quá số người quy định.

Đường thủy nội địa phát hiện, xử lý 104 trường hợp, phạt tiền 165 triệu đồng và tước giấy phép. Đường sắt phát hiện, xử lý 4 trường hợp, phạt tiền 4 triệu đồng.

Trong ngày 1/5/2023, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.