Lý giải về triệu chứng đau mắt đỏ do COVID-19

Học viện Nhãn khoa Mỹ cho biết các nghiên cứu về các chủng virus trước cho thấy khoảng 1-3% bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng đau mắt đỏ.

“XBB.1.16 có xu hướng gây sốt nhiều hơn một số chủng khác. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là nó có thể gây viêm kết mạc, đặc biệt là ở trẻ em" - theo Zing News.

Mặc dù các nhà nghiên cứu không có dữ liệu gần đây về mối quan hệ giữa Arcturus và viêm kết mạc, các bác sĩ mắt cùng chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói một số trẻ em khi nhiễm bệnh đều có triệu chứng này.

Tiến sĩ Schaffner chia sẻ: "Các báo cáo chỉ ra tình trạng này rất giống với các dạng viêm kết mạc do virus khác gây ra. Nó sẽ khiến bạn khổ sở trong khoảng một tuần với mí mắt sưng tấy, chảy nước mắt và ngứa ngáy nhưng sau đó mắt bạn sẽ hồi phục mà không có bất kỳ ảnh hưởng lâu dài nào".

Mắt sưng đỏ, ngứa có thể là dấu hiệu của dị ứng thời tiết. Dị ứng cũng là tình trạng thường thấy vào mùa xuân do lượng phấn hoa tăng lên. Nếu bạn dễ bị dị ứng, bạn nên giảm tần suất đi du lịch ngoài trời vào mùa xuân.

Tiến sĩ Ronald Benner, chuyên viên đo thị lực và là chủ tịch Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ, khuyến nghị mọi người đi khám bác sĩ nếu nghi ngờ bị mắc Covid-19.

Ông nói: "Thật khó để xác định nguyên nhân gây ra đau mắt đỏ là dị ứng, nhiễm khuẩn hay nhiễm virus?".

Triệu chứng đau mắt đỏ do Covid-19

Tiến sĩ Benner cho biết một số người bị đau mắt đỏ do Covid-19 có thể không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào khác. “Với biến thể mới này của Covid, đôi khi viêm kết mạc là dấu hiệu nhiễm bệnh duy nhất”.

Ông nói thêm trong một số trường hợp hiếm hoi, tình trạng đau mắt đỏ do Covid-19 có thể kéo dài từ 2-3 tuần.

Tiến sĩ Jeff Pettey, phó giáo sư tại Khoa Nhãn khoa và Khoa học Thị giác của Đại học Utah, cho biết các triệu chứng đau mắt đỏ khi mắc Covid-19 tương tự các bệnh nhiễm trùng mắt đỏ do virus khác.

Ông Pettey cho biết: “Các triệu chứng có thể đi từ rất nhẹ, như đau mắt, mờ mắt đến nặng như bệnh liên quan đến giác mạc. Nếu bạn bị đau mắt đỏ và có các triệu chứng mắc Covid-19 khác, bạn nên đi kiểm tra hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế”.

Trẻ em dễ mắc phải triệu chứng này. Ảnh: Internet

Ông Benner chia sẻ triệu chứng của từng bệnh đau mắt đỏ sẽ khác nhau tùy vào nguyên nhân. Nhiễm trùng do vi khuẩn sẽ khiến bạn tiết dịch nhiều trong khi dị ứng có nhiều khả năng làm mắt ngứa và chảy nước.

Theo HCDC, dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến phức tạp với sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Bên cạnh đó, miễn dịch cộng đồng đang có chiều hướng giảm, dẫn đến số ca mắc mới tăng nhanh trong các ngày gần đây. Số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng, giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, ngành y tế TP. HCM đã triển khai 61 điểm tiêm vắc xin Covid-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong ngày 30.4, TP.HCM đã tiêm được 928 mũi vắc xin Covid-19.

Các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị dựa vào nguyên nhân gây đau mắt đỏ:

Đau mắt đỏ do nhiễm vi khuẩn thường được chữa trị bằng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh.

Thuốc nhỏ mắt cũng có thể làm giảm triệu chứng ngứa và sưng do dị ứng.

Đối với các trường hợp bị nhiễm virus, bệnh nhân có thể dùng khăn lạnh hoặc các loại nước mắt nhân tạo. Thông thường, các triệu chứng sẽ biến mất sau 7-10 ngày.