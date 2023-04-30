Nóng: Ngày 30/4, gần 2.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày lễ 30/4

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.986 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 654 bệnh nhân khỏi, 62 bệnh nhân thở oxy, giảm 60 ca so với hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.561.848 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.841 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 654 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.622.127 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 62 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 56 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 3 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 3 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 3 ca tử vong tại: Bắc Giang (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 29/4 có 1.597 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.223.732 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.596.495 liều: Mũi 1 là 70.908.231 liều; Mũi 2 là 68.451.969 liều; Mũi bổ sung là 14.343.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.096.311 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.796.089 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.661.694 liều: Mũi 1 là 10.213.294 liều; Mũi 2 là 8.448.400 liều.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch. Ảnh: Internet

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị các đơn vị đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch.

Cục Quản lý dược nêu rõ từ đầu tháng 4 đến nay số ca COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại; đồng thời mùa hè với thời tiết nắng nóng, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều có thể gia tăng các ca bệnh hoặc chuyển thành dịch như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, tả...

Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Trong đó, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời các thuốc, vắc xin cho phòng chống dịch COVID-19 và thuốc điều trị các bệnh khác như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, tả..., các thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có.

Về phía các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc, Cục Quản lý dược yêu cầu tăng cường nguồn cung, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh để tăng giá thuốc.