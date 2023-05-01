TP.HCM: 4 trẻ ngạt nước trong 1 tháng qua, ghi nhận từ 2-8 tuổi

Tin y tế 01/05/2023 06:01

Các ca nhập viện trong 1 tháng ghi nhận do ngạt nước, bệnh nhân phải điều trị oxy cao áp.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bé T.N.T.A (21 tháng tuổi, ngụ TP HCM) vì ngã chúi đầu vào xô nước. Đáng lưu ý, chỉ trong 1 tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận 4 trẻ bị ngạt nước.

Theo đó, bé A. nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ thăm khám ghi nhận thang đo hôn mê Glasgow 9 điểm (bình thường 15 điểm), môi tái, SpO2 85%. Khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện 1 giờ bé được anh trai phát hiện ngã chúi đầu vào xô nước cao 50cm bất tỉnh, tím tái. Ngay lập tức, bé được người nhà thổi ngạt, ấn tim trong 3 phút. Bé khóc và cử động tay chân nhẹ, được chuyển vào phòng khám địa phương, xử trí thở oxy rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, bé được đặt nội khí quản giúp thở, thở máy, kháng sinh, chống phù não, thuốc an thần, điều chỉnh điện giải, kiềm toan cho trẻ. Sau hơn một tuần điều trị, tri giác của bé gái cải thiện dần, tỉnh và tiếp xúc được.

Trường hợp thứ hai là bé trai N.D.Đ (4 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị ngạt nước khi đi bơi. Cách nhập viện 3 giờ, em đi bơi. Trong khoảng 5-7 phút, người nhà không thấy bé nên vội chia nhau tìm, phát hiện trẻ chìm ở hồ trẻ lớn. Nhanh chóng, bé được ấn tim thổi ngạt và chuyển vào viện trong tình trạng ngưng thở ngưng tim. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ đặt nội khí quản, tiêm adrenalin, sau đó chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục cấp cứu. Gần 2 tuần điều trị, tri giác bé Đ. cải thiện dần, tiếp xúc chậm. Hiện bệnh nhi phải tiếp tục điều trị oxy cao áp, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

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Ghi nhận các trẻ em nhập viện do tình trạng ngạt nước. Ảnh: Zing 

Tương tự, bé N.L.A. (8 tuổi, ngụ TP HCM) cũng gặp nạn ở hồ bơi trẻ lớn trong khoảng 3 phút. Trẻ hốt hoảng, tím tái, được sơ cứu thở oxy và chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

 

Thêm một trường hợp bé gái (6 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cấp cứu do trượt chân ở cầu treo, ngã xuống ao cá tra. Người nhà phát hiện và vớt lên trong 3-5 phút. Sau khi điều trị ở bệnh viện địa phương 3 ngày, em được chuyển lên TP HCM trong tình trạng li bì, thở mệt. Khoảng 10 ngày sau, tri giác trẻ cải thiện dần, tiếp xúc tốt, cai máy thở dần và tự thở.

TP.HCM: 4 trẻ ngạt nước trong 1 tháng qua, ghi nhận từ 2-8 tuổi - Ảnh 2
Lưu ý đến trẻ. Ảnh: Người Lao Động

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến thông tin trên Zing News lưu ý đến phụ huynh khi chăm sóc trẻ, cần những điều sau:

Không để trẻ nhỏ một mình ở nhà, đậy kín các vật chứa nước.

Không cho trẻ chơi một mình gần ao, hồ, kênh, rạch, sông.

Không cho bệnh nhân động kinh bơi.

Nên hướng dẫn tập bơi cho trẻ.

Khi đi tắm hồ bơi, không cho trẻ nhỏ vào hồ bơi dành cho trẻ lớn, người lớn và luôn để mắt tới trẻ, tốt nhất là cùng tắm chung với trẻ.

 

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