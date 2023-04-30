Điểm chung của ca mắc COVID-19 tử vong ở Bình Dương đã được cảnh báo: Địa phương chỉ đạo khẩn

Tin y tế 30/04/2023 16:31

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, đặc biệt, có một ca mắc COVID-19 đã tử vong với những đặc điểm đã được cảnh báo, lãnh đạo địa phương đã có chỉ đạo khẩn.

Theo đó, thông tin từ VOV cho hay, bệnh nhân tử vong là nữ, 64 tuổi, ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào ngày 24/4 với triệu chứng mệt, khó thở, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong. Bệnh nhân này mới tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 và có bệnh nền suy tim, đái tháo đường.

Điểm chung của ca mắc COVID-19 tử vong ở Bình Dương đã được cảnh báo: Địa phương chỉ đạo khẩn - Ảnh 1

Bình Dương đề nghị người dân chủ động tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, đây là ca tử vong do COVID-19 đầu tiên của tỉnh Bình Dương trong năm 2023. Gần đây, số ca mắc COVID-19 trong tỉnh tăng, riêng ngày 29/4, ghi nhận có 53 ca mắc mới, 5 ca nặng phải nhập viện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 390 ca mắc COVID-19.

Theo Báo Người Lao Động, theo Sở Y tế, miễn dịch cộng đồng bắt đầu giảm nhưng vẫn đang ở mức cao (94%). Sở Y tế đã tiến hành phân tích 180 ca COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 121 bệnh nhân trên 50 tuổi (67,2%) và 25 trường hợp trên 80 tuổi. Trong số này, có 57 ca cần hỗ trợ hô hấp, 5 ca đang thở máy xâm lấn. Về tình trạng tiêm vắc-xin phòng COVID-19, có 46 bệnh nhân chưa tiêm, trong đó có 3 bệnh nhân chưa tiêm mũi 1, 24 người chưa tiêm mũi 2, 58 người chưa tiêm mũi 3 và 2 người chưa tiêm mũi 4. Như vậy, có 30% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện chưa tiêm vắc-xin đầy đủ.

Điểm chung của ca mắc COVID-19 tử vong ở Bình Dương đã được cảnh báo: Địa phương chỉ đạo khẩn - Ảnh 2
Bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 chưa tiêm vắc xin đầy đủ. Ảnh: Internet

Sở Y tế TP HCM sẽ triển khai các giải pháp cụ thể trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, các bệnh viện chủ động rà soát nguồn lực khôi phục hoạt động của khoa/đơn vị COVID-19 trên nguyên tắc 4 tại chỗ. Dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị vật tư y tế phù hợp khi có thể xảy ra diễn biến phức tạp. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan trong bệnh viện; tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, toàn bộ người ra vào bệnh viện phải đeo khẩu trang.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn gửi các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đề nghị tăng cường phòng, chống dịch. Đặc biệt, các đơn vị tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về việc tuân thủ thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang và khử khuẩn); chủ động tiêm vaccine để tăng sức đề kháng, phòng dịch COVID-19./.

Vụ 1 người tử vong, 7 người nhập viện nghi ngộ độc rượu: Địa phương chỉ đạo khẩn

Vụ 1 người tử vong, 7 người nhập viện nghi ngộ độc rượu: Địa phương chỉ đạo khẩn

Sau vụ việc ngộ độc rượu khiến nhiều người thương vong ở Cà Mau, địa phương đã có chỉ đạo khẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương COVID-19 tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg