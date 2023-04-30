Bắc Giang: Ghi nhận 1 ca COVID-19 tử vong trong ngày, phổi của bệnh nhân mờ toàn bộ

Tin y tế 30/04/2023 16:40

Bệnh viện tại Bắc Giang đã ghi nhận ca tử vong do COVID-19 và bệnh nền sau hơn 8 tiếng nhập viện.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân 45 tuổi (ngụ tỉnh Bắc Giang) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vì mắc COVID-19, trên nền bệnh xơ gan đã phát hiện 2 năm. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 và trước đó chưa nhiễm COVID-19.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện vào lúc 10h35 ngày 29-4 vì khó thở, mệt nhọc. Khai thác tiền sử, bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin nhưng không nhớ rõ thời gian tiêm, chưa nhiễm COVID-19 bao giờ, bệnh xơ gan phát hiện đã 2 năm.

Trước khi có biểu hiện sốt cao 39 độ C kèm ho, bệnh nhân ở nhà hai ngày nhưng không điều trị gì.

Bắc Giang: Ghi nhận 1 ca COVID-19 tử vong trong ngày, phổi của bệnh nhân mờ toàn bộ - Ảnh 1

Điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến ngày 29-4, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, đỡ ho nhưng khó thở tăng, ăn uống kém nên người nhà đưa đến trung tâm y tế xét nghiệm nhanh COVID-19. Kết quả bệnh nhân dương tính với COVID-19 và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện (khu điều trị ca nhiễm COVID-19) trong tình trạng tỉnh, không còn sốt nhưng da xanh tái, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, mạch quay rõ, khó thở nhiều, thở nhanh nông, nhịp tim nhanh, phổi giảm thông khí...

Kết quả X-quang cho kết quả phổi trái của bệnh nhân bị mờ toàn bộ thùy dưới. Tiếp tục xét nghiệm nhanh COVID-19 bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính.

Tại đây, bệnh nhân được thở máy, điều trị kháng vi rút, kháng sinh, corticoid, vận mạch, bù dịch điện giải, an thần.

Sau 20 phút kể từ khi vào viện, các bác sĩ đã xác định tình trạng của bệnh nhân rất nặng nên đã giải thích rõ cho người nhà.

Đến 17h cùng ngày, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, tim nhịp rời rạc trên monitor, phổi ngừng thở, tím tái toàn thân, đồng tử hai bên giãn tối đa.

Sau 30 phút cấp cứu thành công, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

Vào 18h15, mornitor báo động bệnh nhân bất động hoàn toàn, da toàn thân tái lạnh, nổi vân tím toàn thân, mạch cảnh mạch quay không bắt được, tim đập rời rạc, HA không đo được, SpO2 40%.

Bắc Giang: Ghi nhận 1 ca COVID-19 tử vong trong ngày, phổi của bệnh nhân mờ toàn bộ - Ảnh 2

Bình Dương 1 ca tử vong do COVID-19 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu ngừng tuần hoàn lần 3. Sau 30 phút cấp cứu nhưng không thành công, bệnh nhân bất động hoàn toàn, tim ngừng đập, đồng tử 2 bên giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng và đã tử vong lúc 19h cùng ngày.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, Sở Y tế Bình Dương xác nhận có 1 ca tử vong do COVID-19, là ca đầu tiên ở Bình Dương từ sau đợt dịch lần thứ 4 và từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo đó, bệnh nhân là nữ, 64 tuổi, ở TP.Thuận An, Bình Dương được nhập viện điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trước đó bệnh nhân có triệu chứng mệt, khó thở, kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS- CoV-2.

Sau 5 ngày tích cực điều trị, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong vào lúc 16 giờ 33 phút tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc tại bệnh viện. Được biết, bệnh nhân chỉ tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

 

Điểm chung của ca mắc COVID-19 tử vong ở Bình Dương đã được cảnh báo: Địa phương chỉ đạo khẩn

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Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, đặc biệt, có một ca mắc COVID-19 đã tử vong với những đặc điểm đã được cảnh báo, lãnh đạo địa phương đã có chỉ đạo khẩn.

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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