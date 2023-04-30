Nóng: 3 ca COVID-19 tử vong trong ngày, số lượng nhiễm cũng tăng lên

Tin y tế 30/04/2023 18:27

Trong ngày hôm nay, 30/4: Ghi nhận 3 ca tử vong trong ngày.

Theo bản tin tình hình dịch COVID-19, ngày 30/4, cả nước ghi nhận 1.986 ca mắc COVID-19, tăng 94 ca so với ngày trước đó.

Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho thấy, ngày 29/4 có 654 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.622.127 ca.

Cả nước còn 62 bệnh nhân COVID-19 đang thở oxy, trong đó 56 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC, 3 ca thở máy xâm lấn.

Trong ngày 30/4 ghi nhận 3 ca tử vong tại Bắc Giang 1 ca, Bình Dương 1 ca, Đồng Nai 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

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Ghi nhận 3 ca tử vong tại Bắc Giang 1 ca, Bình Dương 1 ca, Đồng Nai 1 ca. Ảnh: Internet

Trong ngày 29/4 có 1.597 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.223.732 liều.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Báo cáo kịp thời và triển khai ngay các biện pháp ứng phó khi dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus. Bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,...).

Nóng: 3 ca COVID-19 tử vong trong ngày, số lượng nhiễm cũng tăng lên - Ảnh 2

Người dân cần tiêm vaccine COVID-19 theo hướng dẫn và thực hiện tốt thông điệp 2K trong phòng chống dịch. Ảnh: Internet

Các địa phương cũng cần tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, chợ, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

Huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao như nhóm người cao tuổi, nhóm di biến động, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên cán bộ y tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch COVID-19

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