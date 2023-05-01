Lần đầu ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong tại Đồng Nai, có nhiều bệnh nền

Tin y tế 01/05/2023 05:48

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, tử vong sau gần 10 ngày điều trị tích cực. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong đầu tiên tại Đồng Nai trong hơn 4 tháng qua.

Tối 30/4, bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, đơn vị vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong liên quan Covid-19. Bệnh nhân là bà H.T.L (87 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Theo đó, ngày 21/4, bà L. nhập viện trong tình trạng khó thở, ho nhiều, SpO2 là 88%. Ngay lập tức, các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy qua cannula và chuyển đến khoa Nội tim mạch với chẩn đoán viêm phổi, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tăng huyết áp.

Lần đầu ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong tại Đồng Nai, có nhiều bệnh nền - Ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ảnh: VietNamNet

Ngày 23/4, bệnh nhân ho nhiều, khó thở và thở nặng. Nghi ngờ bà L. mắc Covid-19, nhân viên y tế đã test nhanh 2 lần, kết quả đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực điều trị Covid-19 với chẩn đoán mức độ nặng, viêm phổi, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tăng huyết áp. Bệnh nhân tri giác kém dần, đáp ứng kém với điều trị.

Ngày 29/4, bệnh nhân lơ mơ, chi ấm, vết bầm da, thở mệt, co kéo cơ hô hấp. Khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân hôn mê, ngưng hô hấp tuần hoàn và qua đời.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, ngày 30/4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 27 trường hợp mắc Covid-19.

Lần đầu ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong tại Đồng Nai, có nhiều bệnh nền - Ảnh 2

Cần chủ động phòng, tránh COVID-19. Ảnh: Internet

Trước đó, UBND Đồng Nai ban hành công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan ban ngành, đoàn thể, người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Cũng theo thông tin từ Thanh Niên, theo thông báo của Bộ Y tế về dịch bệnh Covid-19, hôm nay trong nước ghi nhận thêm 1.986 ca mắc Covid-19. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11,56 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các sở y tế báo cáo, ngày 29.4, trong nước có 654 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, hơn 10,6 triệu ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Tại các cơ sở y tế đang có 62 bệnh nhân thở ô xy. Trong đó, 56 ca thở ô xy qua mặt nạ; 3 ca thở ô xy dòng cao HFNC, không có bệnh nhân nặng thở máy. Trong ngày 29.4 ghi nhận 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Bắc Giang, Bình Dương và Đồng Nai.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.191 trường hợp, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Để phòng bệnh COVID-19, người dân cần:

- Tự giác thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ mũi.

- Thực hiện đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng, tập trung đông người… Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay để phòng lây nhiễm COVID-19.

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 cần đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn cách ly, điều trị kịp thời.

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