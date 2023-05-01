Lý giải về triệu chứng đau mắt đỏ do COVID-19

Tin y tế 01/05/2023 16:43

Một số người gặp tình trạng này khi mắc phải biến thể mới XBB.1.16 dù chưa thể khẳng định chắc chắn đây là triệu chứng do COVID-19.

 “XBB.1.16 có xu hướng gây sốt nhiều hơn một số chủng khác. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là nó có thể gây viêm kết mạc, đặc biệt là ở trẻ em" - theo Zing News.

Học viện Nhãn khoa Mỹ cho biết các nghiên cứu về các chủng virus trước cho thấy khoảng 1-3% bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng đau mắt đỏ.

Mặc dù các nhà nghiên cứu không có dữ liệu gần đây về mối quan hệ giữa Arcturus và viêm kết mạc, các bác sĩ mắt cùng chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói một số trẻ em khi nhiễm bệnh đều có triệu chứng này.

Lý giải về triệu chứng đau mắt đỏ do COVID-19 - Ảnh 1

Triệu chứng đau mắt đỏ xuất hiện ở 1-3% bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: Internet

Tiến sĩ Schaffner chia sẻ: "Các báo cáo chỉ ra tình trạng này rất giống với các dạng viêm kết mạc do virus khác gây ra. Nó sẽ khiến bạn khổ sở trong khoảng một tuần với mí mắt sưng tấy, chảy nước mắt và ngứa ngáy nhưng sau đó mắt bạn sẽ hồi phục mà không có bất kỳ ảnh hưởng lâu dài nào".

Mắt sưng đỏ, ngứa có thể là dấu hiệu của dị ứng thời tiết. Dị ứng cũng là tình trạng thường thấy vào mùa xuân do lượng phấn hoa tăng lên. Nếu bạn dễ bị dị ứng, bạn nên giảm tần suất đi du lịch ngoài trời vào mùa xuân.

Tiến sĩ Ronald Benner, chuyên viên đo thị lực và là chủ tịch Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ, khuyến nghị mọi người đi khám bác sĩ nếu nghi ngờ bị mắc Covid-19.

Ông nói: "Thật khó để xác định nguyên nhân gây ra đau mắt đỏ là dị ứng, nhiễm khuẩn hay nhiễm virus?".

Triệu chứng đau mắt đỏ do Covid-19

Tiến sĩ Benner cho biết một số người bị đau mắt đỏ do Covid-19 có thể không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào khác. “Với biến thể mới này của Covid, đôi khi viêm kết mạc là dấu hiệu nhiễm bệnh duy nhất”.

Ông nói thêm trong một số trường hợp hiếm hoi, tình trạng đau mắt đỏ do Covid-19 có thể kéo dài từ 2-3 tuần.

Tiến sĩ Jeff Pettey, phó giáo sư tại Khoa Nhãn khoa và Khoa học Thị giác của Đại học Utah, cho biết các triệu chứng đau mắt đỏ khi mắc Covid-19 tương tự các bệnh nhiễm trùng mắt đỏ do virus khác.

Ông Pettey cho biết: “Các triệu chứng có thể đi từ rất nhẹ, như đau mắt, mờ mắt đến nặng như bệnh liên quan đến giác mạc. Nếu bạn bị đau mắt đỏ và có các triệu chứng mắc Covid-19 khác, bạn nên đi kiểm tra hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế”.

Lý giải về triệu chứng đau mắt đỏ do COVID-19 - Ảnh 2
Trẻ em dễ mắc phải triệu chứng này. Ảnh: Internet

Ông Benner chia sẻ triệu chứng của từng bệnh đau mắt đỏ sẽ khác nhau tùy vào nguyên nhân. Nhiễm trùng do vi khuẩn sẽ khiến bạn tiết dịch nhiều trong khi dị ứng có nhiều khả năng làm mắt ngứa và chảy nước.

Theo HCDC, dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến phức tạp với sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Bên cạnh đó, miễn dịch cộng đồng đang có chiều hướng giảm, dẫn đến số ca mắc mới tăng nhanh trong các ngày gần đây. Số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng, giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, ngành y tế TP. HCM đã triển khai 61 điểm tiêm vắc xin Covid-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong ngày 30.4, TP.HCM đã tiêm được 928 mũi vắc xin Covid-19.

Các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị dựa vào nguyên nhân gây đau mắt đỏ:

Đau mắt đỏ do nhiễm vi khuẩn thường được chữa trị bằng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh.

Thuốc nhỏ mắt cũng có thể làm giảm triệu chứng ngứa và sưng do dị ứng.

Đối với các trường hợp bị nhiễm virus, bệnh nhân có thể dùng khăn lạnh hoặc các loại nước mắt nhân tạo. Thông thường, các triệu chứng sẽ biến mất sau 7-10 ngày.

 

TP.HCM: 4 trẻ ngạt nước trong 1 tháng qua, ghi nhận từ 2-8 tuổi

TP.HCM: 4 trẻ ngạt nước trong 1 tháng qua, ghi nhận từ 2-8 tuổi

Các ca nhập viện trong 1 tháng ghi nhận do ngạt nước, bệnh nhân phải điều trị oxy cao áp.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu chứng COVID-19 tin y tế covid-19

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 25 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 26 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 28 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 31 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 38 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 41 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg