Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.243 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 700 ca so với hôm qua; Trong ngày có 617 ca khỏi, bệnh nhân nặng tăng lên 123 ca, gần gấp đôi hôm qua.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam ngày 1/5

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.563.091 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.854 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 617 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.622.744 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 123 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 84 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 9 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 28 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 30/4 có 831 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.224.563 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.597.318 liều: Mũi 1 là 70.908.231 liều; Mũi 2 là 68.451.975 liều; Mũi bổ sung là 14.343.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.096.559 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.796.658 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.661.702 liều: Mũi 1 là 10.213.295 liều; Mũi 2 là 8.448.407 liều.

Chủ động phòng, chống COVID-19. Ảnh Internet

Theo HCDC, dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến phức tạp với sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Bên cạnh đó, miễn dịch cộng đồng đang có chiều hướng giảm, dẫn đến số ca mắc mới tăng nhanh trong các ngày gần đây. Số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng, giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, ngành y tế TP. HCM đã triển khai 61 điểm tiêm vắc xin Covid-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong ngày 30.4, TP.HCM đã tiêm được 928 mũi vắc xin Covid-19.