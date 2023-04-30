Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong. Bệnh nhân này mới tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 và có bệnh nền suy tim, đái tháo đường.

Theo đó, thông tin từ VOV cho hay, bệnh nhân tử vong là nữ, 64 tuổi, ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương . Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào ngày 24/4 với triệu chứng mệt, khó thở, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, đây là ca tử vong do COVID-19 đầu tiên của tỉnh Bình Dương trong năm 2023. Gần đây, số ca mắc COVID-19 trong tỉnh tăng, riêng ngày 29/4, ghi nhận có 53 ca mắc mới, 5 ca nặng phải nhập viện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 390 ca mắc COVID-19.

Theo Báo Người Lao Động, theo Sở Y tế, miễn dịch cộng đồng bắt đầu giảm nhưng vẫn đang ở mức cao (94%). Sở Y tế đã tiến hành phân tích 180 ca COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 121 bệnh nhân trên 50 tuổi (67,2%) và 25 trường hợp trên 80 tuổi. Trong số này, có 57 ca cần hỗ trợ hô hấp, 5 ca đang thở máy xâm lấn. Về tình trạng tiêm vắc-xin phòng COVID-19, có 46 bệnh nhân chưa tiêm, trong đó có 3 bệnh nhân chưa tiêm mũi 1, 24 người chưa tiêm mũi 2, 58 người chưa tiêm mũi 3 và 2 người chưa tiêm mũi 4. Như vậy, có 30% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện chưa tiêm vắc-xin đầy đủ.

Bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 chưa tiêm vắc xin đầy đủ. Ảnh: Internet

Sở Y tế TP HCM sẽ triển khai các giải pháp cụ thể trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, các bệnh viện chủ động rà soát nguồn lực khôi phục hoạt động của khoa/đơn vị COVID-19 trên nguyên tắc 4 tại chỗ. Dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị vật tư y tế phù hợp khi có thể xảy ra diễn biến phức tạp. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan trong bệnh viện; tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, toàn bộ người ra vào bệnh viện phải đeo khẩu trang.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn gửi các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đề nghị tăng cường phòng, chống dịch. Đặc biệt, các đơn vị tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về việc tuân thủ thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang và khử khuẩn); chủ động tiêm vaccine để tăng sức đề kháng, phòng dịch COVID-19./.