Số liệu này được tổng hợp từ các cơ sở y tế từ 7h sáng 29/4 đến sáng 30/4.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 30/4, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có báo cáo nhanh về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, Covid-19. Theo đó, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước ghi nhận 19 người tử vong do tai nạn giao thông.

Số liệu này được tổng hợp từ các cơ sở y tế từ 7h sáng 29/4 đến sáng 30/4. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, các cơ sở y tế đã tiếp nhận gần 3.000 người đến khám do tai nạn giao thông, gần một nửa trong số đó phải nhập viện điều trị, theo dõi. 43 nạn nhân tai nạn giao thông mức độ nặng, nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện; 365 người phải chuyển viện.

Trong 19 ca tử vong, có 5 tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, 9 ca trên đường đến viện, 5 ca tiên lượng tử vong xin về.

Trong ngày 29/4, một vụ tai nạn xe ôtô khách xảy ra tại Km183 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Một lái xe tử vong, một người bị thương nặng chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội); 16 nạn nhân còn lại (trong đó có 9 người nước ngoài) vết thương phần mềm nhẹ, được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và xuất viện trong ngày.

Đến 7h ngày 30/4, tổng số người bệnh tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh cả nước là 2.533 người.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, đánh giá về công tác công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2023 và Giỗ Tổ Hùng Vương của các cơ sở y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19 phục vụ nhân dân.

Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị. Ảnh: Internet

Trước đó, tại công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2023 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu các bệnh viện không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu người bệnh.

Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.